Die grüne Welle rollt aufs Land: In Mörschwil, Steinach und Gaiserwald kommt es zu Kampfwahlen mit grüner und grünliberaler Beteiligung Richard Faust, Beni Müggler und Luca Frei: Getragen von den Erfolgen bei National- und Kantonsratswahlen wollen die Grünparteien bei den Gemeindewahlen punkten – auch in den kleinen Gemeinden, aber nicht von ungefähr nahe der Stadt. Johannes Wey 28.07.2020, 13.00 Uhr

Die Mörschwilerin Jeannette Losa (Grüne) nach ihrer Wahl in den Kantonsrat. Ralph Ribi (8. März 2020)

Eine grüne Kantonsrätin aus Mörschwil, eine grünliberale aus Häggenschwil: Jeannette Losa und Sarah Noger sorgten im März mit ihrer Wahl in den Kantonsrat für Überraschung – ökologische Politik steht eigentlich vor allem in städtischen Gemeinden in der Gunst der Wählerinnen und Wähler.

Die Häggenschwilerin Sarah Noger (GLP, links) und die ebenfalls neugewählte Parteikollegin Franziska Cavelti in ihrer ersten Kantonsratsitzung. Benjamin Manser (2. Juni 2020)

Doch nun wollen Grünparteien auch den Sprung in die Exekutiven auf dem Land schaffen, wie es Sonja Lüthi (GLP) in der Stadt St.Gallen vorgemacht hat.

Erfolge beflügeln und verpflichten

In Mörschwil in der Person von Richard Faust, dem Präsidenten der Grünen im Wahlkreis Rorschach. Der 66-jährige Softwareunternehmer liefert sich einen Dreikampf mit Heini Stricker (FDP) und Marco Mathis (parteilos) um die Nachfolge von Gemeinderat Martin Wirth (parteilos).

Seine Partei sieht Faust nicht erst seit den Kantonsratswahlen im Hoch:

«Wir haben den Aufschwung schon bei der Wahl von Franziska Ryser in den Nationalrat gespürt.»

Richard Faust, Präsident der Grünen Region Rorschach und Kandidat für den Mörschwiler Gemeinderat. Benjamin Manser (11. Februar 2020)

Die Erfolge seien nicht bloss ermutigend, sondern «wie ein Auftrag», nun auch in den Gemeindewahlen anzutreten – auch in Steinach schickt seine Kreispartei mit Beni Müggler einen Gemeinderatskandidaten ins Rennen.

Beni Müggler, Gemeinderatskandidat Grüne Steinach. PD

In beiden Gemeinden habe man auch bei den Kantonsratswahlen gut abgeschnitten, besser noch als in den städtischeren.

«Mörschwil ist sehr stark auf die Stadt St.Gallen ausgerichtet und Steinach ist ökologisch gesehen eine fortschrittliche Gemeinde.»

Er spricht etwa die Steinacher Pläne für einen Seewärmeverbund oder die Förderung erneuerbarer Energie an. Und den hohen Anteil von Mörschwilerinnen und Mörschwilern mit guter Schulbildung: «Gut Ausgebildete sind in der Regel offener für grüne Ideen.»

Bei den Gesamterneuerungswahlen vor vier Jahren sei die Zeit für ihn noch nicht reif gewesen, für den Gemeinderat zu kandidieren:

«Damals konnten wir noch nicht auf eine Unterstützung durch die Klimakrise zählen.»

Chancen hätte Faust allenfalls für eine Frau gesehen, aber die Grünen fanden keine Kandidatin.

Grünes Gewissen ins Gaiserwalder Bewusstsein einimpfen

Luca Frei, Gemeinderatskandidat GLP, Gaiserwald. PD

In Gaiserwald hat die Gemeinderatskandidatur aus den Reihen der GLP wenig mit der grünen Welle zu tun, sagt Luca Frei. Den Grünliberalen habe bislang schlicht das Personal gefehlt. Durch eine berufliche Veränderung und die bessere Vereinbarkeit sei nun der richtige Zeitpunkt für eine Gemeinderatskandidatur, sagt der Familienvater, der auch bei den Kantonsratswahlen angetreten ist.

Die FDP hat für ihre langjährigen Gemeinderatsmitglieder Yvonne Brülisauer und Erich Bischof Barbara Hutter und Michael Schwizer aufgestellt. Der 37-jährige Frei wollte der FDP diese Sitze nicht kampflos überlassen:

«Ich will, dass auch in Gaiserwald zukünftig vermehrt über Themen wie Nachhaltigkeit, Biodiversität und erneuerbare Energien gesprochen wird. Denn es ist definitiv Zeit.»

Nachhaltige Ideen müssten auch in der politischen Mitte ankommen. Der Innenarchitekt ist überzeugt, dass er mit seiner Kandidatur selbst im Fall einer Nichtwahl etwas bewirken kann – nämlich, dass sich auch seine Konkurrenz und die Wählerinnen und Wähler mit ökologischen Themen auseinandersetzen.

Kandidaturen verstärken Aufwärtstrend

Silvano Moeckli, Politologe. Donato Caspari

Ist eine Partei im Aufwind, fällt es ihr auf kommunaler Ebene erheblich leichter, Kandidatinnen und Kandidaten zu finden, sagt Politologe Silvano Moeckli.

«Sie kann auch mit mehr Elan in den Wahlkampf steigen und ihre Köpfe sind bereits bekannter, beispielsweise von einer Kantonsratswahl.»

Kandidaturen auf Gemeindeebene könnten zudem den Aufwärtstrend verstärken, denn sie halten die Partei im Gespräch.

Neue Allianzen möglich

Und auch wenn die GLP in Gaiserwald oder die Grünen in Mörschwil rein vom Wählteranteil keinen Anspruch auf einen Gemeinderatssitz haben, sieht der Politologe Chancen: Majorzwahlen sind Personenwahlen und die Bindung der Wählerinnen und Wähler an eine Stammpartei hat abgenommen. Heute seien neue Allianzen möglich, wie in Gaiserwald die Unterstützung der SVP für den SP-Schulpräsidiumskandidaten Donat Ledergerber zeige.

«Die Stimmberechtigten zeigen ein feines Gespür für eine angemessene Vertretung aller Lager.»

Wichtig für den Erfolg bei einer Gemeindewahl sei aber die Vernetzung im Dorf, ob der Kandidat oder die Kandidatin beispielsweise Mitglied in der Feuerwehr oder im Musikverein ist.

Grüne Parteien brauchen eine Nische

Für Moeckli ist es kein Zufall, dass die Grünliberalen und die Grünen nun in Gaiserwald, Mörschwil und Steinach antreten, die mit ihrer Nähe zur Stadt auch eine urbane Bevölkerung angezogen haben.

Und für sie besteht insbesondere dort eine Nische, wo es keine starke SP gibt, weil grüne und linke Parteien viele Überschneidungen hätten. Das könne auch ein Grund sein, weshalb in Gossau – wo nebst der SP auch die Freie Liste Gossau links der Mitte politisiert – weder Grünliberale noch Grüne zu den Gemeindewahlen antreten.

Einen weiteren Hemmschuh, der die ganze Agglomeration betrifft, sieht Moeckli in der medialen Konzentration und dem Abbau der Lokalberichterstattung: Kleine Parteien in kleinen Gemeinden hätten es schwer, neue Gesichter über die Medien bekannt zu machen.

Gemeinderätin will nun als Grünliberale wiedergewählt werden

Derweil hat Eggersriet mit Cornelia Rossel bereits eine grünliberale Gemeinderätin, die bei den Gesamterneuerungswahlen unbestritten als Bisherige ins Rennen geht. Gewählt wurde sie 2016 als Parteilose, ist dann aber der GLP beigetreten. «Ich kandiderte für den Kantonsrat, mit einem respektablen Resultat.»

Zum Beitritt motiviert habe sie die St.Galler Stadträtin Sonja Lüthi, die damals noch Präsidentin der kantonalen GLP war. Die beiden kannten sich von Netzwerkanlässen.

Die Grünliberalen würden am besten zu ihr passen, und das vor allem wegen des zweiten Teils des Parteinamens: Rossel entsprechen insbesondere die Positionen der GLP zu Themen wie Gleichberechtigung und Toleranz.