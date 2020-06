Porträt «Die Menschen, die Fahrzeuge und die Atmosphäre faszinieren mich heute noch»: Feuerwehr ist die grosse Leidenschaft von Udo Zanvit und Christian Küng Sie sind das Vater-Sohn-Gespann der städtischen Berufsfeuerwehr: Udo Zanvit und Christian Küng. Für beide ist ihr Beruf die grosse Leidenschaft, doch es gibt noch mehr Gemeinsamkeiten. Marion Loher 02.06.2020, 05.00 Uhr

Udo Zanvit und Christian Küng (rechts) mögen es, unregelmässig zu arbeiten. Bild: Nik Roth

Für Udo Zanvit wäre jetzt eigentlich Open-Air-Zeit. Nicht aber, weil er gerne und oft an Festivals geht, sondern weil sie Teil seiner Arbeit sind. Der Feuerwehrmann schreibt und zeichnet Einsatzpläne für verschiedenste Veranstaltungen und spezielle Objekte in der Stadt St.Gallen und Umgebung. «Damit wir bei einem allfälligen Aufgebot bereits bei der Anfahrt wissen, was wo ist, und wir keine wertvolle Zeit verlieren», sagt der 32-Jährige.

Einen solchen Plan hätte er zurzeit auch für das Open Air St.Gallen erstellen müssen. Wie jedes Jahr. Doch dieses Jahr ist vieles anders. Das Festival im Sittertobel findet wegen des Coronavirus nicht statt. «Für die Organisatoren und die Festivalfans ist dies natürlich schade», sagt er. Ihm geht die Arbeit deswegen aber nicht aus.

Der Sohn ist der Stolz des Vaters

Udo Zanvit arbeitet seit sechs Jahren bei der Berufsfeuerwehr der Stadt St.Gallen. Er ist Feuerwehrmann durch und durch – wie sein Vater. Christian Küng gehört seit 35 Jahren der städtischen Feuerwehr an. Er hat dem Sohn das Feuerwehr-Gen vererbt. «Mein Bruder und ich waren in unserer Kindheit oft mit dem Vater in der Feuerwehr», erinnert sich Udo Zanvit.

Vater Christian ist stolz, dass einer der Söhne in seine Fussstapfen getreten ist, und er freut sich, dass sie nun in der gleichen Dienstgruppe eingeteilt sind. «Wir arbeiten aber nicht so oft zusammen», sagt der 60-Jährige. Im Gegensatz zu seinem Sohn ist er mittlerweile mehr «drinnen in der Zentrale» und weniger «draussen an der Front».

Ein Löschfahrzeug der Berufsfeuerwehr St.Gallen vor dem Depot.

Bild: Nik Roth

Vom Mechaniker über Lokführer zum Feuerwehrmann

Christian Küng hat Mechaniker gelernt. Nach einigen Jahren im selben Beruf wollte der gebürtige Rorschacher «etwas anderes machen». Sein Traumberuf war Lokomotivführer. Der damals 24-Jährige bewarb sich bei den SBB, wurde zum Gespräch und zur Prüfung eingeladen – und bestand. Eine freie Stelle gab es jedoch nicht. «Anfang der 1980er-Jahre waren bei den SBB die Lokführer noch nicht so gesucht wie heute.»

Ein Militärkollege machte ihn auf die St.Galler Berufsfeuerwehr aufmerksam. Gute Idee, dachte Küng. Nach mehreren Jahren bei der freiwilligen Feuerwehr in Rorschach wusste er, mit Schlauch, Rettungsleiter und Tanklöschfahrzeug umzugehen.

Er bewarb sich und wurde eingestellt. Das war 1985. Zu Beginn arbeitete er vor allem in der Atemschutzwerkstatt und programmierte Pager für andere Feuerwehren. Danach wechselte Küng in die Einsatzzentrale, wo er noch heute Anrufe entgegennimmt, über die Alarmstufe eines Einsatzes entscheidet und diesen koordiniert. Eine verantwortungsvolle Aufgabe, die viel zu tun gibt. «Bis 2001 die kantonale Notrufzentrale eingeführt wurde, nahmen wir Anrufe auf die Nummer 118 von 13 Gemeinden entgegen.»

24 Stunden Arbeit, 24 Stunden Freizeit

24 Stunden dauert ein Schichtdienst. Danach hat das Team 24 Stunden frei. Dies wiederholt sich zweimal, dann gibt es drei freie Tage am Stück. Vater und Sohn mögen dieses unregelmässige Arbeiten. «Mir gefällt es, frei zu haben, wenn andere arbeiten», sagt Christian Küng, der an solchen Tagen am liebsten joggt, Gleitschirm fliegt oder kocht.

Sohn Udo stellt sich ebenfalls gerne an den Herd und kocht für die Familie. In der feuerwehrfreien Zeit kümmert er sich um die Kinder, die sieben und neun Jahre alt sind. «Meine Frau arbeitet 40 Prozent im Kantonsspital. Die Betreuung der Kinder teilen wir uns.»

Die Familie Zanvit wohnt in Herisau. Dort ist der gelernte Automechaniker als Offizier in der dorfeigenen Milizfeuerwehr tätig. Zu viel Feuerwehr sei das nicht, sagt er und schüttelt lachend den Kopf. «Schon als Bub war es mein Traum, Feuerwehrmann zu werden.» Er wollte deshalb auch unbedingt zur Berufsfeuerwehr nach St.Gallen. Beim dritten Anlauf klappte es.

Menschen aus Schacht gerettet

Sein bisher eindrücklichstes Erlebnis, abgesehen von diversen Bränden, war die Rettung einer Person, die in einen rund sechs Meter tiefen Installationsschacht gefallen war. «Ich wurde an einem Seil in den Schacht gelassen und es war wirklich sehr eng. Es ging aber zum Glück alles gut.» Dem Vater ist der Brand eines mit Kerosin beladenen Zugs im St.Galler Rheintal von 1988 noch präsent. «Der schwarze Rauch war weit zu sehen. Die Löscharbeiten dauerten mehrere Tage und waren nicht ungefährlich.»

In vier Jahren wird Christian Küng pensioniert. «Ich hätte schon früher aufhören können», sagt er. «Mir macht die Arbeit aber immer noch sehr viel Spass.» Dass sein Sohn es ihm diesbezüglich gleichtun wird, ist gut möglich. Denn: «Ich kann mir keinen anderen Beruf vorstellen.»