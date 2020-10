Die Stadt St.Gallen geht rechtlich gegen die Otto's-Filiale an der Fürstenlandstrasse vor Der Discounter hatte während des Lockdowns die Parkplätze vor der St.Galler Filiale nicht bewirtschaftet. Nach mehreren Ermahnungen hat die Stadt St.Gallen Strafanzeige eingereicht. Auch andere Detailhändler lassen die Parkplatzschranken immer wieder geöffnet. Marlen Hämmerli 17.10.2020, 05.00 Uhr

Die Stadt hat eine Strafanzeige gegen Otto's eingereicht, weil der Discounter während des Lockdowns die Schranke durchgehend geöffnet liess. Inzwischen ist sie wieder geschlossen. Bild: Tobias Garcia (15. Oktober 2020)

Was im August noch unsicher war, ist inzwischen ein Fakt: Die Stadt hat rechtliche Schritte gegen den Detailhändler Otto's eingeleitet. Denn wer in der Stadt auf privatem Boden Parkplätze anbietet, muss diese bis auf wenige Ausnahmen bewirtschaften. Gratisparkplätze gibt es kaum. Während des Lockdowns bot die Otto's-Filiale an der Fürstenlandstrasse aber solche an. Ab Mitte März waren die Schranken mehrere Wochen lang geöffnet:

Bild: David Gadze (24. April 2020)

Das jetzt eingeleitete Verfahren gegen Otto's ist noch hängig, sagt Pierre Brahimi, stellvertretender Leiter des Amts für Baubewilligungen. Man werde auch künftig regelmässig kontrollieren, ob die Schranken geschlossen seien.

Offene Schranken als Hygienemassnahme

Der Filialleiter des Otto's an der Fürstenlandstrasse möchte zum ganzen Fall nichts sagen. Im August hiess es aber, die offenen Schranken seien eine Hygienemassnahme gewesen. Dies verhindere, dass die Kundinnen und Kunden während der Coronapandemie den Parkautomaten bedienen müssen. Zu Anfang des Lockdowns hatten alle Detailhändler ringsum die Schranken offen gelassen. Sprich Aldi und Migros an der Fürstenlandstrasse sowie Lidl an der Lerchenfeldstrasse.

Die Stadt griff dann ein, worauf alle bis auf Otto's die Schranken wieder schlossen. Dazu sagte Ivan Furlan, Leiter des Amts für Baubewilligungen gegenüber dieser Zeitung: «Wir haben wiederholt versucht, mit Otto's Kontakt aufzunehmen, und sie mehrfach aufgefordert, die Parkplätze wieder zu bewirtschaften. Leider lange erfolglos.»

Seit ungefähr Mitte Mai ist die Schranke wieder zu, bis auf einige Ausnahmen. So stand die Schranke zum Beispiel im Juli offen:

Bild: Marlen Hämmerli (17. Juli 2020)

Auch Furlan sagte im Sommer: «Es habe nur einen Ausreisser gegeben – während des Lockdowns.

Ein Teil der Parkplatzgebühren fliesst in den öffentlichen Verkehr

Mit dem Geld aus den Parkplatzgebühren finanzieren die Einkaufszentren und Läden die ÖV-Linien mit, von denen sie profitieren. Im Falle des Otto's sind das zum Beispiel die Buslinien 3 und 4.

Alle Einkaufszentren, die einen ÖV-Beitrag leisten müssen, sind verpflichtet, Ende Jahr eine Abrechnung ans Tiefbauamt senden. Das erklärt Christian Hasler, Leiter Verkehr beim Tiefbauamt der Stadt. Von den verbleibenden Gebühren, die nach Abzug der Ausgaben verbleiben, zahlen sie die Hälfte oder einen Mindestbetrag an die öffentliche Hand. Der Mindestbetrag beläuft sich auf 540 Franken pro Kundenparkplatz. Otto's zum Beispiel zahlt für die 49 Kundenparkplätze 26'460 Franken pro Jahr.

Christian Hasler vom Tiefbauamt der Stadt St.Gallen. Bild: Michel Canonica (7. Februar 2019)

Alle Gemeinden im Kanton sind betroffen

Die Regel gilt für alle Einkaufszentren und Läden, die nach 1999 gebaut wurden. Das geht auf den Massnahmenplan Luftreinhaltung zurück. Dieser gibt mehrere Massnahmen vor. So müssen alle Gemeinden im Kanton darauf hinwirken, dass Parkplätze auf privatem Grund bewirtschaften werden. Dadurch soll der Umstieg auf den öffentlichen Verkehr gefördert werden.

Auf diesen Massnahmenplan Luftreinhaltung hat seinerseits der Verkehrsclub der Schweiz (VCS) hingewirkt. Doris Königer, Co-Präsidentin der Sektion St.Gallen/Appenzell sagt:

«Es gibt keine Gratisparkplätze. Parkieren zu können ist eine Leistung, wie wenn man mit dem ÖV fährt.»

Doris Königer, SP-Stadtparlamentarierin und Co-Präsident des VCS Sektion St.Gallen/Appenzell. Bild: PD

Die Parkplatzgebühren seien eine Lenkungsmassnahme, die wirke. In Zürich zahlt man je nach Parkhaus für eine halbe Stunde zwei Franken, für eine Stunde vier und für jede weitere Stunde einen Franken. «Die Innenstadt ist durch die hohen Gebühren sehr autoarm», sagt Königer.

«Die Gebühren bewirken, dass man nicht für ein Glas Konfitüre mit dem Auto Einkaufen fährt.»

Bauen auf der grünen Wiese sollte laut Königer wenn immer möglich eingeschränkt bleiben. «Und wenn trotzdem gebaut wird, soll diese Lenkungsmassnahme in Kraft treten.»

Auch bei Lidl und Aldi gibt es ab und zu Gratisparkplätze

Andere Detailhändler rund um Ottos lassen die Parkplatzschranken jedoch ebenfalls immer wieder offen, wie mehrere Augenscheine zeigen. So etwa Aldi und Lidl.

Im Dezember 2018 kritisierte die Sektion St.Gallen/Appenzell des VCS die offenen Schranken. Ein Mitglied hat im Sommer und Herbst vor zwei Jahren eine Situationsanalyse durchgeführt. Das Resultat: Die Barrieren von Aldi, Otto's und Migros seien während mehr als der Hälfte der Zeit offen gewesen. Die Detailhändler geben jeweils an, die Schranken seien defekt.

Auch beim Lidl an der Lerchenfeldstrasse kann man ab und zu gratis parkieren. Bild: Ralph Ribi (17. Dezember 2018)

Seither hätte der VCS keine so detaillierte Analyse mehr durchgeführt. Das Mitglied war damals ein Monat lang täglich unterwegs. Der VCS stelle aber fest: «Es gibt Phasen, in denen die Schranken oft offen sind. Dann gibt es wieder Phasen, in denen alle zu sind.»

Es ist das erste Mal, dass St.Gallen rechtliche Schritte einleitet

Trotzdem ist es das erste Mal, dass die Stadt rechtliche Schritte einleitet. Pierre Brahimi bestätigt: «Solche waren bis anhin kein Thema.» Das Amt für Baubewilligungen stehe im regelmässigen Austausch mit den Detailhändlern. «Wir waren und sind bestrebt, die Frage der offenen Schranken im Dialog und einvernehmlich zu klären.»

Sollte das Amt für Baubewilligungen aber künftig feststellen, dass Schranken ohne einleuchtende Erklärung offen sind, werde es ebenfalls rechtliche Schritte prüfen und gegebenenfalls einleiten.

Die Detailhändler müssen dem Amt für Baubewilligungen jeweils mittels eines Formulars mitteilen, ab wann eine Schranke geöffnet ist, wieso dies so ist und ab wann sie voraussichtlich wieder geschlossen ist. «In aller Regel handelt es sich um einen Defekt an der Schranke», sagt Brahimi. Zudem kontrolliert das Amt regelmässig, ob die Schranken geschlossen sind. «Wir stellen fest, dass die Schranken viel öfters geschlossen sind, seit die Detailhändler mitteilen müssen, wann und warum eine Schranke offen steht.»

Und wie geht es nun weiter mit Otto's? Der Fall liegt beim Untersuchungsamt St.Gallen. Wie es entscheidet, ist offen. Klar ist aber laut Brahimi: «Der Fall schafft ein Präjudiz.»