«Die Preise sind in den vergangenen Jahren stark gestiegen»: Trotz Coronapandemie verteuern sich Eigenheime in der Region St.Gallen Wohneigentum wurde kurz vor der Coronapandemie nochmals teurer. In welche Richtung sich die Preise entwickeln, ist aber unklar. «Wie sich das Interesse verändert, hängt davon ab, wie sich die Pandemie entwickelt», sagt Robert Weinert vom Beratungsbüro Wüest Partner. Marlen Hämmerli 02.07.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

In der Stadt St.Gallen betrugen die Durchschnittspreise für Einfamilienhäuser im ersten Quartal dieses Jahres 1,67 Millionen Franken.

Bild: Benjamin Manser

Die Coronapandemie hat vielen gezeigt: Ein schönes Zuhause ist wichtig. Mit einem separaten Büro fällt Homeoffice leichter. Mit einem Garten wirkt der Lockdown weniger einengend. Wer es sich leisten kann, sucht deshalb ein Eigenheim mit Umschwung statt der Mietwohnung ohne Balkon. Robert Weinert vom Beratungsbüro Wüest Partner sagt:

«Die Ansprüche an die Qualität des Eigenheims steigen.»

Zudem ist das Finanzierungsumfeld laut Weinert momentan «sehr attraktiv». Heisst, die Hypothekarzinsen sind weiterhin tief. Entsprechend hoch ist das Interesse an Wohneigentum: Wer das Geld für den Kauf hat, investiert. Zu Preiseinbrüchen bei Einfamilienhäusern und Eigentumswohnungen wird es deshalb vorerst nicht kommen – trotz Coronapandemie.

Einfamilienhäuser werden teurer

Vor dem Ausbruch der Pandemie sind die Preise nochmals angestiegen. Das zeigt der aktuellste Immobilienmarktbericht, den die Beratungsfirma Wüest Partner für die St.Galler Kantonalbank verfasst hat. In mehreren Gemeinden am See und auf dem Land kostet ein Einfamilienhaus mehr als noch im Herbst.

In Berg zahlten Käufer durchschnittlich gut 1,2 Millionen Franken für ein Haus, in Untereggen gut 1,16 Millionen Franken. Je urbaner desto teurer: In der Stadt St.Gallen betrugen die Durchschnittspreise im ersten Quartal dieses Jahres 1,67 Millionen Franken und in Gossau gut 1,22 Millionen Franken. In Städten ist das Angebot an Einfamilienhäusern von Natur aus knapp, entsprechend teuer der Kauf. Weinert hält aber fest:

«Die Preise sind in den vergangenen Jahren stark gestiegen. Das ist so.»

Gründe dafür sind das Bevölkerungswachstum, die positive Wirtschaftsentwicklung, die tiefen Hypothekarzinsen und die Raumplanung. Dazu kommt: In St.Gallen hat sich die Angebotsziffer seit Herbst von 1,8 Prozent auf 0,9 Prozent halbiert. Von 100 Häusern ist also noch gut eines auf dem Markt inseriert. Dies wirkt preistreibend, auch in Gemeinden rund um St.Gallen.

Sowieso ist die Angebotsziffer mit 1,6 Prozent im gesamten Kanton tief. Der Schweizer Schnitt beträgt 3,1 Prozent. «Das zeigt wie populär Einfamilienhäuser mit Umschwung in der Ostschweiz sind», sagt Weinert. Verglichen mit der Innerschweiz oder Zürich seien die Preise tief. Deshalb suchen Interessenten aus anderen Kantonen in St.Gallen nach einem Haus – und verstärken die Nachfrage zusätzlich.

Auf dem Land, etwa in Berg beträgt die Angebotsziffer für Häuser gar null oder fast null Prozent. Das sei nicht ungewöhnlich, sagt Weinert. Sogar in Wittenbach oder Mörschwil könne das vorkommen. Häuser gehen dort unter der Hand weg, werden also nie inseriert.

Wohnungen kosten plötzlich viel weniger

In Wittenbach sind Einfamilienhäuser unverändert teuer, Eigentumswohnungen hingegen billiger geworden – zumindest auf den ersten Blick. Tatsächlich ist es aber so, dass im Herbst 2019 in Wittenbach viele hochpreisige Wohnungen inseriert waren, die laut Weinert auch verkauft wurden. Nun sind billigere Wohnungen auf dem Markt, wodurch der Durchschnittspreis sinkt.

Anders in Gossau oder Berg: Hier steigen die Preise für Eigentumswohnungen weiter. St.Gallen und Rorschacherberg befinden sich nun in der höchsten Preisklasse. Begehrt sind laut Weinert Wohnungen ab 110 Quadratmetern, mit Aussicht oder Umschwung, einer guten Küche und zwei Nasszellen.

Gleichzeitig wurden seit Frühsommer 2019 in der Grossregion St.Gallen 300 neue Eigentumswohnungen baubewilligt. In St.Gallen sind es 93. «Bei 37'000 Haushalten ist das nicht sehr viel. Bei einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis finden sie schnell einen Käufer.»

In Gossau, Berg und Muolen wurden im gleichen Zeitraum keine oder kaum Wohnungen zur Baubewilligung eingereicht. Das Problem ist der hohe Baulandpreis. Dieser verteuere die fertigen Wohnungen, sodass sich kaum Käufer finden.

Käufer und Verkäufer halten sich zurück

Sowieso waren Käufer wie auch Verkäufer in der zweiten Märzhälfte und im April zurückhaltend, wie Weinert sagt. Interessenten, die im Kaufentscheid noch nicht weit waren, trieben diesen aufgrund der Pandemie nicht voran. Käufer inserierten weniger. Infolgedessen verharrten die Preise vorerst.

Weinert geht davon aus, dass die Nachfrage nach Eigentum stabil bleiben dürfte. Für 2020 geht er von einem Preiswachstum aus zwischen null und einem Prozent.

«Wie sich das Interesse verändert, hängt aber davon ab, wie sich die Pandemie entwickelt.»

Gibt es eine zweite Welle, wird ein Impfstoff gefunden? «Im schlimmsten Fall dauert die Pandemie an und die Wirtschaft leidet noch stärker. Dann sinkt auch das Interesse an Wohneigentum.» Für eine Prognose sei es aufgrund der vielen Unsicherheiten noch zu früh.