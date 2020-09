Die Stadtmusik St.Gallen findet kein coronakonformes Probelokal – nun übt das Aushängeschild 14 Kilometer ausserhalb Die Stadtmusik fand in St.Gallen kein coronakonformes Probelokal. Nun üben die Musiker in Niederwil, obwohl der dortige Raum nicht ideal ist. Marlen Hämmerli 06.09.2020, 17.00 Uhr

Im üblichen Probelokal der Stadtmusik ist es sehr eng. Bild: Ralph Ribi (6. Mai 2019)

Sie haben nichts unversucht gelassen. Der Kanton wurde angefragt, die Stadt. E-Mails wurden versendet, Telefongespräche geführt. Doch alle sagten ab: Kirchgemeinden, Schulen, Sporthallen, Wirtshäuser und sogar die Olma-Messen. Die 60-köpfige Stadtmusik fand in ganz St.Gallen kein coronakonformes Probelokal. Das musikalische Aushängeschild der Stadt probt nun ausserhalb – weit ausserhalb: in Niederwil, in Luftlinie 14 Kilometer entfernt.

Dabei waren die Anforderungen noch nicht mal so hoch. Vor allem gross musste der Raum sein, mindestens 200 Quadratmeter. Denn bei Proben sollte jede Musikantin und jeder Musikant nach vorne eineinhalb Meter Abstand einhalten und nach links und rechts je einen Meter. So zumindest die Empfehlung des Schweizerischen Musikverbands. Eine Alternative ist, Präsenzlisten zu führen, um das Contact-Tracing im Falle einer Ansteckung zu ermöglichen. Dies kam für den Vorstand der Stadtmusik St.Gallen jedoch nicht in Frage.

Im schlimmsten Fall müssten alle in Quarantäne

Das Probelokal der Stadtmusik an der Steinachstrasse in St.Fiden misst 120 Quadratmeter. «Wir sitzen praktisch aufeinander», sagt Präsidentin Ursina Ludwig. Zudem gibt es nur einen Eingang. Fenster hat es keine, es kann also nicht gelüftet werden. «Das Risiko ist uns zu gross. Dem wollten wir die Leute nicht aussetzen», sagt Ludwig. Im Falle einer Ansteckung müssten ausserdem alle in Quarantäne. «Das ist heikel», sagt Dirigent Niki Wüthrich. «Auch gegenüber den Arbeitgebern.»

Niki Wüthrich, Dirigent der Stadtmusik St.Gallen. Bild: PD

Es blieb also nur die Suche nach einem genügend grossen Probelokal. Ludwig versandte über 30 Anfragen. Die Musikerinnen und Musiker fragten aber auch Freunde, Bekannte und Arbeitskollegen. Ob die Proben, wie geplant, im August starten können, war unsicher. Dann entdeckte eine Musikantin auf dem Arbeitsweg einen Gewerberaum. Dieser war nicht verfügbar. Die Besitzerin, ein Ingenieurbüro, das auch Immobilien bewirtschaftet, stellte jedoch einen Raum in Niederwil zur Verfügung. Das Probelokal ist gross genug, hat aber einen gewichtigen Nachteil: die Akustik.

Rohe Wände und ein harter Boden: die Akustik ist schlecht. Bild: PD

Der Raum befindet sich in einem Gewerbehaus im Rohbau. «Es ist extrem laut und der Nachhall enorm», sagt Dirigent Niki Wüthrich. Bei 40 bis 45 Bläsern sei der Lärm fast unerträglich. Der Effekt ist derselbe wie in einer Kirche. Spielt man dort einen Ton, bleibt dieser noch einige Sekunden im Raum stehen. Spielen mehrere Instrumente eine Tonfolge, ist ein Klangbrei das Resultat. «Ein differenziertes Proben und Weiterentwickeln ist fast nicht möglich», sagt Wüthrich. «Aber immerhin können wir wieder proben.» Und auch Ursina Ludwig sagt:

«Es ist toll, überhaupt ein Lokal zu haben, welches wir benutzen können.»

Ursina Ludwig, Präsidentin der Stadtmusik St.Gallen. Bild: PD

Der Vermieter brachte Teppichrollen und die Musikanten haben Vorhänge aufgehängt. «Das hat geholfen.» Trotzdem: Nach zwei, drei Stunden Probe brummt laut Präsidentin Ursina Ludwig der Kopf. Der Verein denkt darüber nach, schalldämpfende Platten zu mieten. Doch die sind teuer und ob das traditionelle Kirchenkonzert am 6. Dezember stattfinden kann, ist angesichts der steigenden Coronafallzahlen ungewiss.

Die Stadtmusik ist ein Höchstklassorchester, spielt also in der besten Kategorie. Vergangenes Jahr holte das Orchester den ersten Platz am Kantonalen Musikfest und marschierte an der Fête des Vignerons vor der Kantonsregierung. Doch auf der Suche nach einem Probelokal erhält das städtische Aushängeschild keine Unterstützung?

So ist es nicht. Ursina Ludwig wandte sich zwar an die städtische Kulturförderung, jedoch verfügt die Stadt über keinen Saal in solcher Grösse. Bei Anfragen verweist die Kulturförderung laut Co-Leiterin Barbara Affolter jeweils an die Dienststelle Infrastruktur Bildung und Freizeit und die Immobilienbewirtschaftung im Hochbauamt. «Da die Kulturförderung über keine Räume, ausser die langfristig vermieteten Ateliers und Proberäume verfügt, klären wir intern freie Räume ab oder vermitteln den Kontakt. Weitere Möglichkeiten haben wir nicht.»

Andere Gruppen proben in ihren üblichen Lokalen

Wie gehen andere grössere Musikgruppen mit der Situation um? Die Musikgesellschaft St.Georgen probt weiterhin in der Aula der GBS im Riethüsli. «Die ist ziemlich gross», sagt Präsident Oliver Grawehr. Eine Präsenzliste gibt es sowieso. Nun wird zusätzlich Abstand gehalten. «Musikalisch ist das zwar nicht optimal. Das Zusammenspiel ist mit den grossen Abständen schwieriger», sagt Eufonist Grawehr. Das Unterhaltungskonzert vom Frühling wird am 12. September nachgeholt, findet aber nicht im Adlersaal, sondern in der GBS statt.

Die Musikgesellschaft St.Georgen bei einer Probe. Bild: Michel Canonica (22. März 2017)

Die Knabenmusik hat ihr erstes Konzert vor gut einer Woche in der Tonhalle gespielt – unter Einhaltung der Abstände, die auch bei den Proben gelten. Das 54-köpfige Blasorchester probt im Schulhaus Spelterini, wo es genügend Platz hat. Zudem gibt es auch hier Präsenzlisten. Die 45 Mitglieder der Otmarmusik können ebenfalls wie gehabt im Depot 61 üben. Neu machen die Musiker zudem Pausen, in denen gelüftet wird. Auch die anderen Orchester handhaben dies so.