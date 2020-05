«Die Solidarität hat uns umgehauen»: Vor der Wiedereröffnung am 6. Juni hat sich die Lage des Walter-Zoos massiv gebessert Das riesige Finanzloch, dass der Corona-Lockdown in die Kasse des Gossauer Zoos gerissen hat, ist durch eine immense Solidaritätswelle zu zwei Dritteln gestopft. Bald kann der Zoo wieder öffnen. Die neugeborenen Berberlöwen können aber noch nicht bestaunt werden. Johannes Wey 28.05.2020, 16.20 Uhr

Der Walter-Zoo erlebte dieser Tage eine Premiere. Und damit sind nicht die Berberlöwen gemeint, die Ende April das Licht der Welt erblickt haben.

Zoodirektorin Karin Federer. Ralph Ribi

«Zwischen den Verbundsteinen auf dem Wegnetz des Zoos wachsen Gräser. Das hat es noch nie gegeben», sagt Direktorin Karin Federer. Der Lockdown, der in den vergangenen zwei Monaten die Heerscharen von Besuchern fernhielt, erlaubte zusammen mit dem milden Frühlingswetter dem Gras zu gedeihen.

11'000 Franken am Tag verloren

Von den Finanzen des Walter-Zoo lässt sich das nicht behaupten. Obwohl der Betrieb so weit als möglich heruntergefahren und in den meisten Bereichen Kurzarbeit eingeführt wurde – bei der Tierpflege war das kaum möglich – sind jeden Tag Kosten von rund 11'000 Franken aufgelaufen.

Der menschenleere Zoo.

Nik Roth (27. März 2020)

Das summierte sich auf rund 900'000 Franken. Und weil der Zoo normalerweise im Frühling und Sommer für den umsatzschwachen Winter vorsorgen muss, beziffert Karin Federer die fehlende Summe auf 1,2 Millionen Franken. Ein existenzielles Problem für ein KMU wie den Walter-Zoo.

800'000 Franken sind wieder drin

Doch die Solidaritätswelle, die schon wenige Tage nach dem Lockdown anrollte war unbeschreiblich: Eine Mutter lancierte eine Zopfaktion mit dem Stadtbüelbeck, Kunsthandwerkerinnen verkauften Portemonnaies, der Quartierverein startete eine Sammelaktion und Kinder leerten ihr Kässeli.

Michaela Huber, Initiantin der Zopfaktion, mit ihrem Lebenspartner und Bäcker Beat Bremgartner sowie Hubers Kindern Chiara und Leandro.

Nik Roth (6. Mai 2020)

Auch grosse Spender sprangen ein, Stiftungen, der Gönnerverein leistete 100'000 Franken Soforthilfe. Bis heute sind so 800'000 Franken zusammengekommen. Das Budget ist zwar noch immer eng, aber die Existenz des Zoos nicht mehr bedroht, sagt Federer:

«Das hat uns umgehauen. Da haben wir gemerkt, wie sehr die Bevölkerung hinter dem Zoo steht.»

Vollgas geben bis zur Eröffnung

Nun wurde der Walter-Zoo vom Eröffnungstermin am 6. Juni überrascht. Bis am Mittwoch war stets vom 8. Juni die Rede. «Für uns ist jedes Wochenende wichtig», sagt Federer. Handkehrum beginne die Wiedereröffnung nun von 0 auf 100 mit den umsatzstärksten Wochentagen. Und der «Zooputz», der eigentlich am Wochenende vorgesehen war, muss bis dahin auch noch erledigt werden.

Zuerst müsse nun aber das bereits erstellte Schutzkonzept angepasst werden. Neu verlangt der Bundesrat nicht mehr zehn, sondern noch vier Quadratmeter pro Besucherin und Besucher. Damit könnten bis zu 3000 Gäste pro Tag den Zoo besuchen, was vergleichbar ist mit Spitzentagen unter Normalbedingungen.

«Der limitierende Faktor sind bei uns die Parkplätze. Wir müssen nicht befürchten, dass plötzlich zu viele Gäste vor der Türe stehen.»

Beim Schutzkonzept für die Gastronomie warten ebenfalls noch Hausaufgaben auf den Walter-Zoo. «Hier kommt uns entgegen, dass wir verschiedene Angebote über das Gelände verteilt haben», sagt Federer.

Das Wetter ist wichtiger als der Nachwuchs

Junge Erdmännchen im Walter-Zoo. PD

Die Schlagzeilen mit dem Löwennachwuchs könnten dem Zoo zusätzlich helfen, die entgangenen Einnahmen zu kompensieren. Doch die Jungtiere werden noch einige Wochen vor den Blicken der Öffentlichkeit geschützt und im Innenbereich der Löwenanlage gehalten. Unter www.sgkb.ch/löwen sind die Tiere aber über eine Webcam zu beobachten.

Namen erhalten sie übrigens erst dann, wenn sich ihr Geschlecht bestimmen lässt. Das wird laut Karin Federer in ein paar Wochen der Fall sein.

Schon fast vergessen geht angesichts dieser Neuigkeiten, dass es während des Lockdowns auch bei den Erdmännchen Nachwuchs gegeben hat. Doch auch wenn sich viele Leute von Jungtieren zu einem Zoobesuch animieren lassen, sei der entscheidende Faktor noch immer das Wetter, wie Federer erklärt:

«Das macht den Zeitpunkt des Lockdowns so bitter. Wir hätten in diesem milden Frühling sicher Rekordzahlen verzeichnet.»

Reserven von 2019 und 2018 helfen

Alles zusammengepasst hat diesbezüglich im Jahr 2018: Ein warmer Frühling und Herbst, die Eröffnung der Löwenanlage und Nachwuchs im Tiger- und Schimpansengehege führten zu einem Besucherrekord, der rund einen Viertel über den Vorjahreswerten lag.

2018 gab es sowohl junge Tiger... Ralph Ribi (17. Juli 2018)

Auch 2019 verhalf der milde Frühling zu einem Spitzenergebnis. «Wir sind immer dabei, den Zoo weiterzuentwickeln. Mit dem Savannenhaus und der Löwenanlage haben auch die neuen Attraktionen dazu beigetragen», sagt Federer.

...als auch junge Schimpansen zu bestaunen. Ralph Ribi (17. Juli 2018)

Durch die Spitzenjahre sei die Liquidität in diesem Frühling besser gewesen als in anderen Jahren. Auch das half dem Unternehmen, den Lockdown zu überstehen.