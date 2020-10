Die Stadt Gossau feiert 2024 ihr 1200-Jahr-Jubiläum – die Planungen dafür beginnen schon bald Im Jahr 2024 sind es 1200 Jahre her seit der ersten urkundlichen Erwähnung von Gossau. Dieses Jubiläum will die Stadt feiern. Sie hat für erste Aktivitäten im Hinblick auf die Feierlichkeiten 50'000 Franken budgetiert. Nächstes Jahr soll eine Gruppe gebildet werden, die mit der Planung starten soll. Perrine Woodtli 28.10.2020, 05.00 Uhr

Gossau feiert 2024 den 1200. Geburtstag. Ralph Ribi

2020 ist nicht das Jahr, in dem grosse Feste gefeiert werden. Auch in Gossau mussten dieses Jahr aufgrund der Coronakrise viele Anlässe abgesagt werden. In vier Jahren soll die Welt aber wieder anders aussehen und die Stadt ein Grund zum Feiern haben. Sie plant 2024 ein grosses Jubiläumsfest zu «1200 Jahre Gossau». Obschon das Fest noch in weiter Ferne liegt, soll schon bald die Planung dafür beginnen.