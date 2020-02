Die St.Galler Fasnacht ist eröffnet: Das Agugge zu Füssen Vadians war stimmungsvoll wie selten zuvor

Am Donnerstag, punkt 6 Uhr, haben die Guggen in der Stadt St.Gallen das Zepter übernommen. Mit dem in diesem Jahr speziell gelungenen Agugge ist die Stadtfasnacht stimmungsvoll gestartet. Am Abend wartet der nächste Höhepunkt auf Fasnächtlerinnen und Fasnächtler.

Reto Voneschen 20.02.2020, 07.21 Uhr