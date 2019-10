Die Gossauer Stadtentwicklung und die kantonale Verkehrsplanung stellten am Montagabend ihr Konzept zur Verkehrsminderung vor.

«Die Verkehrsbelastung hat ihr Limit erreicht» – Die Gewerbler spielen bei der Entlastung der Wilerstrasse eine zentrale Rolle Die Gossauer Stadtentwicklung und die kantonale Verkehrsplanung stellten am Montagabend ihr Konzept zur Verkehrsminderung vor. Miguel Lo Bartolo

Die Wilerstrasse in Gossau ausserhalb der Stosszeiten. (Bild: Ralph Ribi)

«Wie wird die Umgebung auf Ihrem Grundstück genutzt?», «Könnten Sie es sich vorstellen, die Zu- und Wegfahrten mit anderen Grundstücken zu teilen?» – Dies sind nur einige der über 20 Fragen, die die Stadt Gossau an die Grundeigentümer und Gewerbler im Industriegebiet Eichen richtet. Am Montag fand ein Informationsanlass im «Marktstübli» statt. Dieser hatte zum Ziel, die prekäre Verkehrssituation an der Wilerstrasse mit den umliegenden Geschäftsbetreibern zu diskutieren.

Gut 65 Leute zählte René Haefeli, Leiter der Stadtentwicklung, an der Veranstaltung. Grundsätzlich seien sich alle einig: Der Verkehr müsse gedrosselt werden. Dafür ist aber eine gewisse Kompromissbereitschaft seitens Gewerbler und Grundeigentümer nötig. Bis zum 7. November sollen sie einen Fragebogen zur Gebietsentwicklung ausfüllen, bei dem sie allfällige Nutzungs- oder Handänderungen sowie geplante bauliche Veränderungen im Voraus offenlegen. Diese Transparenz soll dabei helfen, die Verkehrsentlastung schnellstmöglich voranzutreiben.

«Grundsäztlich besteht Konsens»

Am Informationsanlass beklagten sich einige Teilnehmer und Teilnehmerinnen lautstark darüber, dass die Verkehrssituation schon länger nicht mehr tragbar sei, wie Haefeli sagt. Glücklicherweise habe sich gezeigt, dass die Grundeigentümer und Gewerbler durchaus dazu bereit seien, Abstriche zu machen, um einen angenehmen Verkehrsfluss zu gewährleisten.

Wenn sich einige Unternehmen beispielsweise die Zu- und Wegfahrten teilen würden, könnte das schon zu einer spürbaren Verkehrsentlastung führen. «Grundsätzlich besteht Konsens. Jetzt warten wir auf die Auswertung der Fragebogen.»

Weil die Wilerstrasse eine Kantonsstrasse ist, wirkt der Kanton nicht nur als wichtiger Planungspartner sondern auch als übergeordnete Bewilligungsinstanz. Mit der Unterstützung seitens Verkehrsplanung des Kantons ist Haefeli zuversichtlich, die Wilerstrasse für alle Verkehrsteilnehmer angenehmer und sicherer gestalten zu können.

Skepsis der kantonalen Verkehrsplanung

Über die effektiven verkehrstechnischen Massnahmen kann Sascha Bundi, Leiter Verkehr und Mobilität des Kanton St.Gallen, noch keine Auskunft geben.

«Was ich heute schon sagen kann, ist, dass die aktuelle Verkehrsbelastung der Wilerstrasse zu Spitzenstunden am Leistungslimit liegt.»

Eine Erweiterung der Strasse steht laut Bundi noch ausser Frage. «Zunächst versuchen wir den Individualverkehr einzudämmen, indem separate Fussgänger- und vor allem Velowege erstellt werden.» Zusätzlich sind Bushaltestellen an attraktiverer Lage geplant, um die Anwohner auf nachhaltige Verkehrsmittel umzuleiten. «Im Idealfall kreuzt sich also der gewerbliche Individualverkehr über die Wilerstrasse nicht mehr mit dem privaten Verkehr.»

Was ihm allerdings Sorgen bereitet, sind die zusätzlichen Einkaufsmöglichkeiten, die im Eichen geplant sind. Coop und Migros eröffnen nämlich in nicht allzu ferner Zukunft neue Filialen an der Wilerstrasse.

«Diese Eröffnungen spielen uns nicht gerade in die Hände.»

Es bleibe zu hoffen, dass die Bemühungen der Stadtentwicklung und der kantonalen Verkehrsplanung nicht umsonst sein werden.