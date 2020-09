Sie könnte seine Grossmutter sein: Die älteste Kandidatin und der zweitjüngste Kandidat für das St.Galler Stadtparlament haben ein gemeinsames politisches Ziel Carol Idone und Noa Olibet kandidieren fürs Stadtparlament. Trotz Altersunterschied von 61 Jahren haben sie ein gemeinsames Anliegen. Christina Weder 21.09.2020, 05.00 Uhr

Carol Idone und Noa Olibet treffen sich zum ersten Mal: Beide wollen eine grüne Stadt. Bild: Tobias Garcia

Sie könnte seine Grossmutter sein. Carol Idone ist 79 Jahre alt, Noa Olibet ist 18. Beide kandidieren fürs Stadtparlament. Sie für die Grünen, er für die Juso. Sie als älteste Kandidatin, er als zweitjüngster Kandidat. Auf der Juso-Liste findet sich noch eine Kandidatin, die ein paar Wochen jünger ist als er. Da sie sich als «Listenfüllerin» aufstellen liess, lehnte sie ein Gespräch aber ab – und der Zweitjüngste sprang ein.

Beide engagieren sich noch nicht lange in einer Partei

Carol Idone und Noa Olibet begegnen sich auf Einladung des «St.Galler Tagblatt» zum ersten Mal. Er überragt sie um fast zwei Köpfe. Ihre berufliche Laufbahn hat den Höhepunkt überschritten, seine beginnt erst. Noa Olibet hat im Sommer die Matura gemacht. Er ist Zivildienstleistender und arbeitet als Klassenassistent in einer Primarschule.

Was er einmal studieren will, weiss er noch nicht. Lehrer wäre eine Option, sagt er. Vor einem halben Jahr ist er den städtischen Jungsozialisten beigetreten und engagiert sich in deren Vorstand. Der Weg war vorgespurt. Sein Vater Peter Olibet sitzt bereits für die SP im Stadtparlament. Vater und Sohn liegen politisch auf derselben Wellenlänge, wie er bestätigt.

Auf Long Island ausgewachsen und in New York City demonstriert

Carol Idone ist erst mit Mitte 70 Mitglied der Grünen geworden. Im Alter von Noa Olibet hätte sie nie daran gedacht, für ein politisches Amt zu kandidieren, sagt sie. Die 1950er- und 1960er-Jahre seien eben eine andere Zeit gewesen. Und doch habe sie sich als junge, berufstätige Frau schon engagiert: Sie ging als Aktivistin für Bürgerrechte, die Emanzipation der Frauen und gegen den Vietnamkrieg in New York City auf die Strasse. Idone ist auf Long Island in den USA aufgewachsen.

Seit 30 Jahren führt die Psycho- und Körpertherapeutin eine Praxis in der Stadt. Sie arbeitet mit einem 50-Prozent-Pensum und denkt mit 79 nicht daran, sich zur Ruhe zu setzen. «Ich bin engagiert und habe Energie», sagt sie. Und diese wolle sie einsetzen. Andere Seniorinnen und Senioren widmeten sich ihren Enkelkindern, sie habe ihren Beruf und ihr soziales Engagement. Es ist ihr fast etwas unangenehm, als älteste Kandidatin porträtiert zu werden. «Ich bin nur auf dem Papier 79. Sonst identifiziere ich mich nicht mit dieser Zahl.»

«Die Jungen werden zu wenig ernst genommen»

Ihre Wahlchancen schätzen Noa Olibet und Carol Idone als gering ein. Beide betonen, es gehe ihnen darum, die eigene Partei zu unterstützen und Stimmen für sie zu holen. Thematisch haben sie schnell ein gemeinsames Anliegen gefunden: das Klima. «Ich sehe, wie es sich verändert», sagt Carol Idone und blickt Richtung Himmel. «Solche Temperaturen im September. Und in den USA brennen die Wälder. Da muss man doch aktiv werden.»

Noa Olibet war bei den Klimastreiks dabei. Sie seien laut gewesen, hätten Aufmerksamkeit erzielt. Und doch ist er inzwischen etwas ernüchtert: «Das Thema verebbt, und viel geändert hat sich nicht.» Die Jungen müssten sich doppelt anstrengen, um sich Gehör zu verschaffen. Olibet:

«Älteren Menschen hört man eher zu. Die Jungen nimmt man zu wenig ernst. Aber auch wir haben eine Meinung.»

Carol Idone findet es gut, dass die Jugend fürs Klima auf die Strasse geht. Sie erlebe das als inspirierend und kreativ. Allerdings missfällt ihr die Unterscheidung zwischen Klimajugend und Klimasenioren. «Das ist doch eine unnötige Trennung», findet sie. Denn das Thema gehe alle Generationen an. Noa Olibet pflichtet ihr bei: Es sei wichtig, sich für die eigenen Anliegen einzusetzen – egal in welchem Alter. «Wir haben die frechen Ideen, und die Älteren bringen die Erfahrung mit.» Was ihn aber stört, ist, wenn ältere Menschen darauf beharrten, früher sei alles besser gewesen. «Sie sollten uns eine Chance geben.»

Carol Idone sagt, sie sei im Alter eher milder und toleranter geworden und lasse heute verschiedene Sichtweisen gelten, während sie früher eine «Entweder-oder-Haltung» vertreten habe. Sie sei weniger radikal, wolle nicht mehr «kämpfen», sondern sich für etwas «einsetzen». Wichtig sind ihr eine grüne Stadt und natürliche Lebensbedingungen. Auch Noa Olibet wünscht sich mehr Grün, eine Velostadt, Chancengleichheit und die Förderung der jungen Kultur. Punkto Generationenfrage kommen die beiden Kandidierenden zu einem überraschend versöhnlichen Schluss. Idone sagt:

«Wir Alten müssen uns in den Schatten der Jungen stellen. »

Und Olibet entgegnet:

«Und wir Jungen wollen euch nicht vor der Sonne stehen.»