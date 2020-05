Reportage «Die Industrie hat den Schweizern guten Kaffee leider abgewöhnt»: Paar gründet auf seinem Hof in Steinach eigene Kaffeerösterei Für ihren Traum haben Bettina Haniman und Fabian Friedli ihren Job an den Nagel gehängt und ein Jahr in Südamerika verbracht. Heute rösten sie ihren eigenen Kaffee. Raphael Rohner und Martin Rechsteiner 13.05.2020, 05.00 Uhr Exklusiv für Abonnenten

Bettina Hanimann steht vor dem Kaffeeröster in ihrer Steinacher Garage: «Das Gerät macht den Kaffee erst zu dem Produkt, wie wir es kennen.» Bild: Raphael Rohner

Eingebettet in sattgrüne Wiesen und umgeben von Obstbäumen liegt er – ein Bauernhof, wie es sie so viele gibt unweit vom Bodensee, in den nördlichen Ausläufern des Kantons St.Gallen. Doch etwas ist an diesem Exemplar am Steinacher Dorfrand anders. Jogger, die das schlechte Gewissen vom Rumsitzen in der Quarantäne derzeit über die staubigen Feldwege neben dem Bauernhaus treibt, drehen erstaunt ihre Köpfe zur offenen Garagentür, die den Blick auf grosse, ungewöhnliche Apparaturen freigibt. Durch die Luft wabert der Geruch von Kaffee.

Auf dem Hof von Bettina Hanimann und Fabian Friedli ist heute Rösttag. Aus dem Kühllager – einem umfunktionierten Schiffscontainer, betrieben mit Solarstrom – trägt Friedli einen Jutesack zur Garage. Auf dem Sack prangen die Lettern: Excelso Cafe de Colombia. Er enthält Kaffeebohnen. Für das Paar Ende dreissig ist dieses Jahr ein Lebenstraum in Erfüllung gegangen. Der einer eigenen Kaffeerösterei.

In einem zum Kühlschrank umfunktionierten Schiffscontainer lagern Bettina Hanimann und Fabian Friedli die frisch eingetroffenen Kaffeebohnen. Innerhalb der Jutesäcke sind die ungerösteten Bohnen durch einen Plastik vor äusseren Einflüssen geschützt. Mit einem Eimer wird die Menge an rohen Kaffeebohnen abgemessen, die in den Röster kommt. Über einen Trichter saugt die Röst-Maschine die 15 Kilogramm Bohnen in ihr Inneres. Durch ein kleines Fenster lässt sich der Kaffee im Röster beobachten. Bettina Hanimann überwacht den Prozess genau und reguliert den Röster per Computer. Wichtig ist auch eine regelmässige, physische Kontrolle der Bohnen Um den Röstprozess im richtigen Moment zu unterbrechen, muss der Kaffee abgekühlt werden. Dies geschieht auf einer Art Löcherrost. Mit Schaufeln werden die Bohnen laufend umgepflügt, damit sie alle gleichmässig abkühlen. Zum Schluss folgt die Probe: Jede Röstung muss auf ihren Geschmack in der Tasse überprüft werden.

Ohne Computer geht nichts

15 Kilo grünliche, rohe Kaffeebohnen prasseln in den Trichter des Rösters in der Garage in Steinach. Friedli und Hanimann haben das Gerät aus niederländischer Produktion für rund 60'000 Franken erworben. Ohne Computer geht auch hier nichts mehr – farbige Kurven auf dem Bildschirm geben Auskunft über die Hitze im Röster oder die Drehzahl der Trommel, in der die Bohnen, wie in einem Betonmischer, konstant umgewälzt werden.

Kleine Fenster zeigen die Gasflamme und ermöglichen einen Einblick in die Trommel, in der sich die Bohnen bei gleichmässiger Wärme zuerst gelblich, und dann charakteristisch braun verfärben.

Rund zwölf Minuten bei 215 Grad muss diese Kaffeesorte aus Kolumbien durch die Ofenhitze. Bild: Raphael Rohner

Der grosse Traum einer Kaffeerösterei war dem Paar einiges wert: Er gab dafür seine eigene Holzbaufirma auf, sie ihre Stelle in der Marketingabteilung einer Bank. Die beiden bereuen diesen Schritt nicht. «Als wir vor knapp 20 Jahren in Neuseeland unterwegs waren, tranken wir zum ersten Mal richtig guten, frisch gerösteten Kaffee», sagt Bettina Hanimann.

Die Faszination am Bohnengetränk hat die beiden danach nicht mehr richtig losgelassen. Vor ein paar Jahren entschied sie sich, eine entsprechend Ausbildung zu machen:

Frau vom Fach «Zucker und Kaffeerahm? Die Industrie hat den Schweizern guten Kaffee abgewöhnt», oder «hierzulande wissen viele Leute leider besser über Reis Bescheid als über Kaffee», sagt Bettina Hanimann. Die Steinacherin muss es wissen: Sie absolvierte eine mehrjährige Ausbildung im Labor eines grossen Kaffeehändlers und ist heute zertifizierte Kaffeetesterin. Beim sogenannten «Cupping» (von engl. Cup = Tasse) wird ein Kaffee durch Probieren auf seine Qualität überprüft. «An anstrengenden Tagen waren es manchmal bis zu 200 Kaffeetassen», sagt sie. Wie bei der Weindegustation gebe es aber auch da Spuckeimer. «Zum Glück.»

Weiter reiste sie für ein Jahr nach Kolumbien, das drittgrösste Kaffee-Exportland der Welt. Ihr Partner Fabian folgte für neun Monate. Wieder zurück in Steinach legte das Paar in diesem Frühjahr sofort los mit seinem eigenen Geschäft.

Bis zu tausend Aromen

Knapp zehn Minuten sind die Bohnen inzwischen der Hitze des Rösters ausgesetzt. Aus dem Inneren der Maschine dringt ein leises Knistern. Friedli erklärt:

«Kaffeebohnen platzen beim Rösten auf wie Popcorn.»

Man bezeichne diesen Vorgang als «First Crack». Ab jetzt entwickelt der Kaffee seine geschmackliche Vielfalt. Nuss, Caramel, Zitrus – 800 bis 1000 Aromen können durch die Röstung entstehen.

Wichtiger als so ziemlich alles beim Rösten ist das Timing: Nur wenige Sekunden mehr oder weniger in der Hitze entscheiden massgebend über die Geschmäcker, die sich in den Kaffeebohnen entfalten. Hier spielt die Erfahrung des Rösters eine entscheidende Rolle: Laufend prüft er die Farbe und den Geruch der Bohnen.

Fabien Friedli kontrolliert eine Probe nach der Röstung: Auch hier verlassen sich Fachleute unter anderem auf die Nase. Bild: Raphael Rohner

Manchmal gehe es schneller, manchmal etwas langsamer, bis die Bohnen die gewünschte Röstung haben, sagt Bettina Hanimann. «Da spielen viele Faktoren mit, angefangen bei der Menge Bohnen in der Trommel bis hin zur Luftfeuchtigkeit im Raum.»

Saison bestimmt die Sorte

«Wir machen das Ganze aus Passion und wollen den Leuten Kaffeegenuss etwas näherbringen», sagen die beiden. Dabei setzen sie auf die Jahreszeiten: Je nach Saison kommen die Bohnen zum Beispiel aus Südamerika, Indien oder Afrika nach Steinach.

Kolumbien ist nicht nur stark im Kaffee-Weltmarkt vertreten, sondern auch im Kühllager von Hanimann und Friedli vertreten. Bild: Raphael Rohner

«In unserem ersten offiziellen Produktionsmonat, dem April, haben wir etwa derzeit 50 Kilogramm geröstet.» Ziel sei es dereinst knapp eine Tonne im Monat, sprich zwischen zehn und 12 Tonnen pro Jahr zu produzieren. Es gebe bereits erste Abnehmer in Steinach und Arbon. «Und heute haben wir sogar eine Bestellung aus Affoltern am Albis im Kanton Zürich erhalten», sagt das Paar ein wenig stolz

Raus mit den Steinen

Es ist soweit. Der Kaffee in der Trommel hat den richtigen Röstgrad. Bettina Hanimann lässt die Bohnen durch eine Luke in ein Sieb rieseln, auf dem sie ein rotierendes Schaufelrad konstant umpflügt. So kühlen sie ab, der Röstprozess wird unterbrochen. Erste Steinchen oder Bohnen mit Makeln können jetzt von Hand aussortiert werden. Den Rest erledigt ein grosser Sauger: Er zieht die leichten Kaffeebohnen mit seinem Luftstrahl in einen Tank, schwerere Fremdkörper wie Steine fallen in ein Netz.

Bei der Kaffeeprobe, dem sogenannten Cupping, schlürft die Expertin das Getränk mit hohem Tempo von einem Löffel, damit sich dieses im Mund verteilt und seinen Geschmack entfalten kann. Bild: Raphael Rohner

Und dann macht Bettina Hanimann, was sie besonders gut kann: Sie mahlt eine Probe des Kaffees und verkostet sie. Zufrieden nickt sie mit dem Kopf. Draussen rennt ein Jogger-Paar vorbei. Potenzielle Laufkundschaft. Im wahrsten Sinne des Wortes.

www.solokaffee.ch