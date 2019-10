Die Gesamterneuerung der GBS kostet 111 Millionen Franken und kommt am 17. November zur Abstimmung

Das Gebäude des gewerblichen Berufs- und Weiterbildungszentrums (GBS) in St. Gallen soll für 111 Millionen Franken erneuert werden. Der Kantonsrat stimmte dem Bauprojekt in der Junisession 2019 zu. Die St. Galler Regierung informierte am Montag über die Vorlage, welche am 17. November vors Volk kommt.