St.Gallen: Der Bubble-Tea-Hype ist zurück

Der Bubble Tea ist zurück in St.Gallen – und verbreiteter denn je 2012 endete der Bubble-Tea-Boom in St.Gallen, bevor er begonnen hatte. Rund zehn Jahre später ist das Trendgetränk zurück: mit bald vier Läden. So reagiert die erste Bubble-Tea-Anbieterin der Stadt auf die wachsende Konkurrenz. Ambra Elia 30.01.2023

Kathlyn Perellano, Mitarbeiterin im Laden Shibuya, bereitet einen Bubble Tea zu. Das Getränk ist bekannt für seine verschiedenen Farben und Geschmacksrichtungen. Donato Caspari

An der Wand hängen Plakate von japanischen Animefiguren und aus den Lautsprechern ertönt koreanische Popmusik. In metallischen Gefässen hinter dem Tresen liegen essbare farbige Perlen, Pudding sowie weitere süsse Zutaten, die später im Trinkbecher landen. Der Bubble-Tea-Laden Shibuya an der Brühlgasse 25 brachte 2021 ein Trendgetränk und mit ihm ein Stück asiatische Kultur nach St.Gallen.

Im ersten Jahr standen Kundinnen und Kunden bis zu 30 Minuten Schlange, um das exotische Getränk zu probieren. Vielleicht deshalb wollen inzwischen auch andere vom Bubble-Tea-Hype profitieren: Innerhalb weniger Monate kamen zwei weitere Anbieter nach St.Gallen und ein vierter hat seine Eröffnung angekündigt.

Essbare Perlen machen den Namen des Getränks aus

Bubble Tea ist ein Süssgetränk auf der Basis von grünem oder schwarzem Tee, das mit Fruchtsirup oder Milch vermischt wird. Das Aussergewöhnliche daran: Das Getränk wird mit essbaren Perlen – auch «Boba» genannt – versetzt. Die traditionellen Perlen bestehen aus Tapiokastärke und haben eine zähflüssige Konsistenz. Es gibt jedoch auch die sogenannten «Popping Bobas» aus Algenstärke. Sie zerplatzen im Mund und hinterlassen einen aromatisierten Zuckersirup.

Von Tapiokaperlen bis hin zu Pudding: Die Auswahl an Toppings für den Bubble Tea ist gross. Donato Caspari

Bubble Tea kommt ursprünglich aus Taiwan. Laut Shibuya-Geschäftsleiterin Tracy Truong ist das Süssgetränk in Asien stark verbreitet: «Bubble Tea ist in Asien ungefähr das, was in Europa der Kaffee ist.»

Was macht den Bubble Tea so beliebt?

Bubble Tea ist eine Zucker– und Kalorienbombe. Der Tee kann bis zu 50 Gramm Zucker enthalten, zusammen mit den anderen Zutaten kommt ein Becher auf bis zu 500 Kalorien. Laut Truong geht es aber auch auf gesündere Art und Weise: «Man kann bei uns auch zuckerfreien Bubble Tea bestellen.»

Der hohe Zuckeranteil ist womöglich einer der Gründe, warum das Getränk insbesondere bei Kindern und Jugendlichen gut ankommt. Truong sagt: «Die Mehrheit unserer Kundschaft ist im Jugendalter.» Ab und an kämen jedoch auch Erwachsene in den Laden. Bei ihnen sind laut Truong vor allem die Milchtees beliebt. «Unsere meistverkaufte Sorte ist der Brown Sugar», sagt Shibuya-Mitarbeiterin Kathlyn Perellano. Das Getränk besteht aus Milch, karamellisiertem Zucker sowie Tapiokaperlen und erinnert an einen Eiskaffee.

Die Erklärung für den Bubble-Tea-Boom könnte auch in der Optik des Getränks liegen. Seine verschiedenen Farben machen den Bubble Tea «instagrammable». Das heisst, er ist geeignet, um schöne Bilder für Instagram zu schiessen.

In St.Gallen gab es lange keinen Bubble Tea

Shibuya war der erste Bubble-Tea-Laden in St.Gallen. Truong eröffnete ihn im September 2021, damals noch unter dem Namen Geicha Switzerland. In den meisten Schweizer Städten gab es zu dieser Zeit bereits Bubble-Tea-Läden. Die 26-jährige Vietnamesin sagt: «Ich wollte den Trend nach St.Gallen bringen.» Mittlerweile sei der Trend zwar nicht mehr so stark wie anfangs, das Geschäft laufe jedoch nach wie vor sehr gut.

Das Angebot in der Stadt ist gewachsen

Shibuya ist nicht mehr der einzige Anbieter in der Stadt. Mit Kaktus Bubble Tea ist seit Juli 2022 ein weiteres Geschäft in St.Gallen vertreten. Der Laden ist, nur wenige Gehminuten von Shibuya entfernt, in der Brühltor-Passage anzutreffen. Durch Kaktus Bubble Tea können St.Gallerinnen und St.Galler das Getränk auch nachts kaufen, da das Geschäft rund um die Uhr geöffnet ist.

Auf Kaktus Bubble Tea folgte Mr.Boxtea: Der dritte Bubble-Tea-Anbieter in St.Gallen befindet sich seit wenigen Wochen im Neumarkt neben dem Aldi-Eingang. Hierbei handelt es sich um eine Kette mit Standorten in ganz Europa. Das Angebot der drei Läden unterscheidet sich kaum, alle bieten überwiegend dieselben Teesorten an.

Ein vierter Laden eröffnet bald

Alle guten Dinge sind drei? Nicht wenn es um Bubble-Tea-Läden in St.Gallen geht. Denn wo bis September noch Elektronikzubehör von Interdiscount erhältlich war, gibt es demnächst ebenfalls Bubble Tea. Die deutsche Kette Pao Pao Modern Tea eröffnet eine Filiale in der Rathaus-Unterführung am Hauptbahnhof. Ein genaues Eröffnungsdatum stehe – aus behördlichen und baulichen Gründen– noch nicht fest. Die Verantwortlichen gehen aber davon aus, im Februar eröffnen zu können.

Die wachsende Konkurrenz bereitet Truong keine Sorgen: «Wir wussten seit Beginn an, dass es eines Tages noch weitere Läden geben wird.» Sie ist überzeugt, dass ihre Kundschaft treu bleiben wird.

Bubble Tea kommt vor allem bei Kindern und Jugendlichen gut an. Donato Caspari

Nebst dem Angebot haben die vier Bubble-Tea-Läden noch etwas anderes gemeinsam. Nach Websites sucht man vergebens. Alle von ihnen sind online ausschliesslich in den sozialen Medien auffindbar. Auch Shibuya setzt auf Instagram, Tiktok und Co. Die 21-jährige Perellano versorgt die Social-Media-Kanäle des Ladens regelmässig mit Bildern und Videos. «Tiktok ist das neue Google», sagt Truong. Sie sei überzeugt, dass die sozialen Medien heutzutage die beste Werbung für ein Geschäft seien.

Der erste Aufschwung fand ein schnelles Ende

Es ist nicht das erste Mal, dass der Bubble Tea seinen Weg nach St.Gallen findet: 2012 eröffnete mit Desi’s Bubble Tea das allererste Lokal in der Stadt. Drei Jahre später war dann aber wieder Schluss. Truong sagt: «Ich denke, dass die Leute damals weniger offen gegenüber Neuem waren als heute.» Dass die Popularität des Bubble Teas auch diesmal ein schnelles Ende findet, befürchtet Truong nicht.

