Die Stadt Gossau will im nächsten Jahr 115'000 Franken für neue Büromöbel ausgeben In der Gossauer Stadtkanzlei werden sechs Arbeitsplätze neu möbliert. Dafür sind 65'000 Franken budgetiert. Johannes Wey 02.12.2019, 16.40 Uhr

Das Rathaus wird erneuert oder ersetzt. Bild: Urs Bucher (10. Januar 2014)

An der letzten Parlamentssitzung des Jahres wird in Gossau am Dienstag wie jedes Jahr um einzelne Budgetpositionen gerungen. Für 2020 ist ein betrieblicher Aufwand von 105 Millionen Franken budgetiert. 115'000 Franken sollen in neue Möbel gesteckt werden, wie dem Voranschlag zu entnehmen ist.