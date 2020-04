Die Gemeinden in der Region St. Gallen haben abgestimmt – das sind die wichtigsten Erkenntnisse Die Stimmberechtigten in vielen Gemeinden der Region St. Gallen haben gestern über Rechnung und Budget abgestimmt. An mehreren Orten sinken nun die Steuern. Michel Burtscher 19.04.2020, 16.19 Uhr

Wegen des Coronavirus können in diesem Frühling keine Bürgerversammlungen stattfinden. Luca Linder

Der heutige Abstimmungssonntag war ein spezieller. In den meisten Gemeinden in der Region St. Gallen mussten die Stimmberechtigten brieflich über Jahresrechnung, Budget und Steuerplan sowie einige wenige Sachgeschäfte befinden.

Normalerweise hätten sie darüber an den Bürgerversammlungen entschieden, doch diese konnten aufgrund der Coronakrise nicht stattfinden. Das sind die wichtigsten Erkenntnisse des Abstimmungssonntags:

1. Rechnung und Budget werden überall genehmigt

In allen Gemeinden in der Region St. Gallen, in denen gestern darüber abgestimmt wurde, sind Rechnung und Budget mit Steuerplan genehmigt worden – und zwar sehr deutlich. Das bedeutet, dass der Steuerfuss dieses Jahr an mehreren Orten sinkt.

Das sind die Resultate aus den Gemeinden Andwil Die Jahresrechnung 2019 wurde mit 528 Ja- zu 27 Nein-Stimmen genehmigt, das Budget 2020 mit 520 Ja- zu 29 Nein-Stimmen. Die Stimmbeteiligung betrug 39 Prozent. Berg Die Jahresrechnung 2019 wurde mit 219 Ja- zu 7 Nein-Stimmen genehmigt, das Budget 2020 mit 198 Ja- zu 25 Nein-Stimmen. Für die Krediterhöhung zur Sanierung der Habersackstrasse gab es 168 Ja- zu 57 Nein-Stimmen. Die Stimmbeteiligung betrug 37 Prozent. Eggersriet Die Jahresrechnung 2019 wurde mit 576 Ja- zu 23 Nein-Stimmen genehmigt, das Budget 2020 mit 565 Ja- zu 32 Nein-Stimmen. Zugestimmt haben die Stimmberechtigten auch der Auflösung der regionalen Beratungsstelle für Suchtfragen Rorschach und Umgebung (520 Ja- zu 51 Nein-Stimmen), dem Testbetrieb des Familienzentrums (356 zu 225) sowie dem Kredit für die Sanierung der Eggmoosstrasse (509 zu 81). Die Stimmbeteiligung betrug 37 Prozent. Gaiserwald Die Jahresrechnung 2019 wurde mit 1749 Ja- zu 41 Nein-Stimmen genehmigt, das Budget 2020 mit 1705 Ja- zu 89 Nein-Stimmen. Die Kredite für die Strassensanierung und das Trennsystem im Gebiet Chapf/Chapfhalden in Engelburg wurden ebenfalls angenommen, mit 1481 Ja- zu 273 Nein-Stimmen. Die Stimmbeteiligung betrug 32 Prozent. Häggenschwil Die Jahresrechnung 2019 wurde mit 394 Ja- zu 11 Nein-Stimmen genehmigt, das Budget 2020 mit 367 Ja- zu 35 Nein-Stimmen. Die Stimmbeteiligung betrug 42 Prozent. Mörschwil Die Jahresrechnung 2019 wurde mit 1198 Ja- zu 14 Nein-Stimmen genehmigt, das Budget 2020 mit 1193 Ja- zu 28 Nein-Stimmen. Die Stimmbeteiligung betrug 46 Prozent. Muolen Die Jahresrechnung 2019 wurde mit 251 Ja- zu 90 Nein-Stimmen genehmigt, das Budget 2020 mit 279 Ja- zu 60 Nein-Stimmen. Die Stimmbeteiligung betrug 40 Prozent. Waldkirch Die Jahresrechnung 2019 wurde mit 704 Ja- zu 43 Nein-Stimmen genehmigt, das Budget 2020 mit 691 Ja- zu 68 Nein-Stimmen. Die Stimmbeteiligung betrug 31 Prozent. (mbu)

Konkret waren es die Gemeinden Eggersriet, Muolen und Waldkirch, in denen eine Reduktion beantragt worden war. In Gossau und Wittenbach wurden die Steuerfüsse bereits Ende 2019 gesenkt. Doch auch nach diesem Abstimmungssonntag bleibt Mörschwil mit einem Steuerfuss von 75 Prozent in der Region St. Gallen an der Spitze.

2. Kein Sachgeschäft wird abgelehnt

In einigen Gemeinden mussten die Stimmberechtigten gestern zudem über Sachgeschäfte abstimmen. Auch hier zeigt sich das gleiche Bild: Alle Vorlagen wurden angenommen. In Berg, Eggersriet und Gaiserwald wurde über Kredite für Bauprojekte entschieden.

Die Eggersrieter mussten zudem noch über die Auflösung des Zweckverbands der regionalen Beratungsstelle für Suchtfragen und den Testbetrieb des Familienzentrums befinden.

3. Nicht über alles wurde gestern abgestimmt

Hätten Bürgerversammlungen stattgefunden, wären mehr Entscheide gefällt worden. Gewisse Geschäfte, darunter durchaus relevante, wurden zurückgestellt und kamen gestern nicht zur Abstimmung.

So hätten beispielsweise die Eggersrieter an der Bürgerversammlung über die Änderung der Gemeindeordnung zur Einführung der Einheitsgemeinde entscheiden sollen. Darüber soll nun zu einem späteren Zeitpunkt an einer ausserordentlichen Bürgerversammlung diskutiert werden.

In Häggenschwil wurden die Kredite für die Machbarkeitsstudie zu einer neuen Turnhalle und für die Sanierung der Ruine Ramschwag zurückgestellt. Und in Wittenbach entscheiden die Stimmberechtigten Ende Mai über die Jahresrechnung.

4. Die Stimmbeteiligung fällt höher aus

Es hatte sich schon abgezeichnet und bestätigte sich gestern nun: Die Stimmbeteiligung war dank der brieflichen Abstimmung höher als sie es mit einer Bürgerversammlung wohl gewesen wäre («Tagblatt» vom Samstag). In der Region war sie in Mörschwil mit knapp 46 Prozent am höchsten. Zum Vergleich: 2019 nahmen dort 236 Personen an der Bürgerversammlung teil, was einer Stimmbeteiligung von 9 Prozent entspricht.

Am tiefsten war die Stimmbeteiligung gestern in den Gemeinden Waldkirch und Gaiserwald mit rund 31 beziehungsweise 32 Prozent. Aber auch hier zeigt der Vergleich zur letztjährigen Bürgerversammlung einen deutlichen Anstieg: 2019 waren in Waldkirch 207 Personen anwesend, die Stimmbeteiligung betrug rund 9 Prozent.