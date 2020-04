Die St.Galler Stadtpolizei zieht positive Bilanz des Osterwochenendes – auch dank der Unterstützung durch Zivilschützer Die Polizeidienstkompanie des Zivilschutzes war über das Osterwochenende zusammen mit der Stadtpolizei auf Patrouille. Sandro Büchler 13.04.2020, 17.36 Uhr

Die Stadtpolizei zieht eine positive Bilanz: «Die Bevölkerung und Geschäfte haben sich mehrheitlich gut an die Covid-19-Verordnung gehalten», sagt Roman Kohler, Sprecher der Stadtpolizei St.Gallen. Die Beamten seien in der Innenstadt und in den städtischen Naherholungsgebieten erneut präsent gewesen.