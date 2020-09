Die linke SVP-lerin und der politische Paradiesvogel: Die Smartspider der neuen Kandidaten für den St.Galler Stadtrat Mathias Gabathuler, Trudy Cozzio, Karin Winter-Dubs, Markus Müller: Zwei Frauen und zwei Männer wollen neu in den Stadtrat. Ihre Smartspider unterscheiden sich klar. Und es zeigen sich Überraschungen. Daniel Wirth, Reto Voneschen 17.09.2020, 05.00 Uhr

Funktion: Kandidat für Stadtrat und Stadtpräsidium, FDP

Beruf: Rektor Kantonsschule am Brühl

Alter: 53 Jahre

Der Smartspider von Mathias Gabathuler. Quelle: Smartvote

Ein Mitte-rechts–Politiker, aber ein gemässigter Der Smartspider von Mathias Gabathuler zeigt typische Aspekte eines Freisinnigen: das grosse Interesse an einer «Freien Wirtschaft» und an der «Aussenpolitischen Öffnung» sowie das geringere Interesse an «Strikter Ausländerpolitik», am «Umfassenden Sozialstaat», an «Mehr Umweltschutz» und «Law and Order». Nicht unwichtig zu wissen bei einem bürgerlichen Kandidaten fürs Stadtpräsidium: Gabathuler kommt im Spider nicht als Spar-Turbo («Restriktive Finanzpolitik») rüber.

Positiv

Als Rektor einer Mittelschule und als ehemaliger Kommandant einer Gebirgsinfanteriekompanie hat Mathias Gabathuler reiche Führungserfahrung. Seine Statements im Wahlkampf kommen geschliffen daher. Gabathuler ist rhetorisch stark. Sein Auftritt und seine Erscheinung sind comme il faut für einen Stadtrat und für einen Stadtpräsidenten. Bei einer Wahl könnte er drei Legislaturen regieren. Das ist genügend Zeit, um gestalten und Visionen verwirklichen zu können.

Negativ

Mathias Gabathuler hat keine politische Erfahrung. Sein Ziel, trotzdem auf Anhieb Stadtpräsident zu werden, ist sehr ambitioniert. Es gibt Wählerinnen und Wähler, die halten einen solchen Senkrechtstart für überheblich. Sein Wahlslogan «Smart. Urban. Rockt.» klingt nur beim ersten Hinhören fortschrittlich und modern. Mathias Gabathuler kokettiert damit. Gerockt hat sein Wahlkampf allerdings bis jetzt nicht wirklich.

Stadtpräsidiumskandidat Mathias Gabathuler (FDP). Bild: Gian Ehrenzeller, Keystone

Funktion: Stadtratskandidatin, CVP

Beruf: Lehrerin und Heilpädagogin

Alter: 62 Jahre

Der Smartspider von Trudy Cozzio. Quelle: Smartvote

Klassische Mitte-Politikerin mit einem Herz für Ausländer Der Smartspider von Trudy Cozzio gehört einer klassischen Mitte-Politikerin. Mit einer Ausnahme: Das ausgeprägte Desinteresse an einer «Strikten Ausländerpolitik» ist entweder auf die christlich-soziale Ader oder persönliche Erfahrungen der CVP-Frau zurückzuführen. Unter den vier erstmals Kandidierenden liegen die politischen Positionen von Cozzio am nächsten und nahe bei denen der vier wiederkandidierenden bisherigen Stadtratsmitglieder.

Positiv

Trudy Cozzio hat politische Erfahrung. Sie sass bis 2007 gut zehn Jahre im St. Galler Stadtparlament und präsidierte zuletzt die CVP/EVP-Fraktion. Sie kennt die stadträtliche Arbeit; ihr Mann Nino Cozzio war bis zu seinem Tod vor drei Jahren Teil des Gremiums. Trudy Cozzio ist in der Stadt gut vernetzt und hat Beziehungen zu Personen aus sämtlichen gesellschaftlichen Schichten. Und: Der Familienname Cozzio zieht in der Stadt St. Gallen. Trudy Cozzio ist umgänglich; sie hat ein offenes Ohr für die Einwohner der Stadt. Sie hat reiche Lebenserfahrung.

Nachteil

Wiedereinsteigerin Trudy Cozzio ist seit über einem Jahrzehnt nicht mehr im kommunalpolitischen Tagesgeschäft. Mit 62 ist sie die älteste der Kandidierenden, die in den Stadtrat wollen. Das ist per se kein Nachteil. Wer bedenkt, dass es eine ganze Weile dauert, bis neu gewählte Stadträte im Amt und in ihrer Direktion ankommen, könnte Zweifel hegen, jemanden nahe am Pensionsalter neu ins Gremium zu wählen.

Stadtratskandidatin Trudy Cozzio (CVP). Bild: Ralph Ribi

Funktion: Stadtratskandidatin, SVP

Beruf: Handelslehrerin

Alter: 56 Jahre

Der Smartspider von Karin Winter-Dubs. Quelle: Smartvote



Die «linke» SVP-Frau mit einem Ausreisser nach rechts Für eine St. Galler SVPlerin trifft gemäss Smartspider vermutlich das wirklich zu, was Karin Winter-Dubs jeweils selber von sich sagt: Sie gelte in ihrer Partei manchmal als Linke. Insgesamt entspricht ihr Spider aber einer Mitte-rechts-Position mit einem Ausreisser nach rechts: Auffällig ist nämlich ihr Hang hin zum «Strengen Rechtssystem». Ebenfalls nicht typisch bei einer SVP-Mandatsträgerin ist im Gegenzug ihr Desinteresse an einer «Strikten Ausländerpolitik».

Positiv

Karin Winter-Dubs kennt St. Gallen wie ihre Hosentasche. Sie ist sehr gut vernetzt. Mit drei Legislaturen im Stadtparlament und aktuell als Fraktionspräsidentin der SVP hat sie reiche politische Erfahrung. Karin Winter-Dubs kann Brücken bauen und mehrheitsfähige Lösungen schmieden; das hat sie im Parlament oft bewiesen, etwa bei der Senkung des Steuerfusses gegen den Willen des Stadtrats. Winter-Dubs geniesst Ansehen weit über ihre Partei hinaus. Sie gilt als verlässlich, gradlinig und ehrlich. Nicht zuletzt deshalb hat ihr Wort im Parlament Gewicht.



Negativ

Obschon sie alles andere als eine Hardlinerin ist: An Kandidatin Winter-Dubs haftet das Etikett der SVP. Das ist in der Stadt St. Gallen bei Exekutivwahlen erfahrungsgemäss ein Nachteil. Würde sie in den Stadtrat gewählt, müsste sie zudem regelmässig Regierungsentscheide mittragen, die nicht im Sinn ihrer Partei und der Basis der SVP wären. Auch das könnte der feinfühligen Politikerin zu schaffen machen.

Stadtratskandidatin Karin Winter-Dubs (SVP). Bild: Ralph Ribi

Funktion: Stadtratskandidat, parteilos

Beruf: Leiter Hausdienst

Rathaus Alter: 53 Jahre

Der Smartspider von Markus Müller. Quelle: Smartvote

Der Parteilose mit dem schwierigen Spider

Markus Müller ist ein politischer Paradiesvogel. Das war schon klar, als der krasse Aussenseiter dieser Stadtratswahlen seine Kandidatur angemeldet hat. Der Smartspider bestätigt es jetzt: Müller bringt Ziele unter einen Hut, die teilweise nicht wirklich miteinander vereinbar sind. Bei den bürgerlichen Zielen liegt sein Schwerpunkt bei der «Restriktiven Finanzpolitik». Im Gegenzug hegt er überraschend viel Sympathie für den «Umfassenden Sozialstaat», der sonst eher ein linkes Ziel ist.

Positiv

Markus Müller kennt die Stadtverwaltung aus dem Effeff. Seit einem Vierteljahrhundert leitet er die Hausdienste im Rathaus. Er kennt die Abläufe der Verwaltung und ihre Mängel bestens und könnte für Verbesserungen am richtigen Ort den Hebel ansetzen. Der Parteilose, der in den 1990er-Jahren mit der SVP sympathisierte, fordert mit seiner überraschenden Kandidatur indirekt seine heutigen Arbeitgeber heraus. Das ist mutig.

Negativ

Quereinsteiger Markus Müller hat keine politische Erfahrung. Als Einzelmaske hat er auch keine politische Partei im Rücken. Seine politischen Absichten beschränken sich mehr oder weniger auf die Digitalisierung der Verwaltung. Ansonsten ging er im Wahlkampf sehr sparsam um mit Visionen. Fazit: Um eine weitere Digitalisierung kommt die Verwaltung der Stadt St. Gallen nicht umhin, da hat Müller recht. Als politsches Programm für ein Exekutivmitglied in einer Kantonshauptstadt reicht das indes nicht wirklich.