Die Lokalpolitik ist zurück: In Eggersriet nicken 100 Stimmbürgerinnen und Stimmbürger die neue Gemeindeordnung und weitere Traktanden ab

In Eggersriet hat am Montag die erste Bürgerversammlung der Region stattgefunden, nachdem im März in vielen Gemeinden das wichtigste politische Ereignis des Jahres abgesagt werden musste. In der allgemeinen Umfrage zeigte sich, dass die Bürgerinnen und Bürger dieses Forum vermisst hatten.

Johannes Wey 11.08.2020, 12.42 Uhr