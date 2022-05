2. Liga: Wie es um die Fussballvereine in der Region steht.

Regionalfussball Dardania, Winkeln, Abtwil, Steinach und Rorschach-Goldach: Die Gemütslage vor dem Saisonendspurt Die letzten Runden der regionalen Fussballklubs stehen an. Bei Winkeln und Dardania geht es dabei um viel. Ives Bruggmann Jetzt kommentieren 27.05.2022, 05.00 Uhr

Luca Roelli (rechts) und der FC Winkeln müssen wohl noch einmal gewinnen, um in der 2. Liga zu verbleiben. Bild: Michel Canonica

Die Rückrunde im Amateurfussball neigt sich dem Ende entgegen. Während einige Mannschaften ihre Saison bereits ausklingen lassen oder die Zukunft planen, kämpfen Teams wie Dardania St.Gallen oder der FC Winkeln in der 2. Liga bis zum 11. Juni noch um jeden Punkt. Am selben Datum schliesst auch der FC Rorschach-Goldach in der 2. Liga interregional die Meisterschaft ab – ganz ohne Abstiegssorgen. Deshalb dürfte der Fokus beim Team von Trainer Olaf Sager bereits jetzt auf der letzten Cup-Runde fünf Tage später liegen. Ein erneutes Traumlos liegt in Reichweite.

KF Dardania St.Gallen

Was der Aufsteiger in dieser Saison abliefert, ist bemerkenswert. Das vergangene Wochenende dürfte dennoch den vorläufigen Höhepunkt der Saison darstellen. Gegen Leader Mels gewann Dardania St.Gallen vor eindrücklicher Kulisse in einem begeisternden Spiel mit 3:2. Dank dieses Erfolgs haben die St.Galler den Aufstieg nun in den verbleibenden drei Partien in den eigenen Füssen, denn nach Verlustpunkten stehen sie besser da als Mels. Vor allem die Defensive präsentiert sich im Vergleich zu den anderen Spitzenteams äusserst stilsicher. 23 Gegentore sind der mit Abstand beste Wert in dieser Liga.

In den letzten drei Spielen bekommt es Dardania auswärts mit Herisau und Abtwil-Engelburg sowie zum Abschluss daheim mit St.Margrethen zu tun. Ein schwieriges Programm zwar, in der aktuellen Form aber muss sich Dardania wohl vor niemanden fürchten.

FC Winkeln

Der St.Galler Quartierverein absolviert eine Saison mit mehr Tiefen als Höhen. Die beste Nachricht drei Runden vor Saisonende lautet: Das Team von Trainer Thomas Koller hat vier Punkte Vorsprung auf die Abstiegszone. Mit einem Sieg wäre die Abstiegsgefahr wohl gebannt. Die erste Gelegenheit scheint prädestiniert für dieses Vorhaben. Am Samstag um 16.30 Uhr kommt der Tabellenletzte Schluein Ilanz nach St.Gallen. Für den scheidenden Trainer Koller ist es das letzte Heimspiel nach fünf Saisons bei Winkeln. In der kommenden Saison übernimmt der aktuelle Gossau-Stürmer Sven Lehmann und ehemalige Winkler als Spielertrainer. Dass seine Tore willkommen sind, zeigt ein Blick auf die Statistik. Winkeln erzielte bislang lediglich 24 Tore in 19 Partien und damit die wenigsten der Liga. Umso bemerkenswerter, dass es Koller geschafft hat, die St.Galler von der Abstiegszone fernzuhalten. Übrigens: Lehmann kämpft derzeit in der 1. Liga mit Gossau ebenfalls um den Klassenerhalt.

FC Abtwil-Engelburg

Das Ziel war der Aufstieg in die 2. Liga interregional. Doch dieses Vorhaben verlor die Mannschaft von Trainer Marc Blumer schnell aus den Augen. Zu selten überzeugte Abtwil so sehr wie beim 5:0 gegen Ruggell am Mittwochabend. Der Kantersieg gegen die Liechtensteiner ist Beweis dafür, dass die Abtwiler an guten Tagen kaum zu stoppen sind. Doch durch vermeidbare Unentschieden gegen Montlingen und Schluein Ilanz sowie die Forfaitniederlage gegen Leader Mels (zu viele Spieler am Cupfinal und Mels wollte nicht verschieben) verabschiedete sich Abtwil aus dem Meisterrennen. In der zweitletzten Runde empfängt Abtwil-Engelburg. Dardania St.Gallen kann damit im Kampf um den Aufstieg doch noch ein Wörtchen mitreden, wenn auch nur als Derbygegner.

FC Steinach

In der Gruppe 2 der 2. Liga ist Aufsteiger Steinach die Überraschungsmannschaft schlechthin. Nach der überzeugenden Hinrunde legte die Equipe von Trainer David Gonzalez sogar noch einen drauf. Aktuell steht Steinach auf Platz drei in der Tabelle und damit vor einigen höher eingeschätzten Teams.

FC Rorschach-Goldach

In der 2. Liga interregional musste der FC Rorschach-Goldach nach der Herbstrunde einen mühsamen Frühling im Kampf um den Ligaerhalt erwarten. Doch es kam um einiges besser. Das Team von Trainer Olaf Sager legte eine eindrückliche Serie der Ungeschlagenheit hin und war zeitweise gar die beste Rückrundenmannschaft. Der verdiente Lohn: ein entspannter Saisonendspurt.

