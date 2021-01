Rorschacherberg geht gegen wildes Parkieren vor: Die Miete für die Tiefgarage sparen läuft nicht mehr Bis im Frühling werden 155 weisse Parkplätze in Rorschacherberg blau. 39 neue Parkfelder sind noch zusätzlich beantragt bei der Kantonspolizei St.Gallen. Das Ziel des neuen Parkierungsreglements sei Sicherheit und Ordnung in den Quartieren, finanzielle Motive seien nicht Auslöser für die Änderungen, sagt Gemeindepräsident Beat Hirs. Rudolf Hirtl 20.01.2021, 09.19 Uhr

Die weissen bewirtschafteten Parkfelder bei der Badi Hörnlibuck (Seebleichestrasse) bleiben unverändert. Bild: Rudolf Hirtl

Der Gemeinderat von Rorschacherberg will mit der Einführung der Erweiterten Blauen Zonen erreichen, dass in den Quartieren die Sicherheit und Ordnung besser wird. Insbesondere sollen auch vorhandene Tiefgaragenplätze besser genutzt werden, wie Gemeindepräsident Beat Hirs auf Anfrage sagt. Situationen wie beispielsweise im Bachwiesquartier sollen vermieden werde, wo Autos die Strasse verstopfen, aber an den umliegenden Mehrfamilienhäusern Tafeln ausgehängt seien «Tiefgaragenplätze zu vermieten».

Fakultatives Referendum nicht ergriffen

Das von Rat erarbeitete neue Parkierungsreglement ordnet künftig das Parkieren in der Erweiterten Blauen Zone sowie in weissen, zum Teil bewirtschafteten Parkfeldern. Laut einem Bericht im Gemeindemitteilungsblatt, gingen im Vernehmlassungsverfahren zum Reglement, Gebührentarif und Sektorenplan einige Stellungnahmen ein. Der Gemeinderat habe daraufhin Parkierungsreglement und Gebührentarif angepasst. Das fakultative Referendum im Rahmen der öffentlichen Auflage 2019 wurde nicht ergriffen, womit das Parkierungsreglement rechtsgültig ist. Corona hat die Realisierung der Blauen Zone allerdings verzögert; aus Sommer 2020 wird nun Frühjahr 2021. Auch gegen die von der Kantonspolizei St.Gallen verfügten Einführung der Erweiterten Blauen Zonen ging kein Rekurs ein. Der Gemeinderat habe das Parkierungsreglement daher auf den 1. Januar in Vollzug gebracht.

Keine finanziellen Motive für die Anpassungen

Umgewandelt werden laut Beat Hirs alle weissen Felder ohne Parkuhren unterhalb der Autobahn. «Zudem gibt es zusätzliche Felder, da man nicht mehr einfach am Strassenrand parkieren kann. Die neuen Felder müssen Rücksicht auf private Ausfahrten nehmen und die Sichtwinkel freihalten. Wir haben versucht mit der Kantonspolizei möglichst viele Felder zu schaffen. Oberhalb der Autobahn ändert sich nichts», so der Gemeindepräsident.

Bussen drohen

Als Konsequenz dürfen Fahrzeug, sobald die Erweiterten Blauen Zonen signalisiert sind, nur noch innerhalb der markierten Parkplätze abgestellt werden. Die Halterinnen und Halter von ausserhalb der markierten Parkplätze bzw. auf der Strasse abgestellten Fahrzeugen werden gebüsst.»

Hat das neue Parkierungsreglement also auch eine finanzielle Komponente; erhofft sich der Gemeinderat Mehreinnahmen durch die Bewilligungsgebühren, und durch Bussen, die nun vermutlich zunehmen werden? «Unser Ziel ist Sicherheit und Ordnung in den Quartieren, finanzielle Motive sind nicht Auslöser für die Änderungen. Es fallen Einnahmen der Nachtparkiergebühren weg und es gibt weniger Parkierungsmöglichkeiten auf den Strassen als bisher. Zudem braucht es einen hohen Einführungsaufwand. Vermutlich wird die Sache längerfristig in etwa kostenneutral, Mehreinnahmen sind kaum zu erwarten», sagt Hirs.

Keine zusätzlichen Parkfelder für die Badi

Wer künftig sein Fahrzeug tagsüber länger als eine Stunde in seinem Wohnquartier auf einem blauen Parkplatz abstellen möchte, muss eine Bewilligung beantragen. Die Kosten für Dauerkarten betragen 50 Franken im Monat oder 500 Franken pro Jahr. Die weissen bewirtschafteten Parkfelder bei der Badi Hörnlibuck (Seebleichestrasse) sowie in und um der Tiefgarage der Mehrzweckhalle bleiben. Für die bewirtschafteten Parkplätze werden aber keine Dauerparkkarten abgegeben.

Auf dem Parkplatz bei der Badi Hörnlibuck wird aktuell aus dem Dorf abgeführter Schnee deponiert. Bild: Rudolf Hirtl

Können die Parkmöglichkeit beim Hörnlibuck im Sommer durch eine einseitige Verkehrsführung (Einbahn) verbessert werden? «Nein», sagt Beat Hirs, «wegen des Busverkehrs geht das nicht. Kantonsstrassen haben eine wichtige Funktion und können nicht gesperrt werden.» Es zeichne sich vielmehr ab, dass es im Sommer weniger Plätze haben dürfte, da die Hauptstrasse in Rorschach saniert werde und der Verkehr dann über die Waldaurampe geführt werde. Ortsansässige seien grundsätzlich angehalten, zu Fuss zur Badi zu kommen.