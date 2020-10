Die Stadt schwimmt gegen den Strom: St.Gallen will das neue Schwimmbad Blumenwies kostendeckend betreiben – dabei schreiben Bäder oft rote Zahlen

Geht es darum, Hallenbäder lukrativer zu machen, helfen Zusammenschlüsse. Ein Verbundmodell ist in der Region St.Gallen denn auch geplant. Schon länger wird über den sogenannten Hallenbadverbund diskutiert. Die Idee: Regional genutzte Hallenbäder werden regional finanziert.

Heute ist es so, dass zum Beispiel Gaiserwald oder Mörschwil von den Bädern in Gossau, St.Gallen oder Wittenbach profitieren, ohne sich an den Kosten zu beteiligen. Die Mitgliedergemeinden des Verbunds würden Beiträge in eine Kasse zahlen. Aus dieser werden 30 Prozent der Betriebsdefizite aller Hallenbäder bezahlt. Den Rest des Defizits sowie Investitionen müssten die Gemeinden mit Hallenbädern weiterhin alleine tragen.

Einwohnerinnen und Einwohner aus Gemeinden, die beim Verbund nicht mitmachen, müssten einen höheren Eintrittspreis ins Hallenbad bezahlen.

Für den Hallenbadverbund haben sich bis jetzt Andwil, Arbon, Berg, Eggersriet, Egnach, Häggenschwil, Hefenhofen, Mörschwil, Muolen, Niederbüren, Roggwil, Tübach Untereggen und Steinach ausgesprochen. Auch St.Gallen möchte sich gemäss Bäderchef Roland Hofer dem Verbund anschliessen.

Der Verbundmodell ist von der Regio Appenzell-AR-St.Gallen-Bodensee initiiert worden. Leila Hauri von der Regio sagt: «Wir gehen davon aus, dass wir bis Anfang nächstes Jahr wissen, ob er zustande kommt.» Falls dies der Fall ist, kann der Verbund laut Hauri relativ rasch umgesetzt werden, «je nachdem wie schnell die technischen Anlagen realisiert und die organisatorischen Fragen geklärt werden». Der früheste Termin ist Sommer 2021.