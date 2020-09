Die Geisterhäuser an der Felsenstrasse in St.Gallen werden demnächst abgebrochen: Damit endet eine über zwei Jahre dauernde Blockade

Verwirrung nach angeblicher Hausbesetzung in der Stadt St.Gallen: Mit Transparenten Aufnahme von Flüchtlingen gefordert

In der Nacht auf Montag hat ein «Kollektiv solidarischer Menschen» an drei oder vier leerstehende Häuser in der St.Galler Innenstadt Transparente aufgehängt. Dass in der Medienmitteilung dazu von Hausbesetzungen geschrieben wird, hat bei nationalen Medien Verwirrung ausgelöst.