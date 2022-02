Taxi-Dancers fegen wieder übers Parkett

Tanzparkett Die Taxi-Dancer tanzen wieder: Die älteste Dame war 109 Jahre alt und konnte sich noch ganz flott bewegen Der Chef der St.Galler Taxi-Dancer Roberto Zanolli setzt nach der Pandemie auf Dancings, private Anlässe und vor allem auf Altersheime. Die Tänzer dürfen übrigens nicht mit nach Hause genommen werden. Rita Bolt Jetzt kommentieren 28.02.2022, 05.00 Uhr

Roberto Zanolli macht es grossen Spass, älteren Menschen mit Musik und Tanzen etwas Freude zu schenken. Bild: Reto Martin

2020/2021 hätte Hochsaison für Roberto Zanolli und seine 50 Taxi-Dancer und zehn Taxi-Girls bedeutet. «Die Auftragsbücher waren so voll wie selten in den vergangenen Jahren. Es wäre unsere Zeit gewesen», sagt der 57-Jährige immer noch leicht enttäuscht. Die Pandemie und die beiden Lockdowns haben den leidenschaftlichen Tänzer so richtig durchgeschüttelt. «600 Buchungen wurden storniert. Natürlich waren nicht alle Grossanlässe. Aber wir leben auch von kleinen und mittelgrossen Aufträgen wie Hochzeiten, Firmenanlässen und Partys.» Alles sei weggebrochen, er habe ums Überleben seines Tanzunternehmens gekämpft. Zanolli hat es mit Einschränkungen und der Hilfe von guten Freunden geschafft.

Er hat nun aber ein anderes Problem: Es gibt kaum noch Dancings in der Ostschweiz, für die er und seine Tänzer und Tänzerinnen regelmässig gebucht werden könnten. «Der Markt hat sich verändert.» Er ist trotzdem zuversichtlich: Vor wenigen Tagen seien er und seine Tänzer an einer Tanzveranstaltung 60+ in Luzern übers Parkett gefegt.

Betagte Menschen schwelgen in Erinnerungen

Roberto Zanolli war 24-jährig der erste Schweizer Meister im Disco Swing, später tanzte er an Latin-Turnieren und seit über 30 Jahren ist er Taxi-Dancer. Er habe bis heute etwa 270000 Frauen im Arm gehalten und über die Tanzfläche geführt. Davon seien viele ältere Damen gewesen. «Die älteste Dame war sogar 109 Jahre alt und konnte sich noch ganz flott bewegen», erzählt der St.Galler. Die Taxi-Dancer wurden in den vergangenen Jahren sehr oft von Altersheimen gebucht. «Beim Tanzen fühlen sich ältere Menschen gleich wieder wie 30», weiss Zanolli aus Erfahrung. «Mit Musik können sie ihre Einschränkungen für einen Moment vergessen.» Die Tänzer machten auch vor einem Rollator oder einem Rollstuhl nicht Halt. Ihm mache es grossen Spass, älteren Menschen mit Musik und Tanzen etwas Freude zu schenken.

Er habe sich etwas einfallen lassen, um trotzdem in den Altersheimen auftreten zu können, auch wenn Tanzveranstaltungen im Moment noch nicht durchgeführt werden. Zanolli hat die Musikrätselspiele Movie-Bingo und Musik-Bingo entwickelt und tritt dabei als DJ auf. Beim Musik-Bingo spiele er Lieder aus früheren Zeiten und erzähle etwas über das Lied. Wer den Titel richtig errate, bekomme eine Rose. Nein, er sei nicht der Bachelor, sagt er und lacht. «Man kann sich kaum vorstellen, welche Dynamik sich bei den Ratenden entwickelt und wie ehrgeizig die ältere Generation plötzlich wird.» Beim Movie-Bingo müssten Filmtitel aus vergangenen Jahren erraten werden. Und meistens hätten die Betagten noch Musikwünsche. «Ich habe eine Million Titel, ich kann jeden Musikwunsch erfüllen», sagt der 57-Jährige. Es sei wunderbar, zu sehen, wie die Menschen mit Musik in Erinnerungen schwelgen, sich wieder jung fühlen und richtig aufblühen.

Die Taxi-Dancer sind Tanzfreudigen – vorwiegend Frauen – ein Begriff. «Taxi-Dancer ist ein geschützter Begriff. Wir wurden trotzdem oft kopiert», sagt Zanolli, der die Taxi-Dancers 1989 zusammen mit den St.Gallern Hans Nivergelt und Remo Küng ins Leben gerufen hatte. Seit 1994 führt der gelernte Programmierer und Elektromechaniker den Betrieb alleine. Er und seine Tänzer sind in der Schweizer Tanzszene kleine Promis. Sie seien vor der Pandemie oft an Partys von Prominenten über die Tanzfläche geglitten. «Wir haben einen guten Ruf.» Sie waren schon im Fernsehen bei Kurt Aeschbacher oder Röbi Koller.

Tänzer dürfen nicht nach Hause genommen werden

Das Konzept überzeugt: Die Tänzer tanzen immer nur während drei Liedern mit der gleichen Frau. Damit nicht geschummelt werden kann, gibt’s grüne, gelbe und rote Karten, die auf dem Tisch liegen und dem Taxi-Dancer zeigen, wieviel Tänze die Dame schon absolviert hat. Markenzeichen der Taxi-Dancer sind die roten Hosenträger und an Gala-Abenden die roten Fliegen. «Es ist immer noch so, auch nach über 30 Jahren, dass meine Tänzer nicht mit nach Hause genommen werden dürfen», sagt Zanolli mit einem Lachen.

In den 1990er-Jahren beschäftige Zanolli rund 350 Taxi-Dancer und war der Garant dafür, dass die Tanzflächen der Dancings gut gefüllt waren und alle Frauen zum Tanzen geholt wurden. «Wir haben ganz bestimmt dazu beigetragen, dass das Tanzniveau gestiegen ist», sagt Zanolli, der während der Pandemie Kizomba, einen angolanischen Tanz, gelernt hat. Das hat er seinen Tänzern, für die Tanzen ein Nebenjob ist, voraus. Aber: «Alle Taxi-Dancer sind sehr gute Tänzer, die sich feinfühlig der Situation und der Frau anpassen. Und sie müssen die Frau beschwingt über die Tanzfläche führen, ob die Frau jung, älter, hübsch oder weniger hübsch ist.»

