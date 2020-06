Die Stadt Gossau wehrt sich gegen den Rekursentscheid des Baudepartements über den Sana-Fürstenland-Neubau und geht vor Verwaltungsgericht Im März hat das Baudepartement einen Rekurs gegen das neue Alterszentrum der Sana Fürstenland AG gutgeheissen und die Sondernutzungspläne aufgehoben. Nun steht fest, dass der Gossauer Stadtrat das nicht auf sich sitzenlassen will: Er zieht gegen die «formalistische» Bewilligungspraxis vor Verwaltungsgericht. Und erhofft sich dafür auch Rechtssicherheit für den Bau neuer Sportanlagen. Johannes Wey 08.06.2020, 10.40 Uhr

Wirft dem Baudepartement Formalismus vor: der Gossauer Stadtpräsident Wolfgang Giella. Ralph Ribi (6. Juni 2019)

Der Rekursentscheid wurde im März bekannt: Das Baudepartement hatte den Rekurs von Alex K. Fürer und der KFK Immobilien AG gutgeheissen und eine ganze Reihe von Planungsinstrumenten aufgehoben. Diese hätten die Grundlage bilden sollen für das Neubauprojekt für ein Alterszentrum der Sana Fürstenland AG.

Einsprecher Alex K. Fürer Thomas Hary

Nun gibt die Stadt bekannt, dass sie den Entscheid ans Verwaltungsgericht weiterzieht:

«Das Verwaltungsgericht soll die formalistische Beurteilungspraxis des Baudepartementes überprüfen.»

Gewissheit für anstehende Grossprojekte

Seinen Weiterzug begründet der Stadtrat auch mit dem Masterplan Sportanlagen: In den kommenden Jahren stünden in Gossau verschiedene Grossprojekte an, so zum Beispiel die Sportanlagen Buechenwald.

Seit Inkrafttreten des neuen Planungs- und Baugesetzes sei im Kanton eine massive Verschärfung dieser Praxis festzustellen. Das erschwere verschiedene Planungsvorhaben und sei für Wirtschaft und Gemeinden teuer.

Visualisierung des geplanten Neubaus. PD

Auch kantonale Amtsstellen würden diskreditiert

Hinzu komme, dass der Rechtsdienst des Baudepartements auch gegen Beurteilungen und Verfügungen anderer Amtsstellen im selben Departement entscheide.

«Für die Stadt als Planungsbehörde stellt sich dadurch die Frage der Verlässlichkeit von Auskünften der erwähnten Amtsstellen.»

Wie viel Mitwirkung ist genug?

Ein Punkt, in dem das Baudepartement den Einsprechern Recht gegeben hat, war das Fehlen eines Mitwirkungsverfahrens. Das Planungs- und Baugesetz schreibe für Sondernutzungspläne eine «geeignete» Mitwirkung der Bevölkerung vor, mache aber keine Vorgaben und Richtlinien dazu.

Der Stadtrat vertritt den Standpunkt, dass die Stadt und die Sana Fürstenland AG eine «geeignete» Mitwirkung ermöglicht hätten, und verweist dafür auf zwei Volksabstimmungen.

Daher sei auf ein Mitwirkungsverfahren verzichtet worden, nachdem die Pläne von «kleineren formale Mängel» befreit und neu aufgelegt worden seien.

Strassenprojekt zu spät ausgearbeitet

Weiter hatte das Baudepartement kritisiert, dass zusammen mit einem neuen Teilstrassenplan kein konkretes Strassenbauprojekt aufgelegt worden sei. Der Stadtrat hatte geplant, das Bauprojekt erst zusammen im Baubewilligungsverfahren für den Neubau aufzulegen, und wehrt sich nun gegen die Haltung des Baudepartements:

«Denn das definitive Strassenprojekt für das Trottoir muss auf das Ausführungsprojekt für das Alterszentrum abgestimmt werden. Und dies kann erst zu einem späteren Zeitpunkt geschehen.»

Neues Alterszentrum soll gleichzeitig vorangetrieben werden

Die möglichst rasche Realisierung des Alterszentrums Fürstenland habe für den Stadtrat unverändert höchste Priorität. Deshalb arbeite die Stadt parallel zum Beschwerdeverfahren daran, dass das Altersheim Espel und das Betagtenzentrum Schwalbe möglichst rasch in einem neuen Heim zusammengeführt werden können.

Derzeit laufen die Bauarbeiten, um die Heime Schwalbe und Espel zumindest in einem Provisorium zusammenzuführen. Johannes Wey (25. Mai 2020)

Da dies in der Abstimmungsvorlage zur Gründung der Sana Fürstenland AG vorgesehen war, sehen Stadtrat und Verwaltungsrat darin einen Volksauftrag.