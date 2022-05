Neuer Marktplatz St.Gallen: Miete für Pavillon gibt zu Reden

Neuer Marktplatz und Bohl «Die Verkaufsfläche ist viel zu teuer»: Märktler wehren sich gegen Pavillon auf dem St.Galler Marktplatz Eine Monatsmiete von 750 Franken und eine Umsatzmiete von fünf Prozent: So viel soll ein Stand im geplanten Marktpavillon künftig kosten. Der Pavillon ist Teil des Vorprojekts für die Neugestaltung von Marktplatz und Bohl. Doch Marktfahrerinnen und -fahrer sind mit dem derzeitigen Plan nicht einverstanden. Sie fordern Verbesserungen. Marlen Hämmerli Jetzt kommentieren 06.05.2022, 18.00 Uhr

Mit dem Pavillon verbleibt weniger Aussenfläche für die Präsentation von Waren. Bild: Donato Caspari

Das Vorprojekt für die Neugestaltung und Sanierung von Marktplatz und Bohl liegt vor und damit auch die Grundlage für Diskussionen. Die Marktfahrerinnen und -fahrer von ständigem und Wochenmarkt lancieren diese jetzt. Sie haben sich 2020 im Verein Marktfrisch St.Gallen organisiert, um ihre Interessen bei der Neugestaltung zu vertreten. Peter Wetli sitzt im Vorstand und ist für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig. Er sagt mit Blick auf den geplanten Marktpavillon:

«Es ist zu viel des Guten.»

Das St.Galler Stimmvolk hat 2020 einen Rahmenkredit von rund 27,7 Millionen Franken gesprochen für Sanierung und Neugestaltung. Das Vorprojekt sieht unter anderem auf dem Marktplatz einen Marktpavillon vor. Dieser würde rund sechs Millionen Franken kosten und 16 Ständen Platz bieten. Die monatliche Standmiete ist auf 750 Franken angesetzt. Dazu kommt eine Umsatzmiete von fünf Prozent. Für Wetli ist klar: «Die Verkaufsfläche ist viel zu teuer.» Es gehe hierbei um Existenzen: «Da sind ganze Familien betroffen, wenn einer aufgrund der Miete nicht weiter machen kann.»

Pavillon soll selbsttragend sein

Die heutigen Marktstände bieten rund sieben Quadratmeter Platz. Die neuen Stände sollen zwischen sechs und neun Quadratmetern messen. Doch die Aussenfläche, wo Marktfahrer heute Blumen, Obst und Gemüse anbieten, falle weg, sagt Wetli. «Wir können mit weniger Waren auffahren, müssen aber mehr Umsatz machen für die Miete.» Eine Rechnung, die in seinen Augen nicht aufgeht.

Peter Wetli führt auf dem ständigen Markt den Stand von Früchte & Gemüse Zenglein. Bild: Ralph Ribi (22. April 2020)

Heute zahlen die Marktfahrerinnen und Marktfahrer vom ständigen Markt 150 Franken Miete. Fast geschenkt also? «Es ist keine hohe Miete, die Hütten aus den 1950er-Jahren bieten aber auch nichts an Infrastruktur.» Zur Standmiete kämen bei ihm 120 Franken für die Aussenverkaufsfläche hinzu, insgesamt also 270 Franken.

Stadtrat Markus Buschor, Direktion Planung und Bau. Bild: Tobias Garcia

Bei den Mieten sei ein Vergleich «nicht opportun», schreibt dazu Stadtrat Markus Buschor auf Anfrage. «Die heutigen Mieten sind wegen der baulichen Zustände der ‹Häuschen› sehr tief und sicherlich nicht marktkonform.» Ziel sei es, dass der Pavillon selbsttragend sei.

«Er soll nicht von der Allgemeinheit subventioniert werden.»

Dass die Mieten steigen müssen, sieht Wetli ein. Schliesslich würde der Pavillon auch mehr Infrastruktur bieten. Doch: «Marktfahrer sind mit Herzblut bei der Sache, das braucht es auch. Aber wenn du die Miete nicht erwirtschaften kannst, wird es schwierig.»

Die Grundmiete werde von der Stadt in Anbetracht davon, was der Pavillon an Mehrwert biete, als moderat betrachtet, schreibt der städtische Baudirektor Buschor. Der Mietzins solle für beide fair sein. Es gehe auch darum, eine allgemein tragfähige Lösung zu finden, nicht eine massgeschneiderte für einzelne Marktfahrende. Und: Solche, die Aussenflächen benötigten, könnten auch im Pavillon ihre Waren vor dem Stand präsentieren.

Ein Widerspruch

Am Donnerstag sagten Stadträtin Sonja Lüthi, Direktion Soziales und Sicherheit, und Stadtrat Markus Buschor beide, das Projekt sei zusammen mit Marktfahrerinnen und -fahrern entwickelt worden. Warum also kommt die Kritik der Märktler überhaupt? Es habe Informationsveranstaltungen gegeben und das Vorprojekt sei vorgestellt worden, sagt Peter Wetli. «Darüber sind wir happy. Schade ist, dass es keinen Platz gab für Fragen. Wir konnten unsere Anliegen und Bedenken nie einbringen.»

Dem widersprechen Buschor und Lüthi in ihrem Schreiben. «An den Besprechungen konnten durchaus auch Kritik und Bedenken eingebracht werden.» Die Interessen auf dem Marktplatz seien vielfältig. Für eine Abwägung sei es daher wichtig gewesen, alle Bedürfnisse abzuholen.

Stadträtin Sonja Lüthi, Direktion Soziales und Sicherheit. Bild: Tobias Garcia

Etwas konnten die Märktler denn auch einbringen: Wochen- und Bauernmarkt sollten in der Marktgasse stattfinden. Der Verein Marktfrisch regte an, alle Märkte auf dem Marktplatz anzuordnen. «Damit Marktstimmung aufkommt», sagt Wetli. Das nahm die Stadt auf. Mit dem Ergebnis, dass sich Wochenmarkt und Bauermarkt beide zweiteilen müssen. Angedacht ist, einen Teil der Stände bei der Treppe zum Blumenmarkt aufzustellen, den anderen etwa dort, wo heute die Rondelle steht. «Gerade dem Bauernmarkt ist ein geschlossener Auftritt wichtig», sagt Wetli. Und: «Die Erfahrung zeigt, was hinten steht, geht unter.»

Märktler regen Neugestaltung an

Dem Verein Marktfrisch St.Gallen schwebt aus all diesen Gründen eine neue Gestaltung vor. Am Mitwirkungsverfahren, das Mitte Mai auf www.partizipieren.stadt.sg.ch startet, werde sich der Verein beteiligen, sagt Wetli. Danach wünschen sich die Märktler, mit den Verantwortlichen an einem Tisch zu sitzen und sich einbringen zu können. Sie seien natürlich keine Planer, betont Wetli. Aber: «Warum nicht den Pavillon verkleinern, für den ständigen Markt eine eigene Lösung suchen und das so anordnen, dass Wochen- und Bauernmarkt als Einheit auftreten können?» Damit könne man dann auch durch den ständigen Markt spazieren und nicht darum herum. «Noch so ein Punkt.»

Welche Änderungen sind überhaupt noch möglich? «Eine radikale Änderung wie das Weglassen des Pavillons oder ein Ersatzneubau der Rondelle wird nicht möglich sein», antwortet Buschor. Es sei aber durchaus möglich, dass es noch Anpassungen am Pavillon gebe.

Bei der Stadt ist man jedenfalls offen für die Diskussion. «Wir wünschen uns, dass sich möglichst viele am Mitwirkungsverfahren beteiligen.» Nach der Auswertung des Verfahrens möchte die Stadt mit den Marktfahrenden das Gespräch suchen. Das sei ihnen bereits zugesichert worden, schreibt Buschor. Basis des Gesprächs sollen die Beiträge der Marktfahrenden aus dem Mitwirkungsverfahren bilden. Neben kritischen Reaktionen gebe es durchaus auch wohlwollende Stimmen.

Wetli ist zuversichtlich, dass am Ende eine für alle zufriedenstellende Lösung gefunden wird. «Es kann niemand etwas dagegen haben, wenn der Pavillon etwas günstiger wird und es trotzdem einen Markt mit Charme gibt.» Ein Markt, der auch Leben in die Stadt bringt.

