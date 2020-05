Die Märkte in der St.Galler Altstadt kehren zurück – aber mit acht Metern Abstand zwischen den Ständen Nächste Woche finden erstmals wieder Märkte statt. Mit Ständen, die weit weg voneinander stehen müssen. Zu weit weg für den Ökomarkt. Diana Hagmann-Bula 09.05.2020, 05.00 Uhr

Die Märkte kehren zurück. Allerdings mit acht Metern Abstand zwischen den Ständen. Bild: Urs Bucher

Ihre Laune könnte nicht unterschiedlicher sein. Rolf Bischofberger freut sich, Martina Rocco ist betrübt. Beide wollten sie nächste Woche in der St.Galler Altstadt ihre Ware am Markt verkaufen. Der Bauer aus Büriswilen Brot, Tomaten, Eier und Beeren. Die Unternehmerin aus Stein Naturkosmetik. Er kann, sie nicht. Der Grund: Bischofbergers Stand gehört zum Bauernmarkt, jener von Rocco zum grösseren Ökomarkt.

Die Stadt hat entschieden, den Ökomarkt vom 14. Mai nicht durchzuführen. Maja Bretscher von der zuständigen Dienststelle Umwelt und Energie begründet dies so:

«Mit 55 Ständen lassen sich die Schutzmassnahmen nicht umsetzen»,

«Die grossen Abstände zerstören die Atmosphäre»

Bretscher verweist auf die Empfehlungen des Schweizer Obstverbandes und des Verbandes Schweizer Gemüseproduzenten. Acht Meter Abstand zwischen den Ständen, lautet eine Vorgabe. Die Alternative: Den Besucherstrom mit Absperrungen lenken, die Gäste zählen, keine Selbstbedienung. Bretscher sagt:

«Der Ökomarkt lebt aber vom Flanieren und Ausprobieren. Die grossen Abstände zwischen den Ständen hätten den Markt auseinander gerissen und die Atmosphäre zerstört.»

Für einen solchen Anlass brauche es kurze Wege von Produkt zu Produkt. «Diese hätten wir nicht gewährleisten können.» Auch hätte die Stadt den Anbietern Toiletten zur Verfügung stellen müssen, um regelmässiges Händewaschen zu ermöglichen. Bisher hatten sie die sanitären Anlagen im Amtshaus benutzt. «Wegen Corona sind sie nicht zugänglich.» Ein weiteres Hindernis, die Planungsgruppe gab auf.

Dabei ist alles organisiert gewesen: die Anmeldungen erfasst, die Plakate gedruckt. «Wir haben viel unternommen, um den Anlass trotz allem durchführen zu können.» So schrieb die Planungsgruppe die ursprünglich 74 Aussteller an und fragte, wer an der Teilnahme festhalten möchte. Da waren es noch immer 55. Einige Marktfahrer ausladen und damit andere bevorzugen, das wollte die Stadt nicht. Das Los entscheiden lassen? Es berücksichtige die Durchmischung nicht, sagt Bretscher. Mehrere Rückmeldungen von enttäuschten Anbietern hat sie unterdessen erhalten.

Den Garten hegen statt Kosmetik verkaufen

Auch von Martina Rocco. Aus Heilpflanzen aus ihrem Garten stellt sie unter dem Namen «Kräuterzauber» Naturkosmetik her. 70 Produkte hat Rocco im Sortiment, 15 Stück je verkauft sie am Ökomarkt jeweils. «Nun ist nichts damit.» Dabei machen Märkte und Messen bis zu 60 Prozent von Roccos Umsatz aus. Bis Ende September seien fast alle Anlässe abgesagt, erzählt sie. «Das stimmt nachdenklich.» Zwar decken sich Kunden, die Roccos Produkte kennen, nun online ein.

«Aber über das Internet kann ich keine neuen Interessenten gewinnen. Die wollen testen, fühlen, riechen. Das geht nur am Markt.»

Rocco sitzt nicht untätig herum. Sie hat Beete ausgedünnt, Pflanzen versetzt. «Immerhin der Garten ist in Topform.» Auch Beat Narr von der St.Galler Ökoschreinerei Holzhandwerk hätte am Ökomarkt für sein Geschäft geworben. «Ein Markt mit acht Metern Abstand zwischen den Ständen ist kein Markt mehr», sagt er. Und denkt: Ist halt so. «Ich bin froh, dass wir die Krise kaum spüren.»

Können einige der verhinderten Ökomarkt-Teilnehmer an den Wochenmarkt wechseln, der ab nächster Woche wieder mittwochs und samstags stattfindet? Dionys Widmer, Sprecher der Stadtpolizei, verneint: «Auch für uns ist es eine Herausforderung, die empfohlenen Abstände einzuhalten und dennoch alle Stände in einem überschaubaren Gebiet zu platzieren.»

16 Markthändler sind dabei, bis jetzt gab es keine Absagen. Gilt normalerweise Anwesenheitspflicht, dürften Risikopatienten nun ausnahmsweise fehlen mit ihrem Angebot. Die Stadtpolizei werde darauf achten, dass Verkäufer und Käufer die Hygienemassnahmen einhalten, betont Widmer. «Nur so schaffen wir das nötige Vertrauen, damit sich die Menschen wohl fühlen und vorbeikommen.»

Darüber rätseln, wie viele Kunden wohl kommen

Die «herzlichen Kontakte» waren es, die Bauernmarkt-Präsident Rolf Bischofberger am meisten vermisst hat. Normalerweise startet die Saison Anfang April, nun erst Mitte Mai. Bischofberger kennt einige seiner Kunden seit drei Jahrzehnten.

Da begrüsst man sich im Frühling am ersten Anlass auch mal mit Küssen. «Dieses Jahr leider nicht, aber immerhin ist Markt.»

Zwar hat seine Frau während des Lock Downs Biobrote für den Hauslieferdienst gebacken. Und statt Marktkunden hat er Hofläden mit Eiern bedient. «Das war aber nur ein Tropfen auf den heissen Stein.»

Um die Schutz- und Hygienemassnahmen mit zehn Anbietern, die teils mehrere Theken betreiben, umzusetzen, hat Bischofberger Stände verschoben. Und ein Konzept für die Verkäufer erarbeitet. Es sieht so aus: Der Händler holt den Kunden im Wartebereich ab, geht den Stand mit ihm ab, packt ein. Kein weiterer Besucher, der dazwischen rasch etwas anderes kauft. Trotz der Erleichterung darüber, dass die Kasse bald wieder klingelt, und trotz der Wiedersehensfreude ist da Nervosität.

«Es ist wie Pokern. Wir wissen nicht, wie viele Leute sich in die Stadt wagen.»

Bischofberger packt dennoch genug Ware ein. Er will nicht um 10 Uhr ausverkauft sein.