St.Galler Stadtrat zieht die Notbremse: Die gesamten Reserven wären weg ohne Corona-Massnahmenpaket und Aufschiebung von Sanierungsprojekten wie beim Kunstmuseum Der Stadtrat hat ein Corona-Massnahmenpaket geschnürt und dabei Massnahmen beschlossen, die wehtun. Daniel Wirth 16.06.2020, 20.21 Uhr

Das Kunstmuseum am Tag der Lockerungsmassnahmen. Der Sanierung und Erweiterung muss es nun weitere Jahre harren.

Benjamin Manser

St.Gallen ist die erste der zehn grössten Schweizer Städte, die ein Corona-Massnahmenpaket zur Abfederung der Auswirkungen auf den Finanzhaushalt schnürt. Der Stadtrat hat das 30-Millionen-Paket verabschiedet und gestern in corpore vorgestellt – wohl um zu unterstreichen, wie wichtig ihm die Angelegenheit ist. Stadtpräsident Thomas Scheitlin sprach von «einschneidenden Massnahmen», von denen alle fünf Direktionen tangiert seien.

Stadtpräsident Thomas Scheitlin. Nik Roth

Zu den Gründen, welche die Sparübung auslösen, gehören laut Scheitlin ein strukturelles Defizit von 30 Millionen Franken, Ausfälle wegen der Unternehmenssteuerreform des Bundes von neun Millionen Franken, geschätzte Steuerausfälle als Folge von Kurzarbeit und Arbeitslosigkeit in der Coronakrise von 20 Millionen Franken sowie ein natürliches Kostenwachstum von 20 Millionen Franken.

Ohne Berücksichtigung einer zu erwartenden Aufwandsteigerung in der Sozialhilfe resultierte daraus im Budget für das nächste Jahr ein Defizit von 80 Millionen Franken, wie Scheitlin ausführte. Die Folge: Das gesamte Eigenkapital von 80 Millionen Franken, also die Reserve zur Deckung von Defiziten in der Rechnung, wäre Ende nächsten Jahres weg und die Stadt gemäss Scheitlin «handlungsunfähig».

Reserven von 48 Millionen für weitere «rote Jahre» sichern

Können die beschlossenen Massnahmen alle umgesetzt werden und wären sie so wirkungsvoll wie prognostiziert, rechnet der Stadtrat für 2021 bei einem unveränderten Steuerfuss von 141 Prozentpunkten mit einem Defizit von rund 30 Millionen Franken in der Laufenden Rechnung. Um diese Summe schrumpfte dann auch das Eigenkapital per Ende 2021 auf dann noch knapp 50 Millionen Franken, wie Scheitlin, der Ende Jahr zurücktritt, vorrechnete.

Diese Reserven sind mit einem Blick auf die Finanzplanung für die nächsten Jahre kein Luxus; denn alleine 2022 und 2023 wird unabhängig von der Coronakrise mit Defiziten in der Höhe von rund 40 Millionen Franken gerechnet.

26 neue Stellen gestrichen

Mit 18 Millionen Franken ist die Auflösung von Vorfinanzierungen der grösste Brocken aller Entlastungsmassnahmen. Zudem will der Stadtrat 2021 bei Kündigungen ein halbes Jahr warten mit der Besetzung der Stellen, was eine Entlastung von 3,75 Millionen Franken bringt.

Insgesamt wurden in der Verwaltung Begehren für 50 neue Stellen gestellt; diese werden massiv um 26 Stellen reduziert, was eine Entlastung von 2,6 Millionen Franken auslöst. Schliesslich verzichtet der Stadtrat im nächsten Jahr beim Personal auf Lohnerhöhungen; das entlastet den Aufwand 2021 um 1,5 Millionen Franken. Diese vier Massnahmen über die Direktionsgrenzen hinweg entlasten die Aufwandseite im nächsten Jahr um knapp 26 Millionen Franken.

Zahlen sind vage

Scheitlin sagte, all diese Zahlen seien vage und gründeten zum Teil auf ersten Berechnungen des Kantons oder in Gesprächen mit den Spitzen der grössten Unternehmen auf dem Platz St.Gallen.

11,8 Millionen Franken Entlastung bringen etliche Massnahmen in den einzelnen Direktionen. Ein Auszug:

Inneres und Finanzen Insgesamt 925'000 Franken. Weniger Zins auf Personalkonti (–160'000); Veranstaltung und das aktuelle Kulturschaffen erhalten weniger Geld (–68'000); das Projektbudget «Smart City» wird reduziert (–330'000); weniger Standortförderung (–160'000).

Bildung und Freizeit 2'550'000 Franken. Verzicht auf Kinderfest (–1,42 Mio.); Verzicht auf neue Büromöbel (-445'500); Aufhebung Angebot «Kunst/Handwerk» (–105'000).

Soziales und Sicherheit 728'000 Franken). Überprüfung Tarif familienergänzende Betreuung (–450'000); Verschiebung Kauf eines neuen Polizeifahrzeugs (–120'000).

Technische Betriebe Einmalig höhere Gewinnablieferung der Stadtwerke aus dem freien Cashflow (+ 5 Mio. Franken).

Planung und Bau (3'097'000 Franken). Reduktion Unterhalt und Material für Strassen-, Brücken und Gewässer (–1,51 Mio.); Reduktion Gebäudeunterhalt (–300'000); Reduktion Betriebsmobiliar, Gebäudeunterhalt, Dienst- und Nutzfahrzeuge sowie Treibstoffe (–602'000); Reduktion Winterdienst (–545'000).

Wichtige Bauvorhaben werden um Jahre zurückgestellt

Gemäss Scheitlin belasten auch Abschreibungen die Laufende Rechnung. Aus diesem Grund seien in der Investitionsplanung Bauvorhaben um mehrere Jahre zurückgestellt worden. Betroffen sind die Sanierung und Erweiterung des Kunstmuseums, die Sanierung des Volksbads und die Sanierung und Erweiterung des Schulhauses Kreuzbühl.

Auf die Neugestaltung von Marktplatz und Bohl, über die am 27.September abgestimmt wird, will der Stadtrat nicht verzichten. Gemäss Baudirektorin Maria Pappa sind schon viele Vorleistungen erbracht worden und ein Teil der Arbeiten, etwa an den Werkleitungen, seien allmählich dringlich.