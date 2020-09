Die Gemeinden müssen für den ÖV dieses Jahr tiefer in die Tasche greifen – schuld ist die Coronakrise Aufgrund der stark gesunkenen Nachfrage während der Pandemie haben die Transportunternehmen schweizweit grosse Einnahmeverluste erlitten. Das kriegen auch die Gemeinden in der Region St.Gallen und Rorschach zu spüren: Sie müssen die Verluste im Regional- und Ortsverkehr mitfinanzieren. Die Zusatzkosten in den einzelnen Gemeinden bewegen sich gemäss Schätzungen zwischen 6000 und drei Millionen Franken. Perrine Woodtli 14.09.2020, 05.00 Uhr

Viele Busse und Postautos fuhren im Frühling oft nur mit wenigen Gästen. Bild: Urs Bucher (Berg, 29. April 2019)

Diesen Frühling blieben viele Busse und Züge leer. Das Coronavirus traf die Transportunternehmen in der Schweiz hart. Vor allem während des Lockdowns blieben die Fahrgäste aus, in Zeiten von Homeoffice war kaum mehr jemand auf den öffentlichen Verkehr angewiesen. Auch nachdem die Betriebe wieder hochgefahren waren, erholten sich die Fahrgastzahlen nicht gleich wieder. Viele stiegen aufs Velo oder Auto um oder blieben im Homeoffice – zu gross schien das Ansteckungsrisiko im ÖV.

Inzwischen sind die Transportmittel wieder gut gefüllt, doch die stark gesunkene Nachfrage aufgrund der Pandemie hat finanzielle Folgen – auch für die Gemeinden. Diese beteiligen sich jährlich zu 50 Prozent an den ÖV-Kosten des Kantons St.Gallen. Wegen der Einnahmeverluste steigen nun diese Gemeindeanteile. Die Gemeinde Mörschwil hat kürzlich mitgeteilt, man rechne aufgrund der Coronakrise mit zusätzlichen ÖV-Kosten von rund 100'000 Franken.

Gemeinden müssen Verluste mitfinanzieren

Dass sich die Gemeinden dieses Jahr stärker finanziell am ÖV beteiligen müssen, hängt damit zusammen, dass nicht alle Transportunternehmen die Verluste mit vorhandenen Reserven decken können. Der Bundesrat hat deshalb entschieden, diese in der Krise zu unterstützen. Das Parlament folgte am vergangenen Donnerstag diesem Beschluss.

Auch die Verkehrsbetriebe St.Gallen reduzierten im Frühling ihren Fahrplan. Bild: Hanspeter Schiess

Die Besteller des öffentlichen Verkehrs – der Bund, die Kantone und teilweise auch die Städte – müssen sich an der Finanzierung der zusätzlichen Verluste im Regional- und Ortsverkehr beteiligen. Damit erhöht sich im Kanton St.Gallen der von den Gemeinden getragene 50-Prozent-Anteil. Die Aufteilung je Gemeinde erfolgt dabei nach dem üblichen Schlüssel:

So wird der Gemeindeanteil berechnet Die Gemeindeanteile für den ÖV werden jedes Jahr neu berechnet. Aufgrund von Angebotsausbauten, Veränderungen bei den Verkehrserträgen und Infrastrukturprojekten schwanken diese Beiträge je Gemeinde von Jahr zu Jahr. Ein Viertel der Anteile wird aufgrund des Einwohneranteils auf die einzelnen Gemeinden verteilt. Drei Viertel werden aufgrund des konkreten Verkehrsangebots verteilt. Bemessen wird dies mit der Anzahl Haltestellenabfahrten. Wird in einer Gemeinde also das ÖV-Angebot ausgebaut, erhöht sich damit ihr Gemeindeanteil. (woo)

Kosten dürften tiefer ausfallen

Erste Schätzungen im Juni sind von zusätzlichen Abgeltungen in der Höhe von fast 30 Millionen Franken für den Kanton St.Gallen ausgegangen. Das entspricht einem gesamten Gemeindeanteil von 14,4 Millionen. Der von Mörschwil kommunizierte Betrag von 100'000 Franken stützt sich auf diese Kostenschätzungen.

Patrick Ruggli, Leiter Amt für öffentlichen Verkehr Kanton St.Gallen Bild: PD

Diese Zahl sei nicht mehr aktuell, wie Patrick Ruggli, Leiter des kantonalen Amts für öffentlichen Verkehr (AöV) sagt. Am 12. August hat das AöV die Schätzungen der Gemeindeanteile aktualisiert und dabei die aufgrund der Pandemie erwarteten Mehrabgeltungen etwas nach unten korrigiert. Gemäss den neusten Berechnungen werden für Mörschwil 2020 noch rund 66'000 Franken coronabedingte Mehrkosten erwartet.

Ein Blick in die Zahlen verrät, mit welchen Zusatzkosten andere Gemeinden basierend auf den aktuellsten Schätzungen rechnen müssen. Die höchsten Zusatzkosten hat die Stadt St.Gallen zu zahlen: rund drei Millionen Franken. Das überrascht nicht, hat die Stadt doch mit Abstand am meisten Einwohner und verfügt über das grösste ÖV-Angebot. Insgesamt muss die Stadt St.Gallen 2020 gemäss Prognose knapp 23 Millionen zahlen.

Nebst der Stadt St.Gallen erwarten Gossau (317'000 Franken), Gaiserwald (216'000), Rorschach (197'000) und Wittenbach (165'000) die höchsten Mehrkosten.

Mickrig erscheint im Gegensatz der Betrag, den Berg nach heutigem Stand zusätzlich zahlen muss. Die mit rund 800 Einwohnern kleinste Gemeinde im Kanton muss mit Zusatzkosten von 6000 Franken rechnen. Das hängt nicht nur mit der tiefen Einwohnerzahl zusammen: Berg verfügt auch nur über eine einzige Bushaltestelle. Auch bei den Gesamtkosten ist Berg das Schlusslicht: Der Gemeindeanteil für dieses Jahr wird dort auf 46'000 Franken geschätzt.

In allen Gemeinden steigt somit der Gemeindeanteil im Vergleich zu 2019:

Definitive Abrechnung liegt erst im Dezember vor

Diese Zahlen sind aber ebenfalls noch nicht definitiv. «Wir haben den Gemeinden für Ende Oktober eine Aktualisierung der Prognosen in Aussicht gestellt», sagt Patrick Ruggli.

«Dann können wir die Coronakosten noch besser schätzen.»

Aufgrund der aktuellsten Umsatzzahlen des Ostwind-Tarifverbunds gehe man davon aus, dass die geschätzten Mehrkosten für Kanton und Gemeinden erneut tiefer werden. Zudem hat das Parlament letzte Woche beschlossen, dass der Bund auch den Ortsverkehr unterstützt, obwohl er dies in normalen Zeiten nicht tut.

Die definitive Abrechnung der diesjährigen Gemeindeanteile findet im Dezember statt. «Zu jenem Zeitpunkt sind die tatsächlichen Defizite der Transportunternehmen noch nicht bekannt», so Ruggli. Die Mehrabgeltungen zulasten des Kantons und der Gemeinden würden anhand der aktuellsten verfügbaren Umsatzzahlen und Prognosen abzuschätzen sein.

Auch für das Jahr 2021 ist mit Ertragseinbussen bei den Transportunternehmen zu rechnen. Diese werden laut Ruggli aber bei weitem nicht mehr so hoch geschätzt wie jene im Jahr 2020.