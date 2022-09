St.Galler Stadtparlament will Gesichtserkennung verbieten

Die Sitzung im Überblick Als erste Stadt der Schweiz: Automatische Gesichtserkennung soll im öffentlichen Raum verboten werden – so will es das St.Galler Stadtparlament Nicht weniger als 18 Rednerinnen und Redner äusserten sich zu automatischer Gesichtserkennung im öffentlichen Raum. Nach einer knappen Abstimmung war klar: Eine Mehrheit des Parlaments möchte diese verbieten. Damit würde St.Gallen vorpreschen. Marlen Hämmerli, Christina Weder und Daniel Wirth 1 Kommentar 13.09.2022, 19.26 Uhr

Stadtrat muss automatische Gesichtserkennung verbieten: Motion kommt nach Mammutdebatte knapp durch

Die Fraktion von SP, Juso und Politischer Frauengruppe wollte mit ihrer Motion erreichen, dass die Stadt St.Gallen eine automatische biometrische Gesichtserkennung im öffentlichen Raum auf Gesetzesstufe verbietet – bevor der Bund die höchst umstrittene Angelegenheit geregelt hat.

Kamera im Stadtzentrum: Sie bleibt ohne Software für automatische biometrische Gesichtserkennung. Bild: Michel Canonica

Der Stadtrat wollte den Vorstoss nicht überwiesen haben, wollte nicht vorpreschen und den Bund überholen. Er stellte aber den Antrag, die Motion sei in ein Postulat umzuwandeln und dann zu überweisen. Er tat das vergeblich.

Die Sozialdemokraten kamen mit ihrem Vorstoss einigermassen überraschend durch, mit Unterstützung der Grünen und Jungen Grünen: Der Stadtrat muss jetzt handeln und Farbe bekennen, als erste Stadtregierung in der Schweiz.

Dass das Geschäft kontrovers diskutiert würde, zeigte das erste Votum von Karin Winter-Dubs, der Präsidentin der Kommission Soziales und Sicherheit. Dort war der Entscheid, die Motion in ein Postulat umzuwandeln, hauchdünn mit einer Stimme Unterschied ausgefallen, wie die SVP-Politikerin ausführte.

Karin Winter-Dubs, SVP-Fraktionspräsidentin. Bild: Nik Roth

Namens der SP/Juso/PFG-Fraktion sprach Marlène Schürch. Sie sagte, mit dem Einsatz der automatischen biometrischen Gesichtserkennung würden nicht nur Schwerverbrecherinnen und Schwerverbrecher ins Visier genommen, sondern die gesamte Bevölkerung.

Das sei ein Eingriff in die Grundrechte. Es werde nicht nur der Grundsatz der Privatsphäre verletzt, sondern es würden auch Menschen abgeschreckt, ihre politischen Grundrechte wie die Meinungsäusserungs- oder die Versammlungsfreiheit im öffentlichen Raum wahrzunehmen, sagte Schürch, die beruflich als Juristin für die St.Galler Staatskanzlei tätig ist.

Nach einer langen und kontroversen Debatte sagte Marlène Schürch, sie sei glücklich, dass die Stadt als erste in der Schweiz sich gegen eine Massenüberwachung und für die Wahrung der Grundrechte ausgesprochen habe.

Grünliberale waren gespalten in der Sache

Jacqueline Gasser-Beck sagte für die Grünliberalen und Jungen Grünliberalen, ihre Fraktion sei gespalten in der Frage der biometrischen automatischen Gesichtserkennung. Wie recht sie hatte: Nach Gasser-Beck sprachen noch drei weitere Grünliberale, zum Teil wiederholt, in eigener Sache: Philipp Schönbächler (gegen automatische Gesichtserkennung), IT-Spezialist Marcel Baur (Versuch einer Richtigstellung des Sachverhalts), Kantonspolizistin Magdalena Fässler (für Gesichtserkennung).

Die Grünen seien gegen chinesische Verhältnisse, sagte ihr Sprecher Andreas Hobi. Der Stadtrat müsse jetzt Farbe bekennen und sich nicht hinter dem Schreiben eines Postulatsberichts verstecken, sagte Andreas Hobi. «Wir wollen keine gläsernen Bürgerinnen und Bürger», sagte der Grünen-Politiker.

Andreas Hobi, Fraktionspräsident Grüne/Junge Grüne. Bild: PD/Christian Widmer

SVP-Fraktion war für den Einsatz der Software

Remo Waespe sagte für die SVP-Fraktion, die Volkspartei werde die Motion als auch ein allfälliges Postulat ablehnen. Auch die FDP teilt die Befürchtungen der Motionärinnen und Motionäre nicht, wie ihre Sprecherin Corina Saxer sagte. Der Einsatz von automatischer Geschichtserkennung könne helfen, Verbrechen aufzuklären. Wichtig sei ein klar abgesteckter rechtlicher Rahmen. Die FDP sei für Umwandlung in ein Postulat, sagte Saxer.

Die Fraktion von Mitte/EVP ist nicht gegen den Einsatz der umstrittenen Software, wie Stefan Grob ausführte, weswegen sie die Motion wie auch deren Umwandlung in ein Postulat klar ablehnte.

Stadträtin Sonja Lüthi, Vorsteherin der Direktion Soziales und Sicherheit, sagte am Schluss der langen Debatte, es brauche eine nationale Regelung in dieser Sache. Die automatische biometrische Gesichtserkennung im öffentlichen Raum werfe sehr viele Fragen auf. Der Stadtrat wolle die Angelegenheit gründlich abklären und beantrage deshalb die Umwandlung in ein Postulat.

Stadträtin Sonja Lüthi. Bild: Ralph Ribi

Hauchdünner Entscheid

Eine solche Umwandlung wurde vom Stadtparlament mit 31 zu 29 Stimmen abgelehnt. Schürch hatte die allfällige Umwandlung als «Wolf im Schafspelz» bezeichnet. Die Motion wurde mit 31 zu 27 Stimmen bei zwei Enthaltungen für erheblich erklärt. Das heisst, der Stadtrat muss eine automatische biometrische Gesichtserkennung im öffentlichen Raum verbieten. Das ist schweizweit ein Novum.

«St.Gallen lanciert schweizweite Debatte über Massenüberwachung», kommentiert «Tagblatt»-Stadtredaktionsleiter Daniel Wirth:

Überwachungskameras im öffentlichen Raum waren und sind umstritten - zumal sie in Zukunft mit einer Software ausgerüstet werden sollen, die automatisch aufgrund biometrischer Daten das Gesicht einer jeden Person erkennt, die sich auf dem Marktplatz bewegt.

Daniel Wirth, Leiter Stadtredaktion. Bild: Ralph Ribi

Mit Hilfe solcher Bilder könnten künftig möglicherweise Verbrecherinnen und Verbrecher von der Polizei schneller dingfest gemacht und dem Gericht zugeführt werden. Eine biometrische Gesichtserkennung wäre auch ein sicherer Beweis und kein «lödeliges» Indiz. Es gibt gewiss gute Gründe für den Einsatz modernster Technik bei der Arbeit der Polizei.

Die Stadtsanktgaller Sozialdemokraten sehen das freilich anders: Ihnen geht es um die Wahrung der Grundrechte. Dieses Argument obsiegte gestern in der Debatte im Stadtparlament knapp. Damit hat das Stadtparlament Mut bewiesen. Es hat den Bund überholt und pionierhaft ein Signal ausgesendet. Andere Städte mit linksgrünen Mehrheiten in der Legislative werden dem Beispiel folgen. St.Gallen hat die Debatte über Massenüberwachung lanciert.

Sozialdemokratin Marlène Schürch griff zu einer Metapher, um ihren Unmut auszudrücken. Ihr ging es gegen den Strich, dass der Stadtrat beantragt, die Motion «Automatische Gesichtserkennung im öffentlich zugänglichen Raum stoppen» in ein Postulat umzuwandeln. Schürch: «Dieses Postulat ist ein Wolf im Schafspelz.» Oder: Wenn der Papiertiger bissig wird.

griff zu einer Metapher, um ihren Unmut auszudrücken. Ihr ging es gegen den Strich, dass der Stadtrat beantragt, die Motion «Automatische Gesichtserkennung im öffentlich zugänglichen Raum stoppen» in ein Postulat umzuwandeln. Schürch: «Dieses Postulat ist ein Wolf im Schafspelz.» Oder: Wenn der Papiertiger bissig wird. Gallus Hufenus (SP) sagte, die Politik delegiere immer mehr Verantwortung weg. Er wolle nicht, dass eine Kamera filme, wer ihn abgestochen habe. Er wolle schlicht nicht abgestochen werden; es brauche eine soziale Kontrolle auf belebten Strassen und Plätzen. Eine Kamera tauge nicht, Ängste zu vermeiden.

Marcel Baur (GLP) rüffelte in der Debatte zur automatischen Gesichtserkennung all seine Vorrednerinnen und Vorredner – mit Ausnahme von SPlerin Marlène Schürch. Diese diskutierten seiner Meinung nach an der Diskussion vorbei: Die Motion wolle nicht die Gesichtserkennung verbieten, sondern die automatische Gesichtserkennung.

FDPler Karl Schimke gehörte nicht zu den Gerüffelten, schalt aber seinerseits seinen Sitznachbarn Marcel Baur. Er verstehe den Auftrag so, dass es um das Verbot von biometrischen Gesichtserkennungssystemen generell gehe. Aber vielleicht sei sein Deutsch ja so schlecht, sagte der gebürtige Bostoner Schimke.

Karl Schimke, FDP-Stadtparlamentarier. Bild: Michel Canonica

Das konnte Marcel Baur nicht auf sich sitzen lassen, er stand bereits auf für eine Erwiderung, musste sich aber gedulden. Ein anderer Votant hatte sich zuvor schon gemeldet. Dann war Baur an der Reihe: Im Motionstext sei die Rede von Programmen. «Dafür sind Programme da, damit die Gesichtserkennung automatisiert abläuft.»

Marcel Baur, GLP-Stadtparlamentarier. Bild: PD

Eigentlich war es ganz einfach: Sollte das Postulat von Miriam Rizvi (Juso) zur Bewilligungspflicht für politische Kundgebungen erheblich erklärt werden? Zur Beantwortung dieser Frage brauchte das Stadtparlament jedoch drei Abstimmungen.

Die erste Abstimmung viel relativ knapp aus (28 Ja, 27 Nein, 3 Enthaltungen), die Überraschung war im Saal spürbar. Da rief eine Stadtparlamentarierin, sie habe sich verdrückt. Daraufhin verlangte Peter Olibet (SP) per Ordnungsantrag die Wiederholung. Die Verwirrung begann.

Stadtparlamentspräsident Jürg Brunner setzte den Antrag sofort um. Die Abstimmung wurde aufgeschaltet, als Gallus Hufenus zurück in den Saal huschte. Er hatte diesen bereits verlassen, in der Annahme, die Abstimmung sei erledigt.

Die zweite Abstimmung endete ebenfalls knapp, aber mit einem anderen Ergebnis: Das Postulat wurde nicht erheblich erklärt (28 Ja, 29 Nein, 3 Enthaltungen). Schon während der Abstimmung wollte Peter Olibet etwas sagen, verkniff es sich dann aber. Nach der Abstimmung rüffelte er Parlamentspräsident Brunner: «Ich bitte Sie, über den Ordnungsantrag abstimmen zu lassen.» Bevor die Abstimmung wiederholt werden könne, müsse erst über die Wiederholung selbst entschieden werden.

Jürg Brunner, Präsident des Stadtparlaments. Bild: Ralph Ribi

Dem kam Brunner dann nach. Worüber er aber nun wieder abstimmen wollte, war kurz unklar. Am Ende wurde die Wiederholung klar genehmigt (37 Ja, 20 Nein, 2 Enthaltungen). So kam es zur dritten Abstimmung über die Erheblichkeitserklärung. Das Ergebnis: 28 Ja, 29 Nein, 3 Enthaltungen. Das Postulat wurde also nicht erheblich erklärt.

Alle ohne Adleraugen werden sich freuen: Im Parlamentssaal hängt keine Leinwand mehr, sondern ein grosser Bildschirm. In scharfen Buchstaben steht da, welches Traktandum aktuell debattiert wird, wer sich dazu äussert und wer wie stimmt. Nach der Kaffeemaschine ist es bereits die zweite Neuerung, die Stadtparlamentspräsident Jürg Brunner einführt. Ironischerweise streikte die Abstimmungsanlage gleich schon beim ersten Traktandum. Das nächste Projekt von Jürg Brunner?

Es ging gerade darum, ob über die Interpellation der GLP/JGLP-Fraktion zum Fahrplanwechsel 2022/2023 diskutiert wird oder nicht. Da meldete sich Peter Olibet (SP) zu Wort: Die Liegenschaftenstrategie sei nicht Bestandteil dieser Interpellation, aber seine Fraktion sei nicht zufrieden... Kurze Verwirrung ringsum, dann zischten gleich mehrere Parlamentarierinnen und Parlamentarier: «Zu früh, zu früh.» Olibet hatte sich im Traktandum geirrt.

Traktandum 1: Das Stadtparlament genehmigte 430'000 Franken für einen neuen Meteorabwasserkanal in der Gatterstrasse .

. Traktandum 2: Die KWD Doppelpower AG produziert im Glarnerland Strom, indem sie das Gefälle der Flüsse Sernf und Linth nutzt. An das neue Kraftwerks zahlen die St.Galler Stadtwerke einen Zusatzkredit über 200'000 Franken .

. Traktandum 3: Das Geschäft zur Umwandlung der Genossenschaft Olma-Messen in eine Aktiengesellschaft ist noch nicht behandlungsreif und wurde verschoben.

ist noch nicht behandlungsreif und wurde verschoben. Traktandum 4: Auch der Postulatsbericht zur Schaffung eines Weges der Vielfalt wurde verschoben, weil er noch nicht behandlungsreif ist.

wurde verschoben, weil er noch nicht behandlungsreif ist. Traktandum 5: Der Stadtrat muss eine Änderung für die Reglemente zur Videoüberwachung auf öffentlichem Grund vorlegen. Das Stadtparlament hat äusserst knapp, mit 31 Ja, 29 Nein, bei 0 Enthaltungen, entschieden, eine Motion zur automatischen Videoüberwachung nicht in ein Postulat umzuwandeln. Dies hatte der Stadtrat beantragt. Nach dem ersten Entscheid, stimmte eine Mehrheit für die Erheblichkeitserklärung der Motion, ebenfalls knapp: Mit 31 Ja, 27 Nein, bei 2 Enthaltungen.

nicht in ein Postulat umzuwandeln. Dies hatte der Stadtrat beantragt. Nach dem ersten Entscheid, stimmte eine Mehrheit für die Erheblichkeitserklärung der Motion, ebenfalls knapp: Mit 31 Ja, 27 Nein, bei 2 Enthaltungen. Traktandum 6: Die Debatte über das Postulat zur Analyse der staatlichen Aufgaben und Dienstleistungen wurde verschoben, da die Vorlage noch nicht behandlungsreif ist.

wurde verschoben, da die Vorlage noch nicht behandlungsreif ist. Traktandum 7: Das Stadtparlament erklärt das Postulat zur Bewilligungspflicht für politische Kundgebungen nicht erheblich.

nicht erheblich. Traktandum 8: Das Parlament diskutierte die Interpellation zur « Solidarität mit ALLEN geflüchteten und schutzbedürftigen Menschen in der Stadt St.Gallen».

in der Stadt St.Gallen». Traktandum 9: Das Parlament diskutierte die Interpellation von Andreas Hobi zur « Welle der Flüchtenden , welche die Sozialen Dienste überfordert».

, welche die Sozialen Dienste überfordert». Traktandum 10: Zu ihrer Interpellation « Street Art im städtischen Raum sichtbarer machen» wünschten Yves Betschart, Jenny Heeb und Mischa Herzog keine Diskussion.

sichtbarer machen» wünschten Yves Betschart, Jenny Heeb und Mischa Herzog keine Diskussion. Traktandum 11: Keine Diskussion gab es auch zur Interpellation der Grünliberalen und der Jungen Grünliberalen zum Fahrplanwechsel 2022/2023.

Das nächste Mal zu einer Sitzung trifft sich das St.Galler Stadtparlament nach den Herbstferien, am 8. November. Sie beginnt wie üblich um 16 Uhr und wird bis spätestens 20 Uhr dauern.

