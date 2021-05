Interview «Die Grünen täten dem Stadtrat gut»: Der neue Parteipräsident Christian Huber will beim Güterbahnhof keinen Autobahnanschluss Die Grünen von Stadt und Region St.Gallen haben einen neuen Präsidenten. Christian Huber will die Autobahnteilspange ausbremsen. Und er erklärt, warum die Elektromobilität das Klima nicht retten wird, sowie warum er den Vorstoss zur Subventionierung von Mehrwegwindeln gut findet. Interview: Daniel Wirth 17.05.2021, 05.00 Uhr

Christian Huber auf dem Güterbahnhofareal. Geht es nach dem neuen Präsidenten der Grünen, darf hier kein Autobahnzubringer entstehen. Bild: Arthur Gamsa (12. Mai 2021)

Seine Wahl zum neuen Präsidenten der Grünen von Stadt und Region St.Gallen erfolgte einstimmig. Der 32-jährige Christian Huber hat das Co-Präsidium, bestehend aus Franziska Ryser und Markus Mauchle, abgelöst. Für das «Tagblatt»-Interview wählte Huber das Güterbahnhofareal. Das ist Programm.

Weshalb wählten Sie das Güterbahnhofareal als Ort für ein Interview?

Christian Huber: Es ist ein Sinnbild für St.Gallen. Hier kommt viel Gutes zusammen: Kreativität mit dem Lattich; Kultur mit dem Kugl und dem Hektor; Velorecycling und Arbeitsintegration mit der Projektwerkstatt, gemeinsames Gärtnern mitten in der Stadt – es ist ein Ort, an dem sich Menschen aus unterschiedlichen Kulturen begegnen. Andererseits ist der Platz ein Sinnbild einer Verkehrspolitik mit Fehlanreizen.

Sie meinen die geplante A1-Teilspange hinauf zur Liebegg, oder?

Das geplante Milliardenprojekt mit einem unterirdischen Kreisel als Teil der Autobahnausfahrt mitten in der Stadt und einer Teilspange hinauf an die Grenze zum Appenzellerland könnte aus den 1970er-Jahren stammen und entspricht nicht der Mobilität der Zukunft. Das andere ist die geplante Veloschnellroute durch die Stadt. Sie soll hier durchführen, aber von der neuen Bahnlinie durchkreuzt und durch eine Barriere alle paar Minuten unterbrochen werden. Das geht nicht.

Die Teilspange gehört zur dritten Röhre der Stadtautobahn durch den Rosenberg. Braucht es auch diesen Ausbau der Autobahn nicht?

Fakt ist: Neue Strassen generieren mehr Verkehr. Die dritte Röhre ist beschlossen. Ich unterstütze sie nicht. Ich hätte mir mehr Widerstand dagegen gewünscht, vom Stadtrat und von der Bevölkerung. 85 Prozent der Fahrten starten oder enden auf Stadtgebiet, nur 15 Prozent ist Transitverkehr. Damit ist die städtische Bevölkerung gefragt, ihr Mobilitätsverhalten zu ändern. Zum Wohle der nächsten Generationen. Wir brauchen andere Lösungen.

Haben Sie welche parat?

Wir müssen Anreize für das Umsteigen vom Auto auf andere Verkehrsmittel schaffen. Beispielsweise mit einer hindernisfreien Veloschnellroute von Osten nach Westen, mit der konsequenten Umsetzung des Gegenvorschlags zur Velo-Initiative, mit Verbesserungen für Velofahrer in und um die Innenstadt und mit der Annahme der beiden Stadtklima-Initiativen. Denn: Auch der öffentliche Verkehr braucht mehr Platz.

Lehrer und Musiker Christian Huber ist der neue Präsident der Grünen von Stadt und Region St. Gallen. Der 32-Jährige hat Geografie und Geschichte studiert und arbeitet heute als Kantons- und Berufsschullehrer. Der Enkel des St. Galler Komponisten Paul Huber (1918–2001) ist seit 2018 Mitglied des Stadtparlaments und seit zwei Jahren wirkt er im Vorstand der Grünen mit. Im vergangenen Herbst wurde er als möglicher Kandidat der Grünen für den Stadtrat genannt. In seiner Freizeit macht Christian Huber Musik; er ist Pianist und Keyboarder der Indie-Pop-Band «Fraine». Zum Interview kam Huber mit dem Velo, bei strömendem Regen und acht Grad. (dwi)



Die Stadtklima-Initiativen stammen vom Verein «umverkehR». Dieser lancierte schon die Städte-Initiative, die 2010 in St.Gallen angenommen wurde und die dem heutigen Verkehrsreglement zu Grunde liegt. Macht das Hoffnung?

Ja. Denn die Bevölkerung der Stadt hat in jüngster Vergangenheit weitere eindeutige Zeichen gesendet: Die Mobilitäts-Initiative der Bürgerlichen wurde deutlich versenkt, und der Klima-Artikel noch viel deutlicher angenommen.

Die Güterbahnhof-Initiative, welche die Teilspange verhindern sollte, wurde klar bachab geschickt.

Da ist vor fünf Jahren etwas falsch gelaufen. Heute würden sich der Stadtrat, das Parlament und die Bevölkerung wohl anders verhalten. Durch die unmittelbare Klimakrise und die präsente Klimabewegung ist das Bewusstsein für einen echten Wandel stärker geworden.

Aber das Volk hat so entschieden.

Ja, das ist so. Dennoch will ich mich dafür einsetzen, dass wir noch einmal auf dieses Geschäft zurückkommen, sei es mit politischen Vorstössen oder allenfalls noch einmal mit einer Initiative. Das Güterbahnhofareal ist für die Stadt zentral und wichtig. Wir erreichen unsere Klimaziele nicht mit mehr Strassen und weniger Grünflächen. Da verträgt es eine zweite Abstimmung, beim Gotthardtunnel gab es national auch mehrere und auf kantonaler Ebene bei den Ladenöffnungszeiten auch.

Beim Güterbahnhofareal wird umgebaut: Die Linienführung der Appenzeller Bahnen wird neu gelegt. Kommt der Autobahnzubringertunnel, so würde beim Areal ein unterirdischer Kreisel gebaut. Bild: Theepan Ratneswaran (13. November 2020)



Autos mit Elektromotoren sind im Trend und fahren umweltverträglicher als solche mit Verbrennungsmotoren. Das muss Sie freuen.

Die Elektromobilität wird das Klima nicht retten. Auch Elektroautos stehen im Stau, auch sie benötigen zur Herstellung Unmengen an Wasser, CO2 und Rohstoffe aus Konflikt- oder Naturschutzgebieten, auch sie gefährden Fussgänger und Velofahrer. Ich bin nicht partout gegen das Auto. Es gibt Menschen, die sind darauf angewiesen. Aber der Anteil Autos am Verkehrsaufkommen muss klar sinken – auch zugunsten von Velo und ÖV.

Welches ist Ihre Vorzeigevelostadt?

Ich habe zehn Jahre in Bern gelebt. Dort hat das Velo eine andere Priorität als in St. Gallen, und auch in Bern geht es rauf und runter, topografisch meine ich. In Bern gibt es viel mehr Velowege als hier, der Strassenraum bietet dank klugen Einbahnstrassen mehr Platz für solche. Zudem gibt es dort schon viele Jahre ein Veloleihsystem, das die Stadt lancierte. In St.Gallen wurde gerade erst eines angekündigt, eines auf privater Basis.

Der St.Galler Stadtrat und das Stadtparlament haben eine links-grüne Mehrheit. Woran hapert es, dass hier nur ständig von einer Velostadt geträumt wird, St.Gallen aber längst noch keine solche ist?

Am Bewusstsein, dass es jetzt Zeit ist für einen radikalen Mobilitätswandel. Die Klimakrise lässt keine andere Wahl.

Die Klimajugend ist in St.Gallen sehr aktiv, die Mehrheitsverhältnisse in der Politik passen. Dennoch streift’s bei der Velostadt irgendwo.

Vielleicht sind die Aufträge, welche die Bevölkerung und das Stadtparlament diesbezüglich erteilt haben, nicht bei der Verwaltung angekommen. Es ist auch nicht immer ganz einfach, von Seiten der Stadt Einfluss zu nehmen: Auf den grossen Zufahrtsstrassen ist der Kanton zuständig fürs Verkehrsregime.

Ihr Credo lautet: Strassenräume müssen Lebensräume sein. Ist St.Gallen hier in der richtigen Spur?

Ja, das Parlament hat hier ein Zeichen gesetzt bei der St.-Leonhard-Strasse mit der Rückweisung des nächsten Sanierungsschrittes. Strassen sollten in Zukunft weniger Trennendes aufweisen: Breitere Trottoirs, mehr Bäume, mehr Sitzgelegenheiten. Und: Wenn Strassen zu wenig breit sind für Velospuren, braucht es Tempo 30, dann kommen Autos und Velos problemlos und ungefährlich aneinander vorbei.

Sie fordern mehr Bäume in der Stadt. Braucht es die? In fünf Minuten ist man hier zu Fuss im Grünen.

Ja, die braucht es. Die Überhitzung macht vor St.Gallen nicht Halt. Es braucht deswegen auch begrünte Plätze und Fassaden. Und hier muss die Stadt mit gutem Beispiel vorangehen. Doch was macht sie: Das 100-Millionen-Betriebsgebäude der Technischen Betriebe im Westen der Stadt soll eine Glasfassade bekommen. Die Stadt muss Vorbild sein, sonst kauft uns doch kein privater Wohneigentümer unsere Ziele ab! Urban Heating ist ein brennendes Thema, auch bei uns.

In diesem Zusammenhang appellieren die Grünen auch immer wieder, es müssten unversiegelte Strassenbeläge eingebracht werden. Die Anwohner der Metzgergasse sahen das aber ganz anders.

Das ist schade. Wir konnten uns bei der Metzgergasse im Stadtparlament nicht durchsetzen. Aus Gründen des Klimaschutzes und der Nachhaltigkeit sind unversiegelte Beläge wichtig. Wie wollen wir bei komplett versiegelten Böden Plätze und Fassaden begrünen, wie es im Klimabericht heisst? Zudem müssen Pflastersteine entsorgt werden, falls versiegelte Gassen saniert werden müssen. Der Gallusplatz und die Engelgasse sind gute Beispiele, auch ästhetisch.

Wie läuft es bei der Fotovoltaik?

Wenn ich die Dächer in der Stadt anschaue, komme ich zum Schluss: Es geht viel zu wenig schnell. Es gibt keine Alternativen dazu. Es braucht entweder Photovoltaik oder begrünte Flächen auf den Dächern. Auch hier muss die Stadt stärker als gutes Beispiel vorangehen, beispielsweise bei den Schulhäusern.

Solarpanels auf den Olma Hallen. Geht es nach Christian Huber sollen vermehrt auch Schulhausdächer mit Photovoltaikanlagen ausgerüstet oder begrünt werden. Bild: Ralph Ribi

Ihr Fraktionskollege Daniel Bosshard hat einen Vorstoss eingereicht, der die Subventionierung von Mehrwegwindeln fordert. Da schütteln selbst umweltbewusste Einwohner der Stadt den Kopf.

Der Vorstoss schärft doch das Bewusstsein. Dagegen spricht rein gar nichts.

Wir sind eine Wegwerfgesellschaft.

Da müssen wir ansetzen. Beim Bauen sollten wie mehr Holz statt Beton verwenden. Mir gibt auch die kurze Lebensdauer von Bussen der Verkehrsbetriebe zu denken. Alle zwölf Jahre müssen wir für 100 Millionen Franken neue Busse beschaffen. Auch hier braucht es ein Umdenken: Wir müssen reduzieren, wir müssen wiederverwenden, wir müssen rezyklieren. Es gibt drei R im Englischen für ein nachhaltiges Leben: Reduce, Reuse, Recycle.

Neben der Umweltpolitik ist Ihnen auch die Kulturpolitik wichtig. Als Pianist der Indie-Pop-Band «Fraine» sind Sie direkt davon betroffen.

Kulturell läuft viel in der Stadt, sowohl in der etablierten wie auch in der alternativen Szene. Es gibt zudem zahlreiche Bands, die national gespielt und gebucht werden. Was fehlt, ist eine Konzerthalle für rund 1000 Besucher. Ich hoffe, die Eventhalle Hektor kommt auch für diesen Bereich zum Fliegen.

Im Wahlherbst 2020 wurden Sie als Stadtratskandidat ins Spiel gebracht. Haben Sie Ambitionen?

Eine Stadträtin oder ein Stadtrat der Grünen täte der Exekutive auf jeden Fall gut. Es ist Zeit dafür. Wir haben Frauen und Männer in unserer Partei, die ein solches Amt ausfüllen und 2024 kandidieren könnten. Das muss nicht unbedingt der Parteipräsident sein.