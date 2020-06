«Ich bin kein Abziehbild meines Mannes»: Trudy Cozzio will den Sitz im St.Galler Stadtrat zurückerobern, den die CVP mit dem Tod ihres Mannes Nino 2017 verloren hatte

Trudy Cozzio will im St.Galler Stadtrat eine bürgerlich-soziale Lücke schliessen. Am liebsten übernähme die 62-Jährige bei einer allfälligen Wahl im Herbst dieses Jahres die Direktion Bildung und Freizeit. Einstehen will die erfahrene CVP-Politikerin auch für eine lebendige Innenstadt und eine verstärkte regionale Zusammenarbeit.