Was die Fraktionen vom Rettungsplan halten: Die Olma retten, aber… Der Rettungsplan für die Olma-Messen kommt übernächste Woche vors Stadtparlament. Die Messen seien unbestritten wichtig, heisst es. Fragen bleiben. Diana Hagmann-Bula 14.08.2020, 20.50 Uhr

St.Gallen ohne Olma: Für viele Besucher unvorstellbar. Bild: Lisa Jenny

St.Gallen für immer ohne Olma, das wäre für eingefleischte Fans wie Jahre ohne Sommer, wie Verliebtsein ohne Schmetterlinge im Bauch, wie eine Kindheit ohne Seifenblasen. Oder alles zusammen. Christine Bolt, Direktorin der Olma-Messen, betont neben dem emotionalen, verbindenden Wert der Messe als Kulturgut die volkswirtschaftliche Bedeutung:

«Kommt das Rettungspaket nicht zustande, sind 150 bis 250 Millionen Franken Wertschöpfung für die St.Galler Wirtschaft gefährdet.»

Am Mittwoch hat Bolt bekannt gegeben, wie schlecht es um die Finanzen der Genossenschaft steht. Ohne rückzahlbare Darlehen in der Höhe von je 8,4Millionen Franken von Kanton und Stadt, ohne Erhöhung des Genossenschaftskapitals (Stadt: um 1,3 Millionen, Kanton: um 400000 Franken) geht den Olma Messen im Herbst das Geld aus. Dabei war die Organisation bis vor kurzem finanziell gesund und unverschuldet, wie Thomas Scheitlin, Präsident des Olma-Verwaltungsrats und Stadtpräsident, betont. Nach Corona und nach einem Einbruch des Umsatzes um 80 Prozent sieht es anders aus. Düster.

Auch das Umland soll mithelfen

Übernächste Woche befindet das Stadtparlament über die referendumspflichtige Vorlage. Christine Bolt ist zuversichtlich, was den politischen Prozess betrifft, «ich habe aber auch Respekt». Scheitlin sagt: «Wir haben aufzeigen können, wie wichtig die Olma-Messen nicht nur für die Stadt, sondern für die ganze Ostschweiz sind.»

Eine Umfrage bei den Fraktionen zeigt: Die Olma-Liebe reicht bis tief in die Politik hinein. Die kritische Distanz geht aber nicht verloren. «Es gibt viele offene Fragen», sagt Daniel Kehl, Präsident der SP/Juso/PFG-Fraktion im Stadtparlament. Erste Reaktionen aus den eigenen Reihen würden auf eine hitzige Diskussion hinweisen. Kehl stört – wie seine Parteikollegen – eine Diskrepanz:

«Auf der einen Seite sieht das Sparprogramm für die Stadt schmerzliche Einschnitte vor, bei den Olma-Messen aber soll nun alles schnell und unkompliziert gehen.»

Kehl verweist auf das Kinderfest 2021, das abgesagt ist, auf die verschobene Sanierung des Kunstmuseums. Der SP-Parlamentarier fragt sich, ob der Stadtrat die Prioritäten richtig setze.

Er sieht ausserdem Verbesserungsmöglichkeiten beim Rettungsmodell: Die Olma müsse als Aufgabe der ganzen Region verstanden werden. «Das Umland muss die Rettung entsprechend mittragen.» Messedirektorin Bolt entgegnet, Ziel sei es, mindestens 5 Millionen Franken zusätzliches Genossenschaftskapital zu akquirieren. «Nicht nur bei Stadt und Kanton, sondern auch bei allen anderen Trägerkantonen, bei Banken, der Landwirtschaft und dem Gewerbe.» Die Sparmassnahmen für die Stadt liessen sich nicht mit der Olma-Rettung vergleichen, kontert Scheitlin. Das Kinderfest komme wieder, das Kunstmuseum werde später renoviert. «Die Olma-Messen mit ihrem volkswirtschaftlichen Wert verlieren wir für immer, wenn die Finanzierung nicht gesprochen wird.»

Die Verantwortlichen der Olma-Messen begründeten die Finanzmisere an der Medienkonferenz mit Corona. 57 von 130 Veranstaltungen sowie sechs Messen sind abgesagt, zwölf Veranstaltungen verschoben. «Die Absage der Offa traf uns am schlimmsten. Sie war fertig vorbereitet. Alle Kosten fielen an, keine Erträge kamen rein», sagt Bolt. Vorbereitungen beginnen früh, jene für die Olma ein Jahr vorher. Damit erklärt Bolt, weshalb die Olma-Messen nicht mehr als 40 Prozent Kurzarbeit für die 85 Festangestellten beantragt haben. Und Verwaltungsratspräsident Scheitlin fügt an, die liquiden Eigenmittel seien im Bau der neuen Halle 1 gebunden.

Überrascht, wie schnell die Misere gekommen ist

Diese Corona-Argumentation geht Fraktionspräsident Kehl zu wenig weit. Er fordert eine breitere Auslegeordnung. CVP/EVP-Fraktionspräsident Patrik Angehrn kann die Erklärung hingegen nachvollziehen. Anders als etwa die Basler Muba, die eingestellt wurde, sei die Messe hier kein Auslaufmodell.

«Die Besucherzahlen von Olma und Offa sind eindrücklich. Ein Grund mehr, die Genossenschaft am Leben zu halten.»

Karin Winter-Dubs, Präsidentin der SVP-Fraktion, ist erstaunt, wie schnell die Olma-Messen in Notlage geraten sind. «Ich gehöre zu jenen, die die Olma mögen und besuchen.» Sie stellt die Rettung denn auch nicht generell in Frage, sondern nur die Art und Weise:

«Wie viel Geld ist nötig und wofür?»

Winter-Dubs wüsste gerne schon heute, wie die Zinskonditionen aussehen werden – «und nicht erst 2030, wenn Verzinsung und Rückzahlung einsetzen, wie die Vorlage es vorsieht».

Halle 1 erst später bauen?

Trotz der kritischen Einwände betont auch Daniel Kehl, wie wichtig die Olma für das Selbstverständnis von Stadt und Region sei.

Umso mehr dränge sich die Frage auf, «ob es in dieser dramatischen Lage nicht sinnvoll wäre, das Projekt Halle 1 zu stoppen».

Man habe dies bei der Ausarbeitung des Rettungsplans besprochen, die Möglichkeit allerdings wieder verworfen, sagt Scheitlin. Die Olma-Messen hätten die Arbeiten eng auf die Autobahnsanierung abstimmen müssen. «Stoppen wir die Halle 1, schaden wir der Autobahnüberdachung.»

Auch Christine Bolt will an der für 2023 vorgesehenen Eröffnung der Halle 1 festhalten: «Verschieben wir die Inbetriebnahme, verschieben sich auch die Erträge nach hinten. Das können wir uns nicht leisten.» St.Gallen positioniere sich als Kongress- und Eventstadt, sagt Scheitlin. «Ohne die Räume der Olma-Messen sind wir das nicht mehr.»