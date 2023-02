Die Stadtsangaller Fasnacht ist definitiv zurück

Farbenpräschtig und kakophonisch: Die St.Galler Fasnacht ist definitiv zurück 30 Gruppen, darunter 16 Guggen sowie rund 25000 Zuschauerinnen und Zuschauer waren am Sonntag am Fasnachtsumzug in der St.Galler Innenstadt zu verzeichnen. Reto Voneschen 19.02.2023, 17.29 Uhr

Impression vom sonntäglichen Fasnachtsumzug der Stadt St. Gallen. Andrea Tina Stalder

30 Gruppen, darunter 16 Guggen sowie rund 25000 Zuschauerinnen und Zuschauer waren am Sonntag am Fasnachtsumzug in der St.Galler Innenstadt zu verzeichnen. Nach zwei Jahren Pause sei das «ein sensationelles Resultat», auf das man gehofft, es aber nicht erwartet habe, zog Fasnachtspräsident Bruno Bischof Bilanz. Die Stimmung sei gut gewesen und «tolle Umzugssujets» hätten überzeugt.

Zufrieden zeigte sich der Fasnachtspräsident mit dem Verlauf der ganzen närrischen Tage. Das Agugge vom Schmutzigen Donnerstag sei stimmig, die Schnitzelbankabende in der Kellerbühne dreimal ausverkauft gewesen. Und auch der Föbü-Verschuss mit grossem Publikumsaufmarsch sei ein voller Erfolg gewesen, sagte Bruno Bischof am Sonntagnachmittag. Wichtig sei für ihn auch, dass es bis dahin keine Unfälle und keine anderen Zwischenfälle gegeben habe.

Freitag und Samstag bleiben Sorgenkinder

Nach zwei Jahren Coronapause sei die St.Galler Stadtfasnacht zurück, stellte Bischof befriedigt fest. Da und dort sei der Vor-Corona-Stand zwar nicht ganz erreicht, daran müsse man arbeiten. Und auch Baustellen, die es schon vor der Pandemie gab, harren einer Lösung. Während Donnerstag und Sonntag fasnächtliche Top-Tage sind, schwächeln Freitag und Samstag im Stadtzentrum weiter. Das liege vor allem daran, dass es zu wenig Guggen habe, sagt Bruno Bischof. Die kakofonischen Orchester haben an den beiden Tagen nämlich viele andere Verpflichtungen zu erfüllen.

Dem Thema der Guggenbeteiligung will die Fasnachtsgesellschaft ein spezielles Augenmerk schenken. Nachdem sich die Dachorganisation «Vereinigte Guggen St.Gallen» aufgelöst habe, gehe es zuerst darum, wieder Ansprechpersonen zu bekommen. Davon, dass es möglich sein wird, Guggen vermehrt am Freitag und Samstag in die Innenstadt zu holen, ist Fasnachtspräsident Bischof überzeugt. Gutes Beispiel für eine positive Entwicklung seien die Schnitzelbänkler, die personelle Aderlässe der vergangenen Jahre gut verdaut hätten und heuer zu Hochform aufgelaufen seien.