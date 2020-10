«Die meisten Kunden halten sich daran, einzelne bleiben stur»: So kommt die Maskenpflicht in den Beizen und Läden der St.Galler Innenstadt an Zwischen Gelassenheit, Sorge und Skepsis: Wie die Gastronomie, der Detailhandel und die Kundinnen und Kunden im St. Galler Stadtzentrum mit den neuen Coronabestimmungen umgehen. Von Christina Weder und Daniel Wirth 19.10.2020, 18.30 Uhr

Seit Montag gilt in Geschäften und Restaurants Maskenpflicht: Ein Kunde in der Bäckerei Schwyter an der Neugasse. Bild: Benjamin Manser (19. Oktober 2020)

Die neuen Bestimmungen des Bundesrats gegen die Ausbreitung des Coronavirus sind in der Stadt St.Gallen unterschiedlich gut angekommen. Nicht glücklich mit den neuen Regeln ist René Rechsteiner. Der «Bierfalken»-Wirt und Präsident von Gastro Stadt St.Gallen ist «in grosser Sorge», wie er am Montag auf Anfrage sagte. Das Tragen einer Maske bis zum Platznehmen am Tisch und das Konsumverbot im Stehen werde viele Gäste von der Einkehr in einem Restaurant abhalten, schätzt Rechsteiner. Er sprach in Zusammenhang mit Covid-19 unlängst noch von einem frostigen Winter, den die Wirte zu erwarten hätten. Heute geht er weiter:

«Es wird ein eisiger Winter.»

Rechsteiner rechnet damit, dass viele seiner Kolleginnen und Kollegen jetzt Entlassungen aussprechen oder ihr Lokal ganz schliessen müssen. Sowohl bei den Gästen als auch bei den Wirten in der Stadt herrsche grosse Unsicherheit und zuweilen auch Angst.

Im Restaurant Marktplatz ist am Montagmittag jeder zweite bis dritte Tisch besetzt. Die Einführung der Maskenpflicht sei reibungslos verlaufen, erzählt ein Kellner. Die meisten Gäste seien so pflichtbewusst wie die beiden Damen, die das Lokal mit Maske betreten und dabei melden, das Desinfektionsmittel am Eingang sei aufgebraucht. «Aber es ist erst der erste Tag», sagt der Kellner.

«Mal schauen, ob sich die Gäste auch am Abend an die Regeln halten.»

Eine Seniorin verlässt den Tisch in Richtung Toilette und vergisst ganz, ihre Maske hervorzunehmen. Erst als sie zurückkommt, kommt es ihr in den Sinn. «Ich muss mich noch daran gewöhnen», meint sie. Eigentlich finde sie die Maskenpflicht eine gute Sache. «Ich hoffe einfach, sie nützt auch.»

Detailhandel hofft auf die Akzeptanz der Kundschaft

Ziemlich gelassen nimmt der Detailhandel die neue Situation auf. Ralph Bleuer, Geschäftsführer der Papeterie Markwalder am Bahnhofplatz und Präsident von Pro City, sagt, «es ist nun einfach mal so mit der Maskenpflicht». Ob die neuen Regeln bei den Konsumenten auf Akzeptanz stossen werden, sei offen, sagt er. Als Markwalder vor einigen Wochen dem Verkaufspersonal freiwillig und versuchsweise verordnet habe, eine Maske zu tragen, hätten Kundinnen und Kunden zum Teil entsetzt reagiert: «Bei ihnen wird man krank vom Hinschauen», sei den Verkäuferinnen gesagt worden. Von der gesamtschweizerisch verordneten Maskenpflicht in öffentlich zugänglichen Räumen sei er am Sonntag nicht überrascht worden, sagt Bleuer. «Damit mussten wir rechnen, weil andere Kantone das schon so umgesetzt hatten.»

Das Verkaufspersonal muss aufklären

In manch einem Geschäft herrscht am Montagmorgen aber noch Unsicherheit – etwa im Vögeli Beck im Quartier Lachen. Manche Kunden betreten den Laden mit Maske, andere kommen ohne. «Hast Du etwa Angst?», fragt ein Unmaskierter einen Maskenträger. «Nein, aber ab heute muss man das», entgegnet dieser. Daraufhin entbrennt zwischen den beiden eine Diskussion, bis sich schliesslich die Verkäuferin einschaltet und bestätigt: Ja, man müsse eine Maske tragen, bis man im Café an seinem Platz sitze.

Auch in der Bäckerei Schwyter in der Neugasse muss das Verkaufspersonal an diesem Morgen Aufklärungsarbeit leisten. Eine Verkäuferin erzählt, sie habe mehrere Kunden gehabt, die ohne Maske an die Theke kamen.

«Manche reagierten aggressiv, als wir sie darauf hinwiesen.»

Dafür hat sie wenig Verständnis. «Das sind doch die neuen Regeln. An die muss man sich halten.» Aber nicht nur Kundinnen und Kunden, auch das Verkaufspersonal muss sich an die neue Maskenpflicht gewöhnen.

Die Verkäuferin am Stand der Metzgerei Schmid am Hauptbahnhof seufzt nach den ersten vier Stunden mit Maske: «Ich bin froh, wenn ich sie dann endlich wieder abnehmen und nach Hause gehen kann.» Die Verständigung sei mit Maske deutlich schwieriger. Zudem sei es anstrengend, die Kunden zurechtzuweisen:

«Manche nehmen die Maske dann gleich hervor, andere bleiben stur und weigern sich.»

Der Grossteil aber hält sich an die neuen Regeln. Dass die neue Normalität in den Läden der Stadt Einzug hält, zeigt sich auch auf der Strasse. Manch ein Passant lässt die Maske beim Verlassen eines Geschäfts auf, klemmt sie unters Kinn oder trägt sie in der Hand mit.

Die Migros hat bereits Erfahrungen gesammelt

Bei der Genossenschaft Migros Ostschweiz war man vorbereitet auf die Maskenpflicht. Die Migros Ostschweiz hat auch Filialen im Kanton Zürich, wo die Maskenpflicht seit eineinhalb Monaten gilt. «Wir hatten dort geringfügig tiefere Frequenzen und machten auch leicht weniger Umsatz», sagt Pressesprecher Andreas Bühler. Dass seit Montag im ganzen Verkaufsgebiet der Genossenschaft Migros Ostschweiz die gleichen Bestimmungen gelten, werde begrüsst, sagt Bühler.

Im Migros Neumarkt ist am Mittag kaum ein Kunde zu entdecken, der keine Maske trägt. Und im Coop City am Bohl stehen am Eingang zwei Sicherheitsleute. Sie überprüfen, dass sich die eintretende Kundschaft an die neuen Regeln hält. Viel zu tun haben sie nicht. «Die meisten halten sich daran», sagt der eine. Nur Einzelne habe er zurechtweisen müssen: «Vor allem Junge.» Aber es sei ja auch der erste Tag. «Da haben noch nicht alle die neuen Regeln mitbekommen», sagt er und zuckt mit den Schultern.