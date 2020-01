Die Gossauerin Alina Künzle widmet ihre Maturaarbeit den Mitteln gegen Muskelkater Hobbysportlerin Alina Künzle aus Gossau vergleicht in ihrer Maturaarbeit Wege, den Körper zu regenerieren. Am Samstag stellen sie und ihre Mitschüler ihr Schaffen vor. Johannes Wey 07.01.2020, 15.42 Uhr

Alina Künzel treibt rund viermal wöchentlich Sport.



Benjamin Manser

Wenn nach dem Training tagelang jeder Muskel schmerzt, sind die guten Vorsätze schnell vergessen. Alina Künzle treibt zwar mehrmals wöchentlich Sport, im Drittligateam des FC Gossau und im Fitnesszentrum. Trotzdem wird auch sie vom Muskelkater heimgesucht.

Das hat mit eine Rolle gespielt, dass sich die 18-Jährige in ihrer Maturaarbeit dem Thema «Regenerationsmassnahmen im Sport» widmet. Auf 32 Seiten vergleicht sie verschiedene Formen der aktiven Erholung, vom Dehnen nach dem Sport bis hin zu Nahrungsergänzungsmitteln und Kompressionskleidung.

Konkreten Nutzen aus der Theorie gezogen

Dabei stützt sie sich auf 25 Quellen aus der wissenschaftlichen Literatur über die Regeneration im Spitzensport. Für ihr Hobby hat sie ganz konkreten Nutzen aus ihrer Maturaarbeit ziehen können. Das Ein- und Ausdehnen habe für sie schon immer zum Training gehört. Trotzdem habe sie sich bei Muskelkater tagelang nicht im Stande gefühlt, Sport zu treiben. «Oft macht schon das Gehen Probleme.»

Von Piratinnen bis künstliche Intelligenz (jw) Die Themenpalette der Maturaarbeiten am Gymnasium Friedberg reicht von der Rolle von «Frauen im goldenen Zeitalter der Piraterie» über das schlechte Gewissen von Hunden bis zu den Grenzen künstlicher Intelligenz. 31 Maturandinnen und Maturanden stellen kommenden Samstag zwischen 8 und 13.20 Uhr während je rund zehn Minuten ihre Arbeiten Experten und der Öffentlichkeit vor. Hier finden sie alle Themen sowie Zeit und Ort der Präsentation.



Nun verwendet sie zusätzlich eine Kunststoffrolle, um die Muskeln zu entspannen. «Dadurch konnte ich Leistungsfortschritte erzielen. Ich bin schneller wieder parat.»

Ausserdem hat Alina Künzle durch die Auseinandersetzung mit der Theorie auch gelernt, was den Erschöpfungszustand nach einer grossen Anstrengung überhaupt auslöst und wie er überwunden werden kann. «Die Energiespeicher müssen sich langsam wieder auffüllen.»

Die Gefahr, sich zu verzetteln

Auch wenn sie aus der theoretischen Arbeit Schlüsse auf sich selber ziehen konnte, war ein Selbstversuch nicht Teil der Arbeit. Dafür fehle der Zugang zu den entsprechenden Testgeräten. Ausserdem bestehe bei einer Maturaarbeit immer die Gefahr, sich zu verzetteln.

Deswegen hat Künzle auch ausgeklammert, welche Faktoren denn einen negativen Einfluss auf die Regeneration gehabt hätten, obwohl sie sich dafür durchaus interessiert hätte. «Ich denke da etwa an Rauchen, Alkohol oder Krankheit», sagt die Maturandin.

Sich so gründlich in ein Thema zu vertiefen, war für Künzle Neuland. Nachdem sie sich ausführlich in die Theorie eingelesen hatte, musste sie erst eine Blockade überwinden, um in den Schreibprozess zu kommen. Und zum Schluss habe sie das Formatieren der Arbeit wie viele ihrer Mitschülerinnen und Mitschüler noch unter Zeitdruck gebracht.

Seit November ist die Arbeit aber abgeschlossen und Künzle kann sie am kommenden Samstag im Gymnasium Friedberg präsentieren (siehe Kasten). Ende Monat folgen dann bereits die mündlichen Maturaprüfungen in den Naturwissenschaften, die übrigen Prüfungen folgen Ende Mai.

Sport bleibt ein Hobby

Nach bestandener Matura will es Alina Künzle erst einmal ein Jahr lang ruhig angehen lassen. Danach peilt sie ein Medizinstudium an. Eine sportbezogene Ausbildung, etwa in Bewegungswissenschaften, sei für sie kein Thema. «Fussball ist für mich ein Hobby.» Doch der Sport werde auf jeden Fall weiterhin in der Freizeit eine wichtige Rolle spielen.