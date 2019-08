Ab Mitte September dürfen Pendler am Bahnhof Gossau nur noch in bestimmten Bereichen rauchen.

Die Raucher müssen weichen: Der Bahnhof Gossau wird schon bald rauchfrei Ab Mitte September dürfen Pendler am Bahnhof Gossau nur noch in bestimmten Bereichen rauchen. Michel Burtscher

Bald schon wird der Gossauer Bahnhof rauchfrei – mit wenigen Ausnahmen.



Vor 14 Jahren wurden die Zigaretten aus den Zügen verbannt, nun werden auch die Bahnhöfe grundsätzlich rauchfrei. In diesen Monaten werden im ganzen Land Aschenbecher entfernt oder umplatziert, Piktogramme angebracht und Plakate mit Informationen zu den neuen Regeln aufgestellt. Rauchen ist künftig nur noch in gewissen, speziell signalisierten Bereichen auf den Perrons und vor den Bahnhöfen erlaubt. Bis Ende Oktober sollen in der ganzen Schweiz knapp 1000 Bahnhöfe umgerüstet werden, bis Mitte des nächsten Jahres alle.

Kampf gegen Passivrauchen und Littering

In Gossau ist es schon in rund einem Monat soweit. Das zeigt ein Blick in die Planungsübersicht der SBB. Demnach wird der Bahnhof Gossau voraussichtlich am 10. September umgerüstet und ist danach grundsätzlich rauchfrei. Ziel der neuen Regelung ist einerseits, die Pendler besser vor dem Passivrauchen zu schützen. Andererseits soll damit aber auch etwas gegen das Litteringproblem an den Bahnhöfen getan werden. Denn noch immer landen in der Schweiz jedes Jahr 200 Tonnen Zigarettenstummel auf den Gleisen. Ein SBB-Sprecher schreibt auf Anfrage, dass die Akzeptanz von rauchfreien Bahnhöfen mit Raucherbereichen hoch sei, da dies einem Bedürfnis der Kunden entspreche (siehe Box).

Andernorts in der Region treten die neuen Raucherregeln bereits früher in Kraft. Der Bahnhof Arnegg wird gemäss SBB schon am 14.August umgerüstet, der Bahnhof Mörschwil am 9.September. In Häggenschwil-Winden, Muolen und Wittenbach ist das bereits passiert, wie es bei der SOB heisst, welche diese Bahnhöfe betreibt. Kleinere Anpassungen seien teilweise noch in Gang, sagt SOB-Sprecherin Brigitte Baur. Ende August soll aber alles bereit sein. «Sobald ein Bahnhof mit den Nichtraucherzonen-Piktogrammen und den neuen Aschenbecherstelen umgerüstet ist, gilt die neue Regelung», sagt Baur.

SBB wollen renitente Raucher wegweisen

Gleichzeitig betont sie, dass es sich dabei nicht um ein Verbot im klassischen Sinne handle, da es dafür keine gesetzliche Grundlage gebe. «Vielmehr ist es eine freundliche Aufforderung, nur noch in den dafür bestimmten Zonen zu rauchen», sagt die SOB-Sprecherin. Das Ziel sei ein «tolerantes Miteinander» von Rauchern und Nichtrauchern.

Strikter tönt es bei den SBB: Reisende, die sich nicht an die Rauchfrei-Regelung halten, würden zuerst höflich angesprochen und auf die signalisierten Raucherbereiche auf den Perrons und bei den Zugängen hingewiesen, schreibt der Sprecher. Personen, die sich nicht daran halten wollen, können im Wiederholungsfall sogar weggewiesen werden.