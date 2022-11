Funkamateure St.Gallen feiern 75-Jahr-Jubiläum

FUNKER «Die Gründerväter waren Radiopioniere»: Die Funkamateure der Sektion St.Gallen feiern ihr 75-Jahr-Jubiläum Ursprünglich zählten die Funkamateure der Sektion St.Gallen gerade mal acht Mitglieder. Heute erfreuen sich 100 Mitglieder ihres gemeinsamen Hobbys. Sie geben ihr Wissen auch an die Jugend weiter. Davide De Martis Jetzt kommentieren 20.11.2022, 17.00 Uhr

Fünf Mitglieder der Funkamateure St.Gallen an einem Mikrowellen-Kurs Ende 1977 im Neu-Technikum in Buchs. Bild: USKA-Sektion St.Gallen

Kontakt zur internationalen Raumstation ISS und Schwarzsenderei in den späten 1940er-Jahren: Die Sektion St.Gallen der Union Schweizerischer Kurzwellenamateure (USKA) hat schon viele Abenteuer durchlebt. Der Verein feierte am Sonntag sein 75-jähriges Bestehen. Wer ans Funken denkt, hat oft ein veraltetes Bild vor Augen. Dabei haben sich Verein und Hobby mit der Zeit weiterentwickelt.

1947 entschlossen sich sechs Männer im damaligen Restaurant Merkatorium, die Ortsgruppe St.Gallen zu gründen. Von den Gründungsmitgliedern hatte damals noch keiner eine Konzession. Staatlich anerkannte Funkamateure müssen eine Prüfung absolvieren. Heute wird diese beim Bundesamt für Kommunikation (Bakom) abgelegt und erfordert ein ausgeprägtes Technikwissen und Kenntnisse über Reglemente und Vorschriften.

Denn zertifizierte Funkamateure dürfen Funkgeräte und Antennen selbst bauen. Sie erhalten ein eigenes Rufzeichen. Dieses beginnt jeweils mit HB3 für die Einsteigerlizenz und HB9 für die grosse Lizenz, was für die Schweiz steht. Sie wird durch eine individuelle Buchstabenfolge ergänzt. Im Gründungsprotokoll der Funkamateure der Sektion St.Gallen, Rufzeichen HB9SG, sind aufgrund der fehlenden Konzession auch keine Rufzeichen vermerkt.

Von der Konzessionslosigkeit bis zur eigenen Klubstation

Die frühen Mitglieder aus den 1940er-Jahren waren von der Radiotechnik und den technischen Möglichkeiten fasziniert. Einige von ihnen erhielten später dann doch noch ihre Konzession. Der heutige Vereinspräsident Jürg Solenthaler, Rufzeichen HB9DQL, sagt:

«Die Rundfunktechnik steckte damals noch in den Kinderschuhen. Die Gründerväter waren Radiopioniere.»

Solenthaler selbst hat seit 22 Jahren seine Funklizenz. In der Rekrutenschule war er bei der Funkaufklärung, bei der er das Morsen erlernte. Er war so begeistert, dass er beschloss, sich weiterhin mit dem Funken auseinanderzusetzen.

Die frühen Mitglieder des Klubs waren ebenfalls Feuer und Flamme für den Funk. So sehr, dass einige von ihnen auf Anstiftung eines Old Mans, wie die männlichen Mitglieder heissen, Funkgeräte bauten und modifizierten, um Schwarzsenderei zu betreiben. Sie flogen jedoch auf und wurden bei der Generalversammlung einer Befragung unterzogen. Der Anstifter wurde gebüsst.

Mittlerweile können Funkgeräte einfach gekauft werden. Die meisten Mitglieder der USKA-Sektion St.Gallen besitzen ein Handfunkgerät für Relaisfunk, Mobilfunkgeräte für das Auto oder Kurzwellengeräte. Mit diesen können sie mit den weltweit insgesamt 2,8 Millionen Funkamateuren Kontakt aufnehmen.

Aus den anfänglich sechs Mitgliedern sind mittlerweile deren 100 geworden. Zusammen betreiben sie zwei Relaisfunkstationen auf der Hohen Buche und dem Hohen Kasten sowie eine Clubstation auf dem Inzenberg. Bis Ende des Jubiläumsjahres senden sie unter dem Rufzeichen HB75SG.

Wissen und Faszination werden mit der Jugend geteilt

Regelmässig organisieren die Funkamateure Events, an denen sie ihr Wissen an die nächste Generation weiterreichen. So durfte eine Klasse der Kantonsschule St.Gallen 2015 mit Hilfe vierer HB9SG-Mitglieder, Kontakt zur internationalen Raumstation ISS aufnehmen. Der japanische Astronaut Kimiya Yui beantwortete ihnen während rund zehn Minuten ihre Fragen.

Die Physikklasse des Kantonsschullehrers Reinhard Gross nahm mit Hilfe der USKA-Sektion St.Gallen Kontakt mit der internationalen Raumstation ISS auf. Bild: PD

Auch an der TUN (Technik und Naturwissenschaft) Ostschweiz sind die Funkamateure regelmässig vertreten. In den Jahren 2015, 2016 und 2018 vermittelten sie ihre Kenntnisse an interessierte Jugendliche. Diese durften sich beim Peilen, an Funkstationen und bei weiteren Aufgaben beweisen. Die Sektion St.Gallen plant im Jahr 2024 eine erneute Teilnahme.

Freude und Kameradschaft sind am wichtigsten

Am ersten Dienstag des Monats treffen sich die Funkamateure aus St.Gallen zu ihrem Stamm. Sie halten Fachvorträge und erfreuen sich ihrer Leidenschaft: dem Amateurfunk und den Möglichkeiten der weltweiten drahtlosen Kommunikation. An gesellschaftlichen Anlässen pflegen sie den Erfahrungsaustausch und die Kameradschaft.

Die Mitglieder der USKA-Sektion St.Gallen haben auf dem Inzenberg eine eigene Klubstation. Hier bauen sie eine eigene Antenne auf. Bild: USKA-Sektion St.Gallen

Die HB9SG nimmt auch an schweizweiten und internationalen Wettbewerben teil, bei denen sie sich in kleinen Gruppen mit Gleichgesinnten misst. Das Ziel: In einem Zeitraum von 24 bis 48 Stunden möglichst viele Funkverbindungen aufzubauen. Hierzu sind sogar Schichtpläne notwendig.

Die sogenannte Fuchsjagd ist ein Anlass, bei dem sie «Funkfüchse» im Wald verstecken und mit einer Antenne suchen. Natürlich darf auch dort das Ausklingen in einer gemeinsamen Runde nie fehlen. Denn im Zentrum steht nicht nur das Funken, sondern auch die Kameradschaft.

Zum Jubiläum wurde eine Chronik und Vereinsgeschichte verfasst, die das Vereinsleben zusammenfasst und die Entwicklung des Amateurfunkes aufzeigt.

