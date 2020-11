Die Konzernverantwortungsinitiative zieht: In der Stadt St. Gallen zeichnet sich wieder eine hohe Stimmbeteiligung ab Am 29. November sind in der Stadt St.Gallen 45 Stimmenzählerinnen und Stimmenzählern im Einsatz. Die Stimmbeteiligung könnte bis am Sonntag auf 58 Prozent klettern. Reto Voneschen 26.11.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Stephan Wenger vom Stimm- und Wahlbüro der Stadt. Benjamin Manser

Bis Mittwochmittag haben 17689 der über 45000 Stimmberechtigten der Stadt St.Gallen brieflich gewählt und gestimmt. Das entspricht einer Beteiligung von 39,8 Prozent. Stephan Wenger, der langjährige Sekretär des städtischen Stimm- und Wahlbüros, geht davon aus, dass die Beteiligung bis Sonntagmittag wie schon am 27. September auf 58 Prozent klettern könnte. Wobei dieser Wert nur bei den eidgenössischen Vorlagen – der Konzernverantwortungsinitiative und der Initiative gegen Kriegsgeschäfte – erreicht wird.

Am 27. September lag die Beteiligung bei den Stadtratswahlen bei 52,1 Prozent, was aber im Vergleich zu anderen Jahren auch schon sehr beachtlich ist. Am kommenden Sonntag könnte gemäss Wenger ein vergleichbarer Wert bei den zweiten Wahlgängen ins Stadtpräsidium und für den fünften Stadtratssitz resultieren.

Viel Arbeit machen Stimmzettel mit drei verschiedenen Formaten

Probleme beim Auszählen wird die hohe Stimmbeteiligung nicht machen. Diesbezüglich seien die Stadtparlamentswahlen vom 27. September erheblich aufwendiger gewesen als die sechs Sachvorlagen und die zwei Majorzwahlgänge mit je zwei Kandidierenden am kommenden Wochenende.

Am 29. November seien mit 45 Stimmenzählerinnen und Stimmenzählern zwar 16 mehr als an einem «normalen» Abstimmungswochenende im Einsatz, es sei aber weniger als die Hälfte von Ende September. Grösster Aufwand sei diesmal das Sortieren und Kontrollieren der Stimmzettel in drei verschiedenen Formaten. Das müsse nämlich per Hand geschehen, sagt Stephan Wenger im Gespräch.

Arbeitsplätze sind auf zwei Stockwerke verteilt

Auch die Coronaschutzvorschriften bringen das St.Galler Stimm- und Wahlbüro nicht ins Schleudern. Gezählt wird wie üblich im Rathaus am Bahnhofplatz. Damit die Mindestabstände besser eingehalten werden können, sind die Arbeitsplätze auf zwei Stockwerke verteilt.

Für Stimmenzählerinnen und Stimmenzähler gelten Maskenpflicht und die inzwischen üblichen Hygieneregeln. Wegen des Umgangs mit dem Stimmmaterial werde das Personal angehalten, die Hände in regelmässigen Abständen zu waschen oder zu desinfizieren.

Die traditionelle Abstimmungsurne wird aufgestellt

Per Post brieflich wählen und stimmen kann man bis Freitagabend, letzter Postabgang. Bis Sonntagmittag kann das Couvert mit den Unterlagen auch direkt in den Briefkasten links neben dem Haupteingang des Rathauses eingeworfen werden; er wird letztmals am Sonntag, 12 Uhr, geleert. Von 10 bis 12 Uhr ist an dem Tag im Foyer des Rathauses zudem die traditionelle Abstimmungsurne aufgestellt.

Sie wird gemäss Stephan Wenger allerdings nur noch von einem bis zwei Prozent der Stimmberechtigten genutzt. Anders als «ennet dem Atlantik» die viel gescholtene «Briefwahl» sei bei uns die briefliche Stimmabgabe voll und ganz etabliert. «Und sie stellt das Funktionieren unserer demokratischen Prozesse sicher – Corona hin oder her», sagt Stephan Wenger.