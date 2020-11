Die Gossauer SP fordert, dass der Veloweg zwischen Gossau und Winkeln asphaltiert wird – darüber sind nicht alle begeistert Zahlreiche Velofahrerinnen und Velofahrer nutzen täglich den Heimat- und Waldeggweg entlang der Bahnlinie zwischen Gossau und Winkeln. Laut der SP ist der Kiesweg aber nicht optimal und auch gefährlich. Ein Hartbelag soll her. Nicht viel von dieser Idee halten die Vertreter der St .Galler Wanderwege und der Reitbahngenossenschaft Gossau. Perrine Woodtli 09.11.2020, 05.00 Uhr

Auf der Südseite der Bahngleise zwischen Gossau und Winkeln führt der Heimat und -Waldeggweg entlang. Er wird sowohl von Velofahrerinnen als auch von Reitern und Spaziergängern täglich benutzt. Für Velofahrer ist der Kiesweg aber nicht optimal. Dieser Meinung ist zumindest die SP Gossau-Arnegg.

Als kantonaler Veloweg sollte er eigentlich asphaltiert sein. SP-Stadtparlamentarier Florian Kobler hat im August dazu eine Einfache Anfrage eingereicht. In dieser schreibt er, der Kiesbelag auf dem Geh- und Veloweg würde grosse Nachteile mit sich bringen. Der Weg sei streckenweise in einem schlechten Zustand, holprig und weise Schlaglöcher auf. Immer wieder komme es zu Unfällen.

Stadtrat will sich dem Weg erst in frühestens drei Jahren annehmen

Florian Kobler wollte vom Stadtrat unter anderem wissen, ob er bereit sei, den Weg bis nächsten Frühling zu asphaltieren. Damit solle unter anderem die Sicherheit für die Velofahrenden erhöht werden. Zudem fragte er, wie der Stadtrat zur Schaffung einer «sinnvollen und nachhaltigen Lösung» für Fussgänger und Velofahrer auf dem besagten Wegabschnitt steht.

In seiner Antwort gibt der Stadtrat Kobler recht, dass der Weg asphaltiert sein müsste. «Verschiedene Anläufe für eine Hartbelegung des Heimat- und Waldeggweges scheiterten am Widerstand aus Naturschutz-, Wanderweg- und Reitsportkreisen», schreibt er. Die Asphaltierung des Weges sei im Agglomerationsprogramm als Massnahme 2023-2026 enthalten. Der Stadtrat wolle diese im vorgegebenen Zeitplan umsetzen.

Kobler nannte in seinem Vorstoss auch Lösungsvorschläge. Er schlug vor, den Weg aufgrund der Doppelnutzung und des Gegenverkehrs zu verbreitern. Eine weitere Möglichkeit wäre, den Wanderweg zu verlegen. Dieser führt von Gossau kommend ab der Bruggwis Richtung Roserwald weiter. Kobler fragte, ob der Wanderweg bereits ab den Familiengärten Mooswiesen südlich verlegt werden kann.

Gemäss dem Stadtrat akzeptiert der Kanton als Aufsichtsbehörde einen neben dem Weg separat geführten Streifen für Wanderer nicht. Es komme lediglich eine Entflechtung zwischen Wanderweg und Veloweg in Frage. Die Möglichkeit, den Wanderweg zu verlegen, sei bereits 2002 ins Auge gefasst, aber infolge Opposition gegen eine Hartbelegung nicht weiter verfolgt worden, schreibt der Stadtrat. Diese Variante werde man nun aber erneut prüfen.

Erstes Gespräch fand bereits statt

Der Stadtrat betont in seiner Antwort, dass eine «allseitig akzeptierte Einigung» unter den interessierten Kreisen eine Voraussetzung für einen Hartbelag ist. Der Stadtrat habe das Tiefbauamt beauftragt, Gespräche mit Vertretern der Wander- und Reitwege zu führen. «Zuerst muss geklärt werden, ob es eine gemeinsame Lösung für die unterschiedlichen Interessen und Anliegen gibt», führt Stadträtin Gaby Krapf auf Anfrage aus.

Bei einer Hartbelegung eines Wanderwegs beispielsweise sei gemäss Bundesgesetz gleichwertiger Ersatz zu schaffen. Krapf sagt:

«Ein solcher ist aufgrund der eingeschränkten Platzverhältnisse mit den angrenzenden Bahngleisen schwierig.»

An einem ersten Gespräch Ende Oktober mit der Reitbahngenossenschaft Gossau und dem Verein St. Galler Wanderwege seien verschiedene Lösungsansätze besprochen worden. «Diese werden nun auf eine mögliche Umsetzung geprüft.» Konkreter möchte sie noch nicht werden. Falls Lösungen gefunden werden können, sollen diese mit weiteren Kreisen, allenfalls auch dem Naturschutz, besprochen werden. Eine Realisierung bis nächsten Frühling erachtet der Stadtrat als schwierig.

SP erwartet Taten statt Vertröstungen

Die SP freut sich einerseits, dass der Stadtrat das Problem anerkennt. Das schreibt die Partei in einer Mitteilung. Aus ihrer Sicht wäre es eine «gute und sinnvolle Lösung», wenn der Wanderweg südlich verlegt würde. Es sei erfreulich, dass der Stadtrat diese Möglichkeit prüfen will. Enttäuschend finden die Sozialdemokraten, dass er eine zeitnahe Realisierung als schwierig erachtet, «was im Klartext ein Nein bedeutet». Weiter heisst es:

«Wie so oft dauert es nicht nur aus SP-Sicht viel zu lange, bis dringend notwendige Investitionen in die Veloinfrastruktur realisiert werden.»

Die SP sei überzeugt, dass sich mit dem guten Willen aller Anspruchsgruppen eine einvernehmliche Lösung finden lasse. Man erwarte eine «befriedigende Lösung» im nächsten Jahr. Sollten die Gespräche mehr Zeit beanspruchen, sei der Wegabschnitt vom Bauernhof Lenherr bis zum Cornelia-Versand bis Mitte 2021 auf einer Breite von vier Metern zu befestigen. Auf diesem Abschnitt bestehe ein Reitverbot und der Wanderweg werde separat geführt.

«Die SP erwartet endlich Taten statt Vertröstungen auf irgendwann.»

Wanderweg-Vertreter schlägt neuen Kiesbelag vor

Und was erwarten die anderen Involvierten? Viktor Styger, Geschäftsführer des Vereins St. Galler Wanderwege, findet den Vorstoss von Kobler und die Antwort des Stadtrats «speziell». In der Antwort hiesse es, dass frühere Anläufe für eine Hartbelegung am Widerstand aus Wanderwegkreisen scheiterte. «Das ist Unsinn», sagt Styger.

«Im Bundesgesetz ist klar geregelt, dass ein asphaltierter Weg durch einen neuen Wanderweg ersetzt werden muss. Das Ganze liegt also nicht in unserem Ermessen.»

Den Weg zu teeren und den Wanderweg zu ersetzen, findet Styger nicht sinnvoll. Ein solcher könne nicht so einfach ersetzt werden. Es gebe viele qualitative Anforderungen. «Die Frage ist zudem, wie realistisch es ist, Land dafür zu erhalten.»

Das Problem sei sowieso nicht der Belag, sondern der schlechte Unterbau des Weges. «Die baulichen Mängel könnte man aber gut beheben.» Styger schlägt eine neue, gut gebaute Kiesstrasse vor. Es gebe heutzutage viele Beispiele solcher Strassen, die sich auch für Velofahrende optimal eignen. Allenfalls könnte man den Weg noch etwas verbreitern. Der Verkehr dort habe zugenommen, sagt Styger. Doch auch dafür benötige es Land.

Rasende Velofahrer wegen geteerter Strasse

Einen «verdichteten» Kiesweg schlägt auch Max Lehmann vor, der Präsident der Reitbahngenossenschaft Gossau. Dem Hartbelag kann er nicht viel Gutes abgewinnen:

«Man sollte nicht alles zubetonieren.»

Lehmann sieht in einem geteerten Weg zudem ein grosses Gefahrenpotenzial. Auf Asphalt würden die Velos - und vor allem die E-Bikes - noch schneller daherkommen. Auf Kies müssten sie etwas langsamer fahren.

Für die Reiterinnen und Reiter wäre eine geteerte Strasse an sich zwar kein Problem. Auf einer Naturstrasse aber könne man auch traben, sagt Lehmann. Dafür sei ein Hartbelag - wie es der Namen schon sagt - zu hart.

«Der Vorteil einer Naturstrasse ist zudem, dass der Pferdemist sich dort zersetzen kann. Auf dem Asphalt bleibt er ziemlich lange liegen.»

Für ihn sei es vor allem wichtig, dass der Verkehr auf dem Weg entflechtet werde. Vor allem am Wochenende tummelten sich dort zahlreiche E-Bike-Fahrer, Velofahrerinnen, Reiter, Spaziergängerinnen sowie Familien mit Kinderwagen.

Die einzige Lösung sei, den Belag zu erneuern sowie den Weg zu verbreitern und ihn in zwei Spuren aufzuteilen. Lehmann bezweifelt aber, dass die Grundeigentümer bereit seien, Land herzugeben. «Keine einfache Geschichte», fasst er das Ganze zusammen. «Es ist schwierig, eine Lösung zu finden, die für alle passt. Ich sehe bislang noch keine.»