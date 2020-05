Die Nacht wird zum Tag gemacht, um 1300 Tonnen Beton am Stück zu verschieben

Über das laufende Wochenende ist Goldach Schauplatz eines spektakulären Ereignisses an den SBB-Gleisen. Ein riesiges Betonteil, das als Unterführung für die Mühlegutstrasse dient, wird um 30 Meter unter den Bahndamm verschoben.

Rudolf Hirtl 09.05.2020, 03.24 Uhr

Vier Bagger arbeiten sich von beiden Seiten durch den Bahndamm. Bild: Tino Dietsche

Der letzte Zug verkehrte am Freitagabend kurz vor 22 Uhr. Danach wurde auf der Strecke zwischen Goldach und Rorschach der Bahnverkehr eingestellt. Die eigentlichen Bauarbeiten begannen dann mit der Entfernung der zwei Gleise durch die SBB und dem Abtragen des Schotters.



40 Lastwagen führen Aushubmaterial weg

Kurz vor Mitternacht gräbt sich einer der sieben Bagger vorerst zaghaft in den Bahndamm. Laut Ralph Gerschwiler, Leiter der Bauverwaltung der Gemeinde Goldach, müssen gesamt 6500 Kubikmeter Aushub abgeführt werden. 40 Lastwagen stehen dafür im Einsatz und bringen das Erdmaterial in 600 Fahrten zur Deponie bei der Gerschwiler AG in Goldach. "Ehe die Unterführung an ihrem Platz ist, müssen auch noch 2500 Kubikmeter Kies zugeführt werden", so Ralph Gerschwiler.



Bauchef Ralph Gerschwiler (links) und Gemeindepräsident Dominik Gemperli verfolgen das Geschehen vor Ort. Bild: Tino Dietsche

Verzögerung weil Stahl-Traverse abrutscht

Zu Beginn ist nur ein halbes Dutzend Lastwagen im Einsatz. Gegen Mitternacht bildet sich dann auf der Untereggerstrasse eine lange Schlange weiterer LKWs. Doch die Fahrer müssen sich beinahe eine Stunde gedulden, ehe der Bagger im Zweiminutentakt Fahrzeug um Fahrzeug füllt. Oben auf dem Bahntrassee kommt eine Stahl-Traverse ins Rutschen, auf der im Boden verlegte Kabel während der Bauarbeiten gesichert werden sollen. Der Baggerführer kann die Traverse in letzter Sekunde mit der Baggerschaufel blockieren und Schlimmeres verhindern.



Die Bahnschienen werden in Stücke geschnitten und entfernt. Bild: Tino Dietsche

Bahndamm-Durchstich um zwei Uhr nachts

Nachdem die Konstruktion wieder gesichert ist, geht der Aushub zügig weiter. Um 2 Uhr durchdringt eine der Baggerschaufeln den Erdwall, es ist sozusagen der Bahndamm-Durchstich. Die vier gleichzeitig im Einsatz stehenden Bagger haben mit dem Aushub bis heute Samstag gegen 15 Uhr zu tun.

Bahndamm-Durchstich um zwei Uhr nachts. Bild: Tino Dietsche

Danach kann mit dem Verlegen der Stahlträger begonnen werden, auf denen in der Nacht zum Sonntag das 1300 Tonnen schwere Betonelement mit Hilfe von Hydraulikpressen in Schritten von wenigen Zentimetern an seinen richtigen Platz unter dem Gleisfeld geschoben wird.

Die Aufnahme zeigt die neue Mühlegutstrasse in Goldach und die in den vergangenen Wochen vorproduzierte Unterführung. Bild: Tino Dietsche