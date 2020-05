Die Stadt St.Gallen erstellt ein neues Sicherheitskonzept für sämtliche Schulanlagen – eine Unfallgefahr besteht immer Das Risiko eines Unfalls besteht immer, doch es soll möglichst klein sein: Die Stadt erstellt für die Schulen ein neues Sicherheitskonzept. Marlen Hämmerli 18.05.2020, 13.08 Uhr

Kinder im Sportunterricht: Jeder dritte Unfall in der Primar- und Mittelschule ist ein Sturz auf derselben Ebene. Bild: Gaëtan Bally/Keystone

Im Werkunterricht fräst sich eine Schülerin in den Finger. Auf dem Gang rutscht ein Schüler auf einer nassgewischten Fläche aus. In der Turnhalle verunfallt ein Kind auf dem Trampolin. Unfälle sind immer möglich: «Bei über 6'000 Kindern in den städtischen Kindergärten und Schulen ist das Potenzial für einen Unfall gross», sagt Andreas Horlacher, Leiter der Dienststelle Infrastruktur Bildung und Freizeit. Die Lehrpersonen und Mitarbeitenden seien zwar geschult, aber:

«Zuletzt ist bei einem unfallfreien Betrieb auch eine Portion Glück dabei.»

Andreas Horlacher, Leiter der Dienststelle Infrastruktur Bildung und Freizeit. Bild: PD

Trotzdem soll das Risiko eines Unfalls möglichst klein bleiben. Die Stadt St.Gallen erstellt derzeit ein Sicherheitskonzept für alle Anlagen der Direktion Bildung und Freizeit. Dazu gehören die Standorte der Tagesbetreuung, jene der Musikschule, alle Kindergärten sowie Schulhäuser, Sportanlagen, Hallen- und Freibäder, das Eissportzentrum und die Jugendtreffs.

Konzepte sollen vereinheitlich werden

Der Grund für die Überarbeitung sind jedoch nicht Sicherheitslücken, versichert Horlacher. Der Sicherheitsstandard der Anlagen sei gut. Vielmehr geht es um eine Vereinheitlichung. Für alle Anlagen existieren bereits Sicherheitskonzepte. Doch sie unterscheiden sich inhaltlich. So gibt es welche, die alle Sicherheitsaspekte beantworten, während andere Lücken aufweisen.

Dazu wurde eine Arbeitsgruppe mit Personen aus verschiedenen Bereichen eingesetzt. Die Stadtpolizei ist vertreten, Feuerwehr und Zivilschutz, ebenso wie die Betriebsleitung der Jugendbeiz, jemand von der Schulleitung, ein Hauswart sowie ein Mitarbeiter einer Sportanlage.

Die Fachleute der Feuerwehr, der Stadtpolizei und des Hochbauamts analysieren die bestehenden Konzepte und untersuchen die Anlagen auf Mängel. Daraus ergeben sich dann Massnahmen. Gleichzeitig begleitet die Wiler Firma GU Sicherheit AG die Konzepterarbeitung. «Diese Aussensicht ist wertvoll», sagt Horlacher. Doch noch steht die Überarbeitung der Konzepte am Anfang.

Die häufigste Unfallart sind Stürze

Derzeit arbeitet die Arbeitsgruppe am Sicherheitskonzept. Zuerst analysiert sie die bestehenden Konzepte, danach erstellt sie einen Katalog mit Risiken und einer Grobeinschätzung. Aufgrund des Katalogs werden Massnahmen festgelegt. Zudem wird festgehalten, wer in der Organisation für was verantwortlich ist und wer welche Aufgaben und Kompetenzen hat.

Das ist aus Sicht der Unfallprävention wichtig, wie ein Experte der Beratungsstelle für Unfallverhütung auf Anfrage sagt. Auf dem Schulplatz sind Spielanlagen am gefährlichsten. Präzise Angaben zu Unterhalt und Wartung sind deshalb wichtig. Im Schulhaus sind Absturzsituationen, etwa bei den Garderoben, am riskantesten. Stürze machen 51 Prozent aller Unfälle an Schulen aus, wobei solche auf derselben Ebene deutlich häufiger vorkommen als Treppenstürze:

Die Schulung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wird eine Massnahme sein. Weitere sind betriebliche Anpassungen und bauliche Optimierungen. Grundsätzlich liegt der Fokus auf drei Arten der Sicherheit: der Ereignissicherheit, etwa Brand oder Gewaltausbrüche. Der Betriebssicherheit, so beispielsweise in Turnhallen oder Werkstätten. Und der Bausicherheit, worunter auch Absturzsicherungen fallen. So müssen eventuell Geländerhöhen oder Fensterbrüstungen angepasst werden, sollten sie den Anforderungen nicht genügen oder sollten verschärfte Vorgaben eingeführt werden.

Auf dem Schulplatz ist gemäss Beratungsstelle für Unvallverhütung vor allem die Wartung und der Unterhalt von Spiel- und Freizeitanlagen wichtig. Bild: Urs Bucher

Feuerwehr arbeitet mit, aber nicht primär wegen des Feuerschutzes

Bei der Ausarbeitung des Konzepts ist auch die Feuerwehr involviert - jedoch nicht primär wegen des Brandschutzes. Tatsächlich stellt die Berufsfeuerwehr St.Gallen mit ihrem Kommandanten, Benno Högger, den obersten Sicherheitsverantwortlichen der Stadt. Seine Aufgabe ist es also, die städtischen Überlegungen zur Sicherheit ins Sicherheitskonzept einzubringen.

Um den Feuerschutz geht es erst in zweiter Linie, wenn die Anlagen geprüft werden. «Wir erwarten hier keine Überraschungen», sagt Christian Isler, Kommandant von Feuerwehr und Zivilschutz St.Gallen.

Christian Isler Bild: Krisztina Scherrer / Ralph Ribi

Diese ist bereits durch Bauvorgaben sichergestellt. Anders sieht es aus, wenn ein Schulhaus oder Teile davon umgenutzt würden. Wenn also etwa ein Estrich zum Schulzimmer ausgebaut wird, ohne die schmale Treppe zu verbreitern.

Konzept soll Polizeitaktiken entsprechen

Die Stadtpolizei St.Gallen bringt sich beim neuen Sicherheitskonzept beratend ein, um sicherzustellen, dass es nicht polizeilichen Vorgehensweisen und Taktiken zuwiderläuft. Bei Schulungen werden den Lehrpersonen ausserdem präventiv Verhaltensmassnahmen vermittelt, teilt Polizeisprecher Roman Kohler auf Anfrage mit.

Roman Kohler, Mediensprecher der Stadtpolizei St.Gallen. Bild: PD

Ein Thema bei der Schulsicherheit sind jeweils mögliche Amokläufe und Attentate: Hier wirkt die Stadtpolizei ebenfalls präventiv bei der Erarbeitung von Konzepten mit. Im Ernstfall interveniere die Polizei rasch mit entsprechend ausgebildeten Einheiten, sagt Kohler.