Hässliche Freileitungen am Buechberg wurden entfernt

Die Strommasten sind weg: Freileitung über den Buechberg durch neue Erdkabel ersetzt In den vergangenen zwei Jahren wurden die Freileitungen über den Buechberg in Thal durch Erdkabel ersetzt. Das Landschaftsbild im Gebiet, das ein beliebtes Wander- und Erholungsgebiet ist, hat von dieser Massnahme deutlich profitiert. Rudolf Hirtl 22.06.2022, 05.00 Uhr

Noch vor zwei Jahren beeinträchtigten Freileitungen und Masten das Landschaftsbild von der Krete des Buechbergs gegen den Bodensee. Bild: PD

Der Buechberg in der Gemeinde Thal verläuft als Hügelkette in West-Ost-Richtung und gilt wegen seiner besonderen Landschaft als Schutzgebiet. Er besteht aus dem steilen Südhang mit seinen ausgedehnten Rebbergen, aus der breiten Krete mit ihrer attraktiven Aussicht und aus dem sanft geneigten, durch Obstbäume und Hecken gegliederten Nordhang gegen den Bodensee. Der Buechberg ist damit auch beliebtes Wander- und Erholungsgebiet.

Heute ist im Wander- und Erholungsgebiet freie Sicht. Bild: Rudolf Hirtl

Laut Gemeinderatsschreiber Christoph Giger wurde der Buechberg Nahe dem west­lichen Ende bis vergangenen Winter in Nord-Süd-Richtung durch eine Freileitung der St.Gallisch-Appenzellische Kraftwerke AG (SAK) überquert. Diese wurde vom Unterwerk Staad gespeist und verlief als Betonmasten-Freileitung in Richtung Wie­nacht/Hinterlochen. «Die Querung mitten durch das Landschaftsschutzgebiet und am Rand der Schlossanlage Greifenstein war aus landschaftlicher Sicht unbefriedigend. Hinzu kam eine potenzielle Unfallgefahr für den seltenen Uhu, welcher in der Nähe einen Brutplatz hat», so der Gemeindeschreiber in seiner Mitteilung.

SAK übernimmt mehr als die Hälfte der Kosten

Die Gemeinde Thal habe aus diesem Grund das Gespräch mit der SAK gesucht, um die Freileitung über den Buechberg in den Boden zu verlegen. Die SAK habe sich offen gezeigt und die Möglichkeiten geprüft. Laut Giger kam schliesslich ein gemeinsames Projekt zu Stande, das diesen Frühling abgeschlossen wurde und die Freileitung auf 620 Laufmetern zwischen Autobahn und Buechstig zum Verschwinden brachte. Um die Kabel in die Erde verlegen zu können, seien nebst konventionellem Grabenbau auch gesteuerte Erdbohrungen zum Einsatz gekommen.

Bezüglich Kosten für die Entfernung der Strommasten führt der Thaler Gemeindeschreiber aus: «Die Projektkosten betrugen rund 425000 Franken, wobei die SAK davon 60 Prozent übernommen hat. Die restlichen 40 Prozent stehen in der Verantwortung der Gemeinde Thal, unterstützt allerdings mit Beiträgen des kantonalen Amts für Natur, Jagd und Fischerei, des Fonds Landschaft Schweiz sowie von der Bertold-Suhner- und der Heinrich-Welti-Stiftung.» Das Ergebnis darf sich nach Ansicht von Christoph Giger sehen lassen, zumal das Landschaftsbild am Buechberg sichtbar entlastet worden sei.

Das Projekt am Buechberg sei der Auftakt für weitere Etappen, denn die SAK werde mittelfristig im Raum Thal weitere Freileitungen in den Boden verlegen, die Kosten dafür aber alleine tragen.