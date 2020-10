Die Stadt Gossau springt mit 50'000 Franken ein, nachdem die Kirchgemeinden aus der Trägerschaft der Stadtbibliothek aussteigen Während sich die beiden Landeskirchen aus der Trägerschaft verabschieden, erhält die Stadtbibliothek mehr Geld von der Stadt Gossau und der Gemeinde Andwil. Zudem rückt nun die künftige Organisation der Bibliothek in den Fokus. Michel Burtscher 21.10.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Stadtbibliothek Gossau wird von der Bevölkerung rege genutzt. Arthur Gamsa (20. Oktober 2020)

Die Gossauer Stadtbibliothek ist beliebt: Über 60‘000 Besuche wurden im Jahr 2019 gezählt. Diese Zahl zeige, heisst es im Jahresbericht, dass die Bibliothek «in der Stadt Gossau und Umgebung eine Anziehungskraft besitzt und die Bevölkerung ihre Freizeit bei uns verbringen möchte». Doch nun kommt es zu einem Wechsel in der Trägerschaft: Die katholische und die evangelische Kirchgemeinde treten auf Ende dieses Jahres aus.

Werner Bischofberger, Präsident Verein Stadtbibliothek. Ralph Ribi

Damit verbleiben in der Trägerschaft noch die Stadt Gossau, die Gemeinde Andwil und die Ortsbürgergemeinde Gossau. SP-Stadtparlamentarier Werner Bischofberger ist Präsident des Vereins, der die Stadtbibliothek führt. Er findet es schade, dass sich die Kirchgemeinden zurückziehen. «Wir haben Gespräche mit ihnen geführt, um sie davon zu überzeugen, weiterhin mitzumachen - leider ohne Erfolg.» Bischofberger zeigt trotzdem Verständnis für den Schritt. Heute gebe es für die Kirchen wohl dringendere Bedürfnisse, für die sie ihr Geld einsetzen, sagt er.

Der Bibliothek entgehen durch den Rückzug 13'100 Franken

Stefan Täschler, Präsident der katholischen Kirchgemeinde. Urs Bucher

Der Beitrag der beiden Kirchen an die Stadtbibliothek betrug einst über 24'000 Franken. Zuletzt waren es noch 13'100 Franken. 8100 Franken kamen von der evangelischen, 5000 Franken von der katholischen Kirchgemeinde. Das geht aus den neuesten Amtsberichten hervor. In den vergangenen Jahren sei der Beitrag der Kirchen im Verhältnis zur Stadt Gossau nur noch «marginal» gewesen, sagt Stefan Täschler, Präsident der katholischen Kirchgemeinde.

Man sei nun zum Schluss gekommen, dass die Unterstützung der Stadtbibliothek nicht mehr zu den Kernaufgaben der Kirche gehöre. Täschler betont:

«Wir wollen uns um Bereiche kümmern, in denen sich der Staat nicht engagiert und in denen die Leute durch das soziale Netz fallen.»

Eine Sparmassnahme sei die Streichung des Beitrages nicht, so Täschler. Er sagt aber gleichzeitig auch: «Wir müssen schon schauen, wo wir das Geld einsetzen.»

Provision für das Einziehen der Kirchensteuern wurde erhöht

Herbert Weber, Präsident der evangelischen Kirchgemeinde. PD

Anders äussert sich Herbert Weber, der Präsident der evangelischen Kirchgemeinde. Es handle sich durchaus auch um eine Sparmassnahme, sagt er. Wegen der Kirchenaustritte gingen die Steuereinnahmen zurück, zudem habe die Stadt Gossau vor einigen Jahren die Provision für das Einziehen der Kirchensteuern erhöht.

Gleichzeitig betont auch Weber, dass die Bibliothek immer mehr zu einer öffentlichen Aufgabe geworden sei. Sie habe sich gewandelt von einer semiprofessionellen Organisation zu einer sehr professionellen. Er betont:

«Wir als Kirchgemeinde hingegen wollen uns finanziell vor allem in der Freiwilligenarbeit engagieren.»

Zudem bleibe man der Bibliothek ideell verbunden, so Weber. Das zeige sich daran, dass man auch künftig im Vorstand des Vereins sitze.

Die Kirchenvertreter bringen bei der Stadtbibliothek damit ähnliche Argumente vor wie schon vor drei Jahren, als sie sich aus dem Verein Kinderbetreuung zurückzogen und die Krippen daraufhin in die Stadtverwaltung eingegliedert wurden.

Stadt könnte die Stadtbibliothek selber führen

Urs Blaser, Stadtrat und Schulpräsident Ralph Ribi

Ähnliches könnte nun auch mit der Stadtbibliothek passieren. Der zuständige Stadtrat und Schulpräsident Urs Blaser sagt, man werde in den kommenden zwei Jahren die Frage der Trägerschaft beurteilen. Konkret bedeutet das: Es soll diskutiert werden, welche Organisationsform die richtige ist für die Zukunft, also ob die Bibliothek weiterhin von einem Verein geführt oder in die Stadtverwaltung eingegliedert werden soll. Blaser sagt:

«Es gibt Argumente für und gegen beide Modelle.»

Werner Bischofberger ist offen gegenüber dieser Diskussion. Der Verein Stadtbibliothek sei heute schon speziell. So habe man beispielsweise keinen Kassier im Vorstand und auch keinen internen Revisor. Die Finanzen würden auf Mandatsbasis vom städtischen Finanzamt verwaltet, als Revisor fungiere die parlamentarische Geschäftsprüfungskommission. Zudem werde es immer schwieriger, Freiwillige zu finden, die sich im Vorstand engagieren. «Gerade das Amt des Präsidenten ist sehr zeitaufwendig», sagt der pensionierte Lehrer.

Stadtrat will 50'000 Franken mehr zahlen

Zuerst sollen nun aber die finanziellen Fragen geklärt werden, die durch den Rückzug der beiden Kirchgemeinden entstanden sind. Der Stadtrat will den städtischen Beitrag ab nächstem Jahr aufstocken von knapp 310'000 auf knapp 360'000 Franken. Zudem wird die Stadt auch weiterhin die Miete für die Räume im Happy-Gebäude in der Höhe von 177'700 Franken pro Jahr übernehmen. Das Gesamtbudget der Stadtbibliothek beträgt rund 580'000 Franken, weitere Einnahmen sind beispielsweise die Abonnemente oder besondere Dienstleistungen für die Schule.

Seit 2013 befindet sich die Stadtbibliothek im ehemaligen Fabrikgebäude der Happy Betten. Arthur Gamsa (20. Oktober 2020)

Das Stadtparlament muss die Aufstockung noch absegnen an der Budgetsitzung im Dezember. Blaser sagt:

«Die Erhöhung des Beitrags ist dringend, auch wenn das Ausmass eher grosszügig erscheint.»

Laut dem Schulpräsidenten gibt es jedoch Nachholbedarf bei den Löhnen der Angestellten und bei zweckgebundenen Rückstellungen, beispielsweise für die Informatik. Auch die Gemeinde Andwil stockt ihren Beitrag auf. Sie zahlte bisher 15'000 Franken pro Jahr an die Stadtbibliothek und Ludothek Gossau. Der Gemeinderat hat beschlossen, diesen Beitrag auf 20’000 Franken zu erhöhen.