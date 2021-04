Interview Kanton reagiert auf die Kritik des Gossauer Stadtrats an der Deponieplanung: «Wir können nicht immer auf die Bedürfnisse der Gemeinden eingehen» Im Westen Gossaus sind drei Deponien geplant. Zu viele, findet der Stadtrat. Nun nimmt der Kanton Stellung zur Kritik an seinen Deponieplänen. Michel Burtscher 07.04.2021, 17.00 Uhr

Die Deponie Tüfentobel ist bald voll - darum müssen Alternativen her. Bild: Ralph Ribi

Der Gossauer Stadtrat ist nicht zufrieden mit den Deponieplänen des Kantons St.Gallen. Gleich vier Deponien sind in Gossau geplant, drei davon im Westen der Stadt. So sieht es der kantonale Richtplan vor. Deponien ja, aber bitte nicht so viele am gleichen Ort, findet der Stadtrat. Er beurteilt die «Konzentration solcher Projekte im Westen von Gossau sehr kritisch» und argumentiert vor allem mit dem Mehrverkehr durch die Lastwagen, die dort den Aushub abladen würden. Seine Skepsis gegenüber den Deponieplänen hat der Stadtrat kürzlich in einer Medienmitteilung kundgetan (Ausgabe vom 30. März). Nun nimmt Tensing Gammeter, Leiter Sektion Abfall und Rohstoffe beim Kanton St.Gallen, Stellung zur Kritik.