Die Stadt Gossau ehrt die Wittenbacher Triathletin Sandrin Benz Sie ist Doppel-Doppel-Weltmeisterin in ihrer Altersklasse, mittlerweile tritt sie bei der Elite an. Nun wird Sportlehrerin Sandrine Benz in Gossau geehrt. Johannes Wey

Sandrine Benz holte sich diesen Sommer sowohl im Sprint als auch über die olympische Distanz den Weltmeistertitel in ihrer Altersklasse im Triathlon – und das zum zweiten Mal nach 2014. Schon vor dem erneuten Erfolg an der Heim-WM in Lausanne hatte Benz den Entschluss gefasst, fortan in der Eliteklasse an den Start zu gehen.

Weil die 35-Jährige am OZ Buechenwald Sport unterrichtet, hat die Stadt Gossau nun gemäss einer Mitteilung beschlossen, die erfolgreiche Wittenbacherin zu ehren. Die Ehrung findet am Mittwoch, 13. November, 19.30 Uhr, am Treff 13 in der Markthalle statt. Die Veranstaltung selber beginnt wie immer um 19.13 Uhr. Nach der Ehrung tritt die Ostschweizer Rockband Underline auf und spielt Rockmusik.