Die Kinder sollen etwas mit den Händen machen statt gamen oder Süssigkeiten kaufen: Die Kinderbaustelle in Wittenbach ist ein «Riesenerfolg» Erstmals gibt es in Wittenbach bis Ende Oktober eine Kinderbaustelle, wo man nach Lust und Laune bohren, hämmern und malen kann. Die Buben und Mädchen finden das Angebot so toll, dass es nächstes Jahr eine Wiederholung gibt. Melissa Müller 02.10.2020, 12.00 Uhr

Die meisten Kinder wollen eine Hütte bauen.

Bild: PD

Sie bauen Holzhütten, Hollywoodschaukeln und Sofas. Kinder und Eltern hämmern, bohren und basteln auf der Wiese der Firma Spühl in Wittenbach. Hier gibt es seit September erstmals eine Kinderbaustelle - ein Projekt der Jugendarbeit Wittenbach. Sie können kommen und gehen, wie sie wollen. Jeden Samstag bis Ende Oktober.

«Wir sind extrem zufrieden. Die Kinderbaustelle ist ein Riesenerfolg», sagt Gemeinderat Benjamin Gautschi. An drei Samstagen hätten sich über 200 Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren auf der Spühl-Wiese handwerklich und kreativ ausgetobt, darunter etwas mehr Knaben als Mädchen und tendenziell etwas mehr Väter als Mütter.

Die kleinen Handwerker legen begeistert Hand an. PD

Drei Fachpersonen helfen bei der Bedienung der Werkzeuge, geben Tipps, passen auf, dass sich niemand verletzt und die Bauten der Kinder nicht zusammenkrachen. «Die meisten bauen eine Hütte», sagt Gautschi.

Gemeinderat Benjamin Gautschi. Bild: PD

Es gibt eine Feuerstelle und einen Pavillon, der vor Regen schützt und einen Bauwagen, um Werkzeug zu versorgen. Obwohl auch auswärtige Kinder auf die Baustelle kommen dürfen, nutzen vor allem Wittenbacher Familien das Angebot. «Ein solches offenes Angebot für Kinder ist in Wittenbach noch eine Lücke», sagt Gautschi, der das Projekt mit Jugendarbeiter Jerry Frei und Leiterin Martina Wagner umsetzt. Erfunden haben sie es nicht:

«Wir haben uns von den Kinderbaustellen in Wattwil und Wil inspirieren lassen.»

Nicht alle Kinder hätten zuhause eine Werkstatt, viele wohnen in einem Block. Ihnen will die Gemeinde Wittenbach die Chance geben, handwerklich aktiv zu werden. «Es geht auch um eine sinnvolle Freizeitgestaltung», sagt Gautschi. «Statt am freien Nachmittag am Kiosk Süssigkeiten kaufen oder vor dem Fernseher oder Computer hocken, sollen die Kinder etwas mit ihren Händen machen können.»

Hämmern wie die Grossen. Bild: PD

Lokale Firmen stellen Platz, Container und Holz zur Verfügung

Auf der Kinderbaustelle werde nicht nur das handwerkliche Geschick und die Kreativität gefördert, sondern auch die Sozialkompetenz, weil die Kinder aufeinander Rücksicht nehmen müssen.

Etliche lokale Firmen unterstützen die Kinderbaustelle: Die Firma Spühl stellt das Gelände, die Zimmerei Davos das Holz und die Walo Bertschinger die Container zur Verfügung.

Nach dem Abbrechen wird ein Fest gefeiert

Am 31. Oktober findet ein Abbruchtag mit Fest statt. Dann müssen die Kinder Nägel rausnehmen, Material trennen und entsorgen, Holzbalken einlagern. Gautschi sagt:

«Auch das gehört zum Bauen. Wie auf einer richtigen Baustelle.»

Schon bevor das zweimonatige Pilotprojekt zu Ende geht, steht fest: Auch nächstes Jahr wird es in Wittenbach eine Kinderbaustelle geben. Dann aber will man schon vor den Sommerferien loslegen.