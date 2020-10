Die Stadt Gossau hinkt beim Ausbau des öffentlichen Verkehrs hinterher – Parlamentarier werden ungeduldig

(jw) Der Bau eines neuen Depots ist eine weitere Baustelle für den Busverkehr in Gossau. Dazu starteten vor sieben Jahren die Arbeiten an einem Sondernutzungsplan, der letztes Jahr in die Mitwirkung geschickt wurde – der Prozess läuft noch immer. Laut Regiobus-Geschäfsführer Bruno Huber gibt es dafür verschiedene Gründe: Betroffene Grundstücke hätten die Eigentümer gewechselt, in der Stadtverwaltung kam es zu personellen Wechseln und die rechtlichen Rahmenbedingungen hätten sich geändert. «Der Sondernutzungsplan ist auf der Zielgerade und soll Anfang 2021 aufgelegt werden», sagt Huber.