Die grosse Recherche über Tafelsilber und Ladenhüter: Wo die Stadt Gossau Bauland besitzt und was darauf entstehen könnte Die Stadt Gossau besitzt über 120 Liegenschaften als reine Anlagen. Die Einnahmen daraus sind überschaubar. Vielmehr verfolgt die Stadt strategische Ziele damit, verkauft Land an Gewerbebetriebe oder nutzt es als Ass im Poker um ein Schulhaus in Arnegg. Johannes Wey 15.06.2020, 17.00 Uhr

Alleine 2017 hat die Stadt Gossau die Liegenschaft 777 mit der ehemaligen Zivilschutzanlage (unterer linker Bildrand) und die Liegenschaft 5796, auf welcher der Neubau der Garagen Neudorf-Grünegg entsteht (oben rechts an der Strasse), verkauft. Ralph Ribi (29. Mai 2020)

Das Gossauer Gewerbe ächzte und stöhnte im Jahr 2015. Noch immer zeichnete sich keine Besserung bei der Baulandknappheit ab, das Ringen um die Erschliessung des Industriegebiets Sommerau, das damals noch der Migros gehörte, dauerte an.

Dann zauberte der Stadtrat eine Liste mit Bauland aus dem Hut. Insgesamt fast 43'000 Quadratmeter zwischen Arnegg und der Wilerstrasse. Ein Grossteil davon im Langfeld an der Bischofszellerstrasse. Und Gossauer Gewerbebetriebe griffen dankend zu.

Vieles seit Jahrzehnten in Besitz

Dass einer Stadt wie Gossau zahlreiche Immobilien gehören, leuchtet ein. Schulhäuser, Werkhöfe und Büros braucht sie um ihre Aufgaben als Stadt zu erfüllen. Gossau besitzt aber auch über 120 Liegenschaften, die nicht der Erfüllung einer öffentlichen Aufgabe dienen.

Vom 250 Quadratmeter grossen Grundstück am Gröblikreisel über den stattlichen Blätz von 5700 Quadratmeter Industrieland an der Wilerstrasse bis hin zu hektarenweise Landwirtschaftsland: Vieles davon ist seit Jahrzehnten in Besitz der Stadt, ohne dass diese damit einen Zweck verfolgen würde.

Zahlreiche Grundstücke kamen in Stadtbesitz, als 1977 die Dorfkorporation Gossau in die Gemeinde eingegliedert wurde.

An die Stelle der Dorfkorporation traten die Stadtwerke Gossau. Hanspeter Schiess (7. Juli 2015)

Andere wurden bei Gelegenheit gezielt gekauft, um eine aktive Bodenpolitik zu betreiben oder später Strassenprojekte realisieren zu können.

Erträge von 780'000 Franken im Jahr

Bei diesen strategischen Erwerbungen handelt es sich mehrheitlich um «Abbruchliegenschaften mit reinem Landwert», wie dem Integrierten Aufgaben- und Finanzplan der Stadt zu entnehmen ist. Weil die Stadt sehr zurückhaltend in diese Liegenschaften investiert, werde eine Vermietung von Jahr zu Jahr schwieriger. Trotzdem rechnet man für das laufende Jahr mit immerhin gut 780'000 Franken an Miet- und Pachteinnahmen.

Im Jahr 2019 hat die Stadt Gossau insbesondere an der Bischofszellerstrasse einiges an Tafelsilber verkauft. Beispielsweise wurde der Verkauf des Grundstücks 5796 rechtskräftig, auf dem derzeit der Neubau der Garagen Neudorf-Grünegg entsteht.

Das Parlament entschied gegen den Kauf des Hastag-Areals. Der geplante Coop-Supermarkt ist wegen der ungenügenden Erschliessung noch blockiert. Ralph Ribi (7. August 2018)

Dem Kaufvertrag über rund 4,2 Millionen Franken hatte das Stadtparlament Ende 2016 zugestimmt. Einem weiteren strategischen Bodengeschäft - dem Kauf des ehemaligen Hastag-Areals an der Wilerstrasse - erteilte es hingegen an derselben Sitzung eine Absage.

Ebenfalls an einen Gossauer Betrieb ging das Grundstück 777 mit der ehemaligen Zivilschutzanlage. Für 2019 geplant hatte die Stadt auch den Verkauf der Liegenschaft 5314, die östlich an den GNG-Neubau angrenzt. Trotz mehrerer Interessenten kam es jedoch nicht zu einem Vertragsabschluss, sagt der Kommunikationsbeauftragte Urs Salzmann:

Urs Salzmann, Kommunikationsbeauftragter Stadt Gossau. Ralph Ribi

«Es besteht jedoch keine Dringlichkeit, diese Fläche zu verkaufen.»

Gut 5300 Quadratmeter Wohn- und Gewerbeland besitzt die Stadt in Form der Wiese beim Einlenker der Nelkenstrasse. Sie ist zur landwirtschaftlichen Nutzung verpachtet.

An einen Landwirt verpachtet, aber Bauland: Die Wiese beim Einlenker der Nelkenstrasse. Ralph Ribi (29. Mai 2020)

Darüber hinaus gehören zu den Finanzliegenschaften der Stadt noch weitere kleine Flächen entlang der Bischofszellerstrasse, die wohl in der Bauzone liegen, aber nur beschränkt oder gar nicht bebaubar sind.

Weiteres Industrieland besitzt die Stadt mit dem Grundstück 4697 an der Wilerstrasse am Moosburgweg. Auch hier rechnete man ursprünglich mit einem Verkauf im Jahr 2019. «Für die Parzellen gab es zwei Interessenten. Da die Erschliessung über die Wilerstrasse noch nicht geklärt ist, kam es bislang nicht zu Vertragsabschlüssen», sagt Salzmann. Doch auch hier bestehe aus Sicht der Stadt keine Eile.

Die Verkehrssituation auf der Wilerstrasse muss entschärft werden. Ralph Ribi (23. Oktober 2019)

Die Stadt hat einen Schulhausstandort in der Hinterhand

Schaut man das Portfolio der Stadt durch, fällt auch auf, wie viele Flächen sie in Arnegg besitzt. Über ein Dutzend sind es, verteilt von der Weidegg im Südosten bis an die Mülimoosstrasse im Nordwesten:

Über eine davon wurde in den vergangenen Monaten rege diskutiert - und es ist anzunehmen, dass das Interesse am Grundstück 1138 in nächster Zeit noch zunimmt.

Die Gemeinde hat die gut 34'000 Quadratmeter 1964 Privaten abgekauft. Über die damaligen Gründe für den Kauf wurde laut Urs Salzmann nichts schriftlich festgehalten. Heute sind dort das Beachvolleyballfeld und eine Spielwiese angesiedelt - und das Land befindet sich in der Zone für öffentliche Bauten.

Sollten sich die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Schulgemeinde Andwil-Arnegg für einen Schulhausneubau in Arnegg entscheiden, dann wäre dieser Standort der Favorit des Schulrats. Der Gossauer Stadtrat hat in Aussicht gestellt, dafür das Land im Baurecht abzugeben.

Die Schulgemeinde schielt auf weitere Grundstücke

Eine weitere Variante wären die Grundstücke 1622 und 1624 an der Bischofszellerstrasse. Sie gehören ebenfalls der Stadt Gossau und werden nach ihrer Vorbesitzerin auch «Swissair-Wiese» genannt.

Laut Urs Salzmann wurden diese Grundstücke aufgrund ihrer «orstplanerisch wichtigen Lage» 1999 im Sinne einer aktiven Bodenpolitik gekauft:

«Weil es in Arnegg derzeit ohnehin schon viele Überbauungsprojekte gibt, ist ein Verkauf nicht prioritär.»

Erhebliche Baulandreserven in Arnegg

An der Bächigenstrasse, westlich der Bahngeleise, besitzt die Stadt zudem das Grundstück 2331. Es liegt in der Wohn- Gewerbezone, aber laut Urs Salzmann läuft ein Verfahren für die Umzonung in die Gewerbe- und Industriezone.

Auch die Schulgemeinde Arnegg hatte dieses Grundstück als möglichen Schulhausstandort im Auge, verwarf die Idee dann wieder. Der Grundsatzentscheid, welche Variante weiterverfolgt werden soll, dürfte dieses Jahr an einer ausserordentlichen Schulbürgerversammlung fallen.

Weiteres Industrieland besitzt die Stadt ein paar Meter nördlich von Grundstück 2331 auf der anderen Seite der Geleise mit den Parzellen 3951 und 4222. Damit verfügt die Stadt im Nordwesten von Arnegg nochmals über fast 18'000 Quadratmeter Bauland für Gewerbe und Industrie - für das nächste Mal, wenn das Gewerbe wegen Baulandknappheit ächzt und stöhnt.