«Die Kirche soll weltoffen sein, nicht so verstaubt»: St.Galler Kirchen bringen den Gottesdienst via Youtube in die Stube Da die Gläubigen derzeit nicht in die Kirche zum Gottesdienst gehen können, bringen ihnen die St.Galler Kirchen diesen via Stream nach Hause. «Das könnte ein Konzept für die Zukunft sein», meint Pfarrer Karl Hermann Mehlau. Sandro Büchler 05.04.2020, 19.47 Uhr

Pfarrer Karl Hermann Mehlau und US-amerikanische Musikerin Rosemary Yiameos während des Palmsonntag-Gottesdienstes in der leeren evangelischen Kirche Rotmonten. (Bild: Ralph Ribi/5. April 2020)

«Es sieht hier mehr nach einem Ton- oder Fernsehstudio aus», sagt Pfarrer Karl Hermann Mehlau. Mikrofone, Scheinwerfer und Kameras stehen bereit, dazwischen ein Kabelgewirr, Klebeband und eine Regieklappe. In der evangelischen Kirche Rotmonten geht Mehlau am vergangenen Donnerstagnachmittag noch einmal den Ablauf für Sonntag durch. «Wir feiern den dritten KGC, den sogenannten Konzert-Gottesdienst in Coronazeiten.» Dieser wird via Youtube in die Stuben übertragen.

Die Regieklappe sei mehr ein Jux, sagt Claire Pasquier. Bild: Sandro Büchler

Dabei trifft Geistliches auf Weltliches: Denn Mehlau predigt nicht nur. Jeden Sonntag rundet ein Konzert den Gottesdienst ab. Am Palmsonntag erklingt eine Oboe, gespielt von der US-amerikanischen Musikerin Rosemary Yiameos. Am Karfreitag ist eine Opernsängerin, an Ostern sind zwei Trompeter zu Gast. Eingeladen hat sie Claire Pasquier. Sie ist freiberufliche Konzertpianistin, ist in der Kirche Rotmonten auch als Organistin tätig und arbeitete mit Pfarrer Mehlau schon verschiedentlich zusammen. Der dritte im Bunde ist Matthias Flückiger, Schauspieler am Theater Parfin de Siècle. Er liest Texte und Gedichte und interviewt die Musikerinnen und Musiker.



Das Trio improvisiert



Da wegen der Ansteckungsgefahr mit dem Coronavirus die Bänke in den Kirchen leer bleiben müssen, suchte Mehlau nach Alternativen. Der Pfarrer, die Pianistin und der Schauspieler setzten sich zusammen. Pasquier kam auf die Idee, Gottes Wort mit Musik zu kombinieren und online zu verbreiten. Doch wie geht das? Die 51-Jährige googelte «how to live stream», verstand aber nur Bahnhof. Ihr 19-jähriger Sohn sagte jedoch, er wisse, wie man mit einfachen Mitteln eine Liveübertragung hinkriege. Nun ist er quasi Produzent, Techniker und Regisseur der Online-Gottesdienste «made in Rotmonten».



Claire Pasquier, freiberufliche Konzertpianistin und Organistin in der Kirche Rotmonten Bild: Sandro Büchler

Doch die Technik stösst an ihre Grenzen. Beim ersten Mal filmen sie mit zwei Kameras, während des Streams müssen sie Kabel umstecken, das Bild stockt. Das Trio bestellt längere Kabel und einen Adapter, der alles erleichtern soll. Doch am Zoll kommt es zu Verzögerungen. Banges Warten, bis die ersehnte technische Hilfe eintrifft. Die Übertragung des Gottesdienstes sei ein Experiment, sagt die Pasquier.

«Alles ist selbst gebastelt, eine Low-Budget-Produktion und Learning by Doing.»

Die Australierin ist in London und Melbourne aufgewachsen, redet und lacht viel, steckt voller Tatendrang. «Pfarrer Mehlau nennt mich deshalb auch Orkanistin.»



Theaterschauspieler Matthias Flückiger Bild: Sandro Büchler

Die Kollaboration mit der Kirchgemeinde ist für sie ein Glücksfall. Denn Musiker können während des Lockdown keinen Ton vor Publikum spielen. «Die Einladung nach Rotmonten macht die Musiker deshalb sehr glücklich.» Theaterschauspieler Matthias Flückiger wiederum steuert mal Leichtes und Humorvolles, mal Hintergründiges und Nachdenkliches bei. «Sachen, die man nicht in einem Gottesdienst erwarten würde», sagt der 55-Jährige.

«Wir nehmen die Situation ernst, wollen aber nicht auf etwas Spass verzichten.»



«Kunst stärkt das Immunsystem» als Motto



Das Angebot kommt an: Rund 400 Personen schauen sich den Livestream an, auch ins nahe Altersheim Rotmonten wird der Gottesdienst übertragen. Der erste E-Gottesdienst, bei dem noch nicht alles rund lief, wurde auf Youtube bis jetzt über 1250-mal angeklickt. In den Kommentaren erhalten die Macher viel Lob: «Wunderbar», «toll» oder «Balsam für die Seele» steht da. «Es zeigt, dass die Leute empfänglich dafür sind, auch wenn es improvisiert ist», sagt Pfarrer Mehlau. Gerade in Zeiten des Stillstands helfe Kultur – nicht nur geistliche, sondern auch geistige Nahrung. «Kunst stärkt das Immunsystem» ist deshalb zum Motto des Trios geworden.



Pfarrer Karl Hermann Mehlau. Bild: Ralph Ribi

Der 64-jährige Pfarrer, der in Köln aufgewachsen ist, erhält viele Rückmeldungen. Etwa von Familien, die ihm mit dem Laptop oder dem Tablet am Frühstückstisch zugucken. «Menschen, die sonst nie in die Kirche kommen.» Er überlegt sich deshalb, Gottesdienste auch nach Corona live zu übertragen.

«Das könnte ein Konzept für die Zukunft sein.»

Denn normalerweise kämen noch rund vierzig Personen sonntags in die Kirche Rotmonten. «Die Kirchgänger sterben aus.» Man müsse die Leute in der heutigen Sprache gedanklich anregen, egal ob diese Anstösse aus der Literatur, der Musik oder der Theologie entspringen. Mehlau sagt:

«Die Kirche soll weltoffen sein, nicht so verstaubt.»

Aber an das Scheinwerferlicht müsse er sich erst noch gewöhnen.



Gottesdienst zum Palmsonntag in der Kathedrale: In der Stube duftet es nach Weihrauch und Wachs Orgelklänge kommen aus den Lautsprechern. Ein verpixeltes Bild zeigt die Domorgel in der Stiftskirche. Dann hat sich der Livestream vollständig aufgebaut und Ton wie Bild werden besser. Der Gottesdienst zum Palmsonntag beginnt. Es ist der Start in die Heilige Woche. An deren Ende steht das Osterfest – für Katholiken der höchste Feiertag. Bischof Markus Büchel tritt im roten Messgewand an den Hauptaltar und begrüsst die Gemeinde. «Liebe mit uns Feiernde über den Livestream, über TVO. Liebe Christen, die zu Hause mit uns beten. Am Palmsonntag haben Menschen in Jerusalem Christus mit Palmzweigen begrüsst. Wir segnen Palmzweige hier und zu Hause.» Bischof Büchel spricht die rituellen Eröffnungsworte. Dann liest Dompfarrer Beat Grögli das Evangelium vom Einzug Jesu in Jerusalem. Immer wieder blickt Grögli in die Kamera. Er sucht den Blick der Kirchgänger, die jetzt vor dem Computer oder Fernseher sitzen. Das erste Lied erklingt. Titel und Strophenangabe werden auf dem Bildschirm eingeblendet. Die Texte stehen online zum Download bereit. Eine der drei Ministranten spricht das erste Gebet. Normalerweise knien die Gläubigen dazu in den Kirchenbänken. Für einmal steht es ihnen frei, dem Gebet vom Sofa, Bürosessel oder Küchenstuhl aus zu folgen. Lieder, Gebete, die Passionsgeschichte. Am Ende des Gottesdienstes wünscht Bischof Büchel allen viel Kraft für die kommenden Tage. Und plötzlich riecht es nach Kerzenwachs und Weihrauch. (mha)