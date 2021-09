Handball Der SV Fides spannt mit St.Otmar zusammen: Die Strategie 2025 im Fokus Der SV Fides und St.Otmar nehmen erstmals mit einer Spielgemeinschaft an der 1. Liga teil. Fritz Bischoff Jetzt kommentieren 13.09.2021, 21.56 Uhr

Eine neue Aufgabe für das bewährte Führungsduo bei Fides: Trainer Alex Usik (links) und Sportchef Patrick Michalczak Donato Caspari

Nach den beiden höchsten Spielklassen der Handballer hat am Wochenende mit der 1. Liga auch die dritthöchste Stufe ihren Meisterschaftsbetrieb aufgenommen. Das neuformierte Team von Fides/Otmar siegte auswärts bei Pfader Neuhausen nach einer 18:9-Führung zur Pause am Ende knapp 26:25.

Für die St.Galler war die Partie am Rheinfall eine Premiere, denn erstmals bilden die beiden Traditionsvereine in der 1. Liga eine Spielgemeinschaft. Geblieben ist im Vergleich zur vergangenen Saison, als der SV Fides noch alleiniger Vertreter in der 1. Liga war, die Führungscrew. Patrick Michalczak geht in seine fünfte Saison als sportlicher Leiter und Alex Usik gar in seine sechste als Trainer. «Unsere Zusammenarbeit hat sich in den vergangenen Jahren eingespielt und bewährt. Wir haben ein offenes und ehrliches Verhältnis zueinander», hält der 39-jährige Michalczak fest. Der 43-jährige Usik, seines Zeichens ehemaliger weissrussischer Internationaler und für Teileinsätze in der 1. Liga immer noch fit, ergänzt: «Wir haben in unserem Sport und im Umgang mit dem Team die gleiche Sichtweise und verfolgen dieselben Ideen. Das passt und so freuen wir uns gemeinsam darauf, mit unserm jungen Team in der 1. Liga bestehen zu können.»

Grosse Kadermutationen

Das Team SV Fides/Otmar hat personell einen Umbruch zu verkraften. Ein wichtiger Abgang ist jener des Spielgestalters Bastian Wetzel. Zahlreich sind die Zuzüge vor allem von jungen Spielern aus den Nachwuchsteams. Gian Tarneller, Tim Dittert, Fabian Weber und Nick Latzer sind alle noch nicht 20 Jahre alt. Etwas Erfahrung sollen der 25-jährige Philippe Schulz von Vorderland sowie der 23-jährige Konrad Wurst von Hard in die Mannschaft bringen. Erfahrung sammeln sollen in den Trainings des NLA-Teams St.Otmars einzelne Spieler wie etwa Jonas Schmid und Ramon Schaltegger. «Die Zusammenarbeit mit St.Otmars NLA-Trainer Zoltan Cordas ist sehr gut. Dies ist in der Lernphase unseres jungen Teams sehr wichtig», sagt Usik.

Für Michalczak ist dies wichtig, weil damit die Durchlässigkeit zur Spitze gegeben ist. Vor zwei Jahren wurde zusammen mit dem HC Goldach-Rorschach die Ostschweizer Handball-Akademie (OHA) gegründet. Eine gezielte Nachwuchsförderung über die Vereinsgrenzen hinweg war das Ziel. Dieser rote Faden mit der Bündelung der Kräfte habe sich bewährt, so Michalczak. Das Ansinnen der drei Vereine ist es, eine gemeinsame, langfristige Strategie der OHA aufzubauen. «Wir haben uns die Agenda 2025 zum Ziel gesetzt. Einerseits bedeutet dies, dass wir regelmässig Junioren in unser NLA-Team heranführen wollen und anderseits, dass wir eine ligamässige Struktur erreichen wollen», blickt Andy Dittert als sportlicher Leiter St.Otmars und der OHA voraus.

Ein Gefäss für alle Spieler

Mit der ligamässigen Struktur gibt er vor, dass sich St.Otmar in der Nationalliga A, der SV Fides in der NLB und Goldach-Rorschach in der 1. Liga etablieren sollen. «Dazu kommt, dass wir in allen Elitekategorien des Nachwuchses vertreten sein wollen. Wir müssen mit unserer Organisation ein Gefäss für alle Spieler anbieten», präzisiert Patrick Michalczak. Kurzfristig steht nun aber die 1.-Liga-Meisterschaft an. In dieser ist das ambitionierte Ziel das Erreichen der Finalrunde mit einem der ersten beiden Plätze.